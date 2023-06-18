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Haziran ayının üçüncü Pazar sabahından herkes günaydın, Bitcoin fiyatı 26.544 dolardan alıcı buluyor. Kritik eşik tutuluyor. Hafta içindeki negatif performansa nispeten Bitcoin’in son 2 gündür daha güçlü alıcı bulduğunu görüyoruz. Elbette bunun sebebi son spot Bitcoin ETF başvurusu.

Bitcoin Son Durum

Kral kripto para birimi kritik 26.320 dolar eşiğinin üstünde tutunduğu için yatırımcılar mutlu. Eğer güçlü duruş devam ederse son fiyat dibinin 25.000 bölgesinde işaretlendiğini göreceğiz. En büyük iki borsaya dava açılalı yaklaşık 2 hafta oldu ve Bitcoin’in 25.000 dolar altında kapanışlar yapmamış olması oldukça pozitif.

Son ayı sezonu dibinin 15.000 dolarda işaretlendiği ihtimalini kuvvetlendiren Haziran performansı yatırımcıları cesaretlendirebilir. Üstelik önümüzdeki haftalarda gelecek makro ekonomik verilerin pozitif olması halinde piyasalar Temmuz ayındaki faiz kararına ilişkin iyimserliğini katlayabilir. Şimdilik yaygın görüş 25bp artış yönünde olduğu için kripto para piyasaları beklenen ölçüde toparlanabilmiş değil.

Öte yandan Binance davasındaki anlaşmayı son dakika olarak duyurmuştuk. Neyse ki ABD’de mahkemeler kripto para şirketlerine önyargıyla yaklaşmıyor. Uzlaşmanın tamamlanması ciddi bir başarı ve Binance borsasının bu davada görevli hukuk ekibi onların işi ne kadar ciddiye aldığını da gösteriyor.

Kripto Paralar, Altcoinler Son Durum

Kripto paraların kümülatif işlem hacmi 23 milyar dolar seviyelerinde ve bu rakam halen düşük. Boğa sezonunun zirvesinde sadece DOGE hacminin 40 milyar dolarda zirve yaptığını düşünürsek mevcut tabloyu daha iyi anlayabiliriz. Bitcoin piyasa hakimiyetindeki artış sürüyor ve bu altcoinlerin süreçte ezilmeye devam ettiğini gösteriyor. İşte size sabah sabah iyi bir haber, kümülatif değer yerinden 1 trilyon 50 milyar dolar desteğini geri kazandı. Bu bize altcoinlerde önümüzdeki günlerde önemli toparlanmalar görebileceğimizi söylüyor.

Son 24 saatte Aptos (APT) %10’un üzerinde kazanç elde etti. Yeniden 7 dolar sınırına dayanan fiyat haftalık %20’ye yakın arttı. Aşırı satışlarda dibi değerlendirenler şimdiden çift haneli kazanç elde etti. Yaklaşık 1 hafta önce Cumartesi sabahı piyasalar kripto için kanlı bir güne uyanmıştı.

QNT ise son 24 saatin en büyük kaybedeni oldu. Bu tarz yüksek volatilite günlerine QNT Coin özelinde alışığız. Ayının en zor günlerinde yatırımcılara ciddi kazançlar getirdi ancak direnç testlerinde başarısız oldukça böylesine büyük düşüşler yaşıyor, yatırımcıları için bu durum normalleşti.