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  •   XRP 10 Dolar Olur Mu? Ripple Davasının Bitiş Tarihiyle İlgili Yeni Açıklama Geldi!

XRP 10 Dolar Olur Mu? Ripple Davasının Bitiş Tarihiyle İlgili Yeni Açıklama Geldi!

Özet

  • Eski SEC direktörü Fagel'e göre dava önümüzdeki günlerde sona erecek.
  • Ripple'ın davayı kazanma ihtimali Avukat Deaton'a göre daha yüksek.
  • Kısa ve orta vadede XRP Coin fiyatının 10 dolar olma ihmali çok düşük görünüyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:00
18 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para toplulukları bugünlerde SEC baskısını fazlasıyla hissediyor. Ancak XRP Coin için bu yıllardır sürüyor. Ripple’ın halka arz hazırlığı yaptığı ortamda gelen dava haberi fiyatı olumsuz etkilemişti. Ardından yıllar süren süreç başladı. Şimdiyse davanın sonuna gelinmiş durumda. Peki tarihle ilgili son açıklamalar neler? XRP Coin 10 dolar olabilir mi?

Ripple Davası Ne Zaman Bitecek?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda uzun süredir görev yapan bir icra avukatı-bölge müdürü, Ripple‘ın kurumla uzun süredir devam eden mücadelesinin günler içinde sonuçlanacağını düşünüyor. SEC’in San Francisco Bölge Ofisi’nin eski Bölge Müdürü Marc Fagel son katıldığı etkinlikte mücadelenin artık sonuna gelindiğini vurguladı.

Fagel, SEC’in davalarını özet yargılamadan önce geri çekmesinin potansiyel olarak mahkeme başkanını zayıflattığını öne süren bir XRP meraklısına yanıt verdi. Buna cevap verirken kararın daha fazla gecikmesinin halkla ilişkilerin hakimin kararını etkilediği iddiasını güçlendireceği ve daha fazla kafa karışıklığına yol açacağını belirtti.

Spekülasyondan kaçınmaya çalışan Fagel, mahkeme kararının önümüzdeki günlerde çıkabileceğini söyledi. Fagel’e göre davanın daha fazla gecikmesi, herhangi bir gizli gündemden değil, davanın karmaşıklığından kaynaklanacaktır.

Eski SEC direktörü Fagel’e göre, Ripple’ın davası, menkul kıymetler gözlemcisi tarafından yakın zamanda başlatılan diğer yaptırım eylemlerinden oldukça farklı. Yargıcın Hinman belgelerini ya da ikincil piyasa konusunu muhtemelen ele almayacağını da belirtti.

XRP Coin 10 Dolar Olur Mu?

Bu dava sadece XRP değil menkul kıymet ilan edilme potansiyeli olan tüm altcoinler için kritiktir. SEC başkanı Gary Gensler, Bitcoin hariç tüm kripto para birimlerinin menkul kıymet olduğuna dair inancını sık sık yineleyerek Komisyon’un daha fazla kripto varlığını inceleme niyetinin sinyalini verdi. Ayrıca 2 dev borsaya açılan davalarda açık biçimde 10 popüler altcoini de hedef aldı.

Avukat Deaton daha önce yaptığı tahminlerde Bölge Yargıcı Analisa Torres’in SEC lehine karar verme ihtimalini %3 olarak görmüştü. Olası Ripple zaferi en iyi senaryo ve aylardır yükselen XRP Coin’in en güçlü fiyat katalizörü de budur. Deaton’a göre, bu gerçekleşirse Ripple‘ın XRP’sinin fiyatı kısa sürede 10 dolara kadar yükselebilir.

XRP fiyatının bu seviyeye ulaşması için piyasa değerinin 500 milyar doları aşması gerekecek. Hali hazırda kripto paraların kümülatif değerinin 1 trilyon dolar civarında olduğunu düşünürsek bu mantıklı değil. Bu yüzden yatırımcıların 1 dolar gibi daha az iddialı hedefleri ciddiye almaları menfaatlerine olabilir.

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