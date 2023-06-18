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Kripto para borsaları arasında hacim bakımından en büyük platform Binance ve bugün 2 altcoin dikkat çekiyor. Cumartesi ve Pazar günleri genellikle hacimler düştüğü için kripto paralar da yatay veya aşağı seyreder. İstisna dönemlerde kriptonun bu hacimsiz dönemlerde yukarı gittiğini görürüz. Bugün 2 altcoin pozitif ayrıştı.

Moonbeam (GLMR) Coin Yorum

Kripto paralardaki kümülatif hacim günlük azalmaya devam ediyor. Sabah erken saatlerde 23 milyar dolarken 10:00 itibariyle 20 milyar dolara kadar düştü. Ancak GLMR Coin ilgi çekebilen az sayıda altcoin arasında yer alıyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada %11 artmıştı ve günün en yüksek seviyesinden dönmeye başladığını görüyoruz.

Fiyat 1 yıl öncesine göre %65 değer kaybetti. Şu anda 0,2448 dolardan alıcı bulan altcoin iki kez demesine rağmen 0,255 dolar üstünde kapanış yapamadı. Cuma günü 0,2 dolarlı seviyelerden başlayan yükseliş %20’nin üstünde kazanç getirdi. Fakat bugün fiyat 10 Haziran tarihinde düşüşün başladığı noktayı alamadı. Bu da yeniden 0,2 dolara doğru bir düşüş görebileceğimizi gösteriyor.

GLMR Coin eğer 0,255 dolar üstünde kapanışlar yapabilirse 0,2648 ve 0,292 dolar seviyelerini hedefleyebilir. Kısa vadede düşüşün ivme kazanmaması için 0,24 doların destek olarak güçlü kalması gerekecek.

SCRT Token Yorum

Geçtiğimiz yılın 1 Ocak tarihinde Binance borsasında listelendiğinden beri fiyatı düşüyor. Birkaç ay 6,5 doların üstünde kalan fiyat şimdi 0,35 doları kaybetmemek için mücadele ediyor. SCRT Token dün 0,308 dolardan yükselişini başlattı ardından 0,388 dolara kadar hızla hareket etti. Şimdilik zirveye yakın bir noktada konsolide olmaya devam ediyor. Binance borsasında son 24 saatin en fazla kazanç getiren ikinci altcoini olan SCRT 0,346 dolar birkaç dakika önce test etti.

Yükselişin devam edebilmesi için bu bölgenin üstünde kalmalı. Ralli ivme kazanacaksa 0,36 dolar üstü kapanışlar görmeliyiz. Şimdilik dar bir aralıkta işlem gören fiyat yakında volatilitenin artacağına dair sinyaller gönderiyor. Yatırımcılar önümüzdeki saatlerde %5’i aşan boyutta düşüş/yükselişe hazırlıklı olmalı.