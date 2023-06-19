Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Piyasa Gurusu Uyardı! Bitcoin’de O Fiyatı Takip Edin! Altı Hata Olur!

Özet

  • Kripto para analisti Tone Vays, Bitcoin'in hala ayı bölgesinde olduğu görüşünde.
  • Analiste göre BTC'deki yükselişin sürdürülebilir olması için 27 bin dolar direnci aşılmalı.
  • Analist 27 bin dolar geçilmeyecek olursa BTC'nin sıçramanın kısa ömürlü olabileceğine dikkat çekti ve düşüş riskine karşı uyardı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
11:58
19 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Deneyimli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, en büyük kripto paranın geçen hafta yaptığı sıçramaya rağmen Bitcoin’in (BTC) hala ayı bölgesinde olduğunu söyledi. İşte Vays’in BTC için ortaya koyduğu öngörü ve dikkatle takip edilmesini önerdiği o seviye.

“Bitcoin’de 27 Bin Dolar Geçilmeli”

Kripto para analisti Tone Vays, son strateji oturumunda Bitcoin‘deki son yükselişin yeni bir yükseliş trendini ateşlemek için yeterli olmadığını iddia etti. Kripto para analistine göre, BTC’nin günlük grafikte direnç olarak önemli bir hareketli ortalamayı yeniden test etmesinin ardından düşüş trendindeymiş görüntüsü veriyor:

Evet, bu güzel bir ralli, ancak bu güzel ralli yükseliş trendinli bir haftalık grafik anlamına gelmiyor. Sadece çok boğa görünümlü değil. Fiyat, bu ralli ve günlük (grafikte) aynı şey olsa bile hala düşüş trendinde görünüyor. Çok güzel şekilde dirence doğru ralli yaptı. Bakalım her iki hareketli ortalamayı da kırıp geçebilecek mi? Her iki hareketli ortalamayı da kırması, bu kanaldan çıkması gerekecek.

Vays, BTC‘nin yeni bir yükseliş trendi başlatmak için ikna edici bir şekilde birkaç direnç seviyesini aşması gerektiğini belirterek “Yükselişi ciddiye alabilmem için Bitcoin’in gerçekten 27 bin doların üzerine çıkması gerekiyor. Hatta Bitcoin boğa piyasasını ciddiye alabilmem için 28 bin dolarda bulunan önceki yüksek seviyeyi kırması bile gerekebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Düşüş Riskine Karşı Uyardı

Kripto para analisti, 27 bin dolar direncini geçip desteğe çevirmediği sürece Bitcoin‘deki sıçramanın muhtemelen kısa ömürlü olacağının altını çizerek “Bu güzel bir ralli ama teknik analiz açısından 25 bin dolar desteğinden sıçramanın dışında bir şey olmadı. Henüz herhangi bir yükseliş işareti göstermedi ve bunu göstermek için 27 bin doların üzerine çıkması gerekiyor.” dedi.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,39 düşüşle 26 bin 442 dolardan el değiştiriyor. BTC’nin haftalık zaman diliminde ise değerini yüzde 2,07 oranında artırdığı görülüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
İlgili Yazılar
Ralli Sinyali Mi? 9 Haftadır Devam Ediyor Fakat Son Veri Kripto Para İçin Nispeten İyi!
Ralli Sinyali Mi? 9 Haftadır Devam Ediyor Fakat Son Veri Kripto Para İçin Nispeten İyi!
Bitcoin’de Fırtına Öncesi Sessizlik! Daha Yeni Başlıyor! Bu 3 Metrik Her Şeyi Açıklıyor!
Bitcoin’de Fırtına Öncesi Sessizlik! Daha Yeni Başlıyor! Bu 3 Metrik Her Şeyi Açıklıyor!
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Ripple CEO’sundan SEC’e Yönelik Çarpıcı Açıklama!
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Ripple CEO’sundan SEC’e Yönelik Çarpıcı Açıklama!
Ethereum Geliştiricilerinden Maksimum Pay Atağı! 32 ETH’den 2048 ETH’ye Yükseltilebilir!
Ethereum Geliştiricilerinden Maksimum Pay Atağı! 32 ETH’den 2048 ETH’ye Yükseltilebilir!
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Binance’den Tüm Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiren Son Dakika Duyurusu!
Binance’den Tüm Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiren Son Dakika Duyurusu!
ZK Sezonu Tam Gaz! Büyük Ses Getiren Altcoin Projesi 500 Milyon Dolar Eşiğini Geçti!
ZK Sezonu Tam Gaz! Büyük Ses Getiren Altcoin Projesi 500 Milyon Dolar Eşiğini Geçti!
Hiçbir Şeye Aldırış Etmeden Sert Yükseldiler! Yatırımcılar Bu 10 Altcoin’i Konuşuyor!
Hiçbir Şeye Aldırış Etmeden Sert Yükseldiler! Yatırımcılar Bu 10 Altcoin’i Konuşuyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023