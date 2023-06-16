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Türk kripto para yatırımcılarının ilgi gösterdiği iki popüler altcoin. Peki BTC yükselişi onlara fayda sağlayacak mı? SEC konusunda DOGE ve XRP Coin yatırımcılarının kafası nispeten daha rahat. XRP Coin zaten davanın artık sonuna yaklaşıyor. Dogecoin ise yapısı gereği emtia sınıfına daha yakın görülüyor.

Ripple (XRP) Coin Yorum

Hafta sonu geldi çattı XRP Coin yatırımcıları da BTC yükselişinden dolayı önümüzdeki günlerde gerçek bir ralli umuyor. XRP’nin 13 Haziran’da 0,56 dolarlık genel direncin üzerinde kalamaması kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarına yönelmesini sağladı.

Fiyat 14 ve 15 Haziran’da 50 günlük SMA’nın (0,47 dolar) altına düşmüş olsa da bu seviyede kapanış yapmadı. Fiyat 50 günlük SMA’nın altında kalırsa XRP Coin fiyatı 0,41 dolara düşebilir. Ancak BTC’nin güncel görünümü en kötü ihtimalin zayıflamasını sağlıyor. Boğalar geri dönüş yapmak istiyorsa, fiyatı hızlı bir şekilde 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarmak zorunda kalacaklar. Parite daha sonra 0,56 dolarlık direnci yeniden hedefleyebilir.

Davayla alakalı gelecek haberler beklenenden hızlı hareketlere neden olabilir. Yatırımcılar özet karar anlaşmasından bu yana aylardır bu yılan hikayesinin bitmesini bekliyor.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Ayılar, Dogecoin‘i 0,06 dolarlık güçlü desteğin altına çekerek düşüşü sürdürme girişiminde bulundu, ancak boğalar mum çubuğundaki uzun kuyruktan görüldüğü gibi düşüşü satın aldı.

Alıcılar 20 günlük EMA’ya (0,07 dolar) ulaşabilecek bir rahatlama rallisi başlatmaya çalışacak. Bu, boğaların aşması gereken zorlu bir engel olmaya devam ediyor çünkü ayılar 20 Nisan’dan bu yana bu seviyedeki toparlanma girişimlerini defalarca durdurdu. Hafta sonu BTC umulduğu gibi pozitif performans gösterirse DOGE yatırımcılarının da yüzü gülebilir.

Aşağı yönde 0,06 dolar seviyesi boğaların savunması için önemli bir destek çünkü yol verirse, fiyat sonraki destek bölgesi olan 0,05 dolara kadar inebilir. Tersine, 20 günlük EMA’nın üzerinde bir kırılma, 0,08 dolar hedefini gündeme taşıyacak.

Elbette teknik analiz bize gelecekten haber vermez bu yüzden yatırımcıların kendi risk profillerine göre araştırmalarını yaparak stratejilerini oluşturması gerekir.