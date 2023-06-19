Okuma Süresi: 2 Dakika

Deneyimli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, en büyük kripto paranın geçen hafta yaptığı sıçramaya rağmen Bitcoin’in (BTC) hala ayı bölgesinde olduğunu söyledi. İşte Vays’in BTC için ortaya koyduğu öngörü ve dikkatle takip edilmesini önerdiği o seviye.

“Bitcoin’de 27 Bin Dolar Geçilmeli”

Kripto para analisti Tone Vays, son strateji oturumunda Bitcoin‘deki son yükselişin yeni bir yükseliş trendini ateşlemek için yeterli olmadığını iddia etti. Kripto para analistine göre, BTC’nin günlük grafikte direnç olarak önemli bir hareketli ortalamayı yeniden test etmesinin ardından düşüş trendindeymiş görüntüsü veriyor:

Evet, bu güzel bir ralli, ancak bu güzel ralli yükseliş trendinli bir haftalık grafik anlamına gelmiyor. Sadece çok boğa görünümlü değil. Fiyat, bu ralli ve günlük (grafikte) aynı şey olsa bile hala düşüş trendinde görünüyor. Çok güzel şekilde dirence doğru ralli yaptı. Bakalım her iki hareketli ortalamayı da kırıp geçebilecek mi? Her iki hareketli ortalamayı da kırması, bu kanaldan çıkması gerekecek.

Vays, BTC‘nin yeni bir yükseliş trendi başlatmak için ikna edici bir şekilde birkaç direnç seviyesini aşması gerektiğini belirterek “Yükselişi ciddiye alabilmem için Bitcoin’in gerçekten 27 bin doların üzerine çıkması gerekiyor. Hatta Bitcoin boğa piyasasını ciddiye alabilmem için 28 bin dolarda bulunan önceki yüksek seviyeyi kırması bile gerekebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Düşüş Riskine Karşı Uyardı

Kripto para analisti, 27 bin dolar direncini geçip desteğe çevirmediği sürece Bitcoin‘deki sıçramanın muhtemelen kısa ömürlü olacağının altını çizerek “Bu güzel bir ralli ama teknik analiz açısından 25 bin dolar desteğinden sıçramanın dışında bir şey olmadı. Henüz herhangi bir yükseliş işareti göstermedi ve bunu göstermek için 27 bin doların üzerine çıkması gerekiyor.” dedi.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,39 düşüşle 26 bin 442 dolardan el değiştiriyor. BTC’nin haftalık zaman diliminde ise değerini yüzde 2,07 oranında artırdığı görülüyor.