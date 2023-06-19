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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) ürettikleri hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsaları Binance ve Coinbase’e açtığı dava sonrası Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler satış baskısı altında kaldı. Bitcoin’in geçen haftada 25 bin dolardaki destekten güç alarak yukarı yönde hareketlenmesi ise birçok altcoin’e can suyu oldu. Özellikle 10 altcoin geçen haftada yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çektiler.

Yatırımcıların Gözü Bu 10 Altcoin’de

SEC’in Binance ve Coinbase’e açtığı davada başta Cardano (ADA) ve Solana (SOL) olmak üzere birçok büyük altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırması altcoin piyasasını derinden sarsmıştı. En büyük kripto para BTC‘nin 25 bin dolardan yaptığı sıçrama sonrası bazı altcoin’lerin yukarı yönde atağa geçtiği görüldü.

CryptoDep’in derlediği haftanın en çok kazandıran altcoin listesine göre ASTRA, SQUAD, TWT, KAS, AKT, ANT, SUI, MTL, ORDI ve LYXE yaptıkları yükseliş ile tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Veriler, ASTRA’nın geçen haftada yüzde 110, SQUAD’ın yüzde 43,7, TWT’nin yüzde 29,1, KAS’ın yüzde 28,6, AKT’nin yüzde 27,5, ANT’nin yüzde 25,9, SU’nin yüzde 25,4, MTL’nin yüzde 24,3, ORDI’nin yüzde 22,9 ve LYXE’nin yüzde 21,7 artırdığını gösteriyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in (CMC) sağladığı verilere göre kripto para piyasasını Bitcoin’in yapacağı hamleye kilitlenmiş durumda. Analistler, 26 bin 400 dolar civarında fiyatlanan BTC için 27 bin doların önemli bir eşik olduğunu, bu eşiğin geçilmesi halinde altcoinler‘in hareketlenecekleri üzerinde duruyorlar.

CMC verileri en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) son 24 saatte yüzde 0,45 düşüşle bin 720 dolardan işlem gördüğünü gösterirken piyasa değeri ile en büyük 25 altcoin listesinde yeşil renkteki tek altcoin’in Ripple’ın XRP’si olduğu görülüyor. XRP, son2 4 saatte yüzde 0,86 yükselişle 0,4872 dolardan el değiştiriyor. Öte yandan piyasa değeri ile en büyük 25 altcoin listesinde son 24 saatte yüzde 1,91 düşüşle SEC’in diğer birçok altcoin gibi menkul kıymet olarak sınıflandırdığı Polygon’un MATIC‘inin öne çıktığı görülüyor.