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Son birkaç hafta boyunca kripto para piyasasında görülen belirsizlik beklendiği gibi Bitcoin‘i (BTC) de sarstı. Bu durum en büyük kripto parayı bir akümülasyon formasyonu içinde işlem görmeye itti ve bu belirsizlik ancak BTC fiyatının akümülasyondan diğer bir deyişle formasyondan çıkmasıyla bozulacak.

BTC Fiyatı İçin 25 Bin Dolar Güçlü Bir Destek Noktası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsası Komisyonu (SEC), ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Coinbase ve Binance‘e kayıt dışı menkul kıymetleri listeledikleri ve işleme açtıkları iddiasıyla dava açmasıyla kripto para piyasasını derinden sarstı. SEC‘in Cardano (ADA), Solana (SOL) gibi birçok büyük altcoin’i de menkul kıymet olarak sınıflandırması bu sarsıntının boyutunu artırarak özellikle altcoin piyasasını vurdu.

Anonim kripto para analisti Mihai_Iacob, Bitcoin’in yukarı yönlü görünümünü etkili bir şekilde koruyarak kayda değer bir esneklik sergilediğini belirterek fiyatın önemli bir aralıkta kalmayı başardığına dikkat çekti.

Geçmişe dönüp bakıldığında olumsuz haberlerin BTC’yi derinden sarsmadığında ve teknik bir çöküşe neden olmadığında genellikle sürecin yükselişle sonuçlandığı görülüyor. Şu anda da Bitcoin’in bu durumun bir örneğini sergilediği görülüyor ki bu ufukta yükseliş yaşanabileceğini gösteriyor.

Mihai_Iacob, teknik açıdan bakıldığında Bitcoin fiyatının, bu yılın başında oluşan bir trend çizgisi ve yatay bir destek seviyesi tarafından tanımlanan önemli bir fiyat noktası olan 25 bin dolar seviyesinde güçlü bir destek bulduğuna vurgu yaptı.

Bitcoin Grafiğindeki Yükseliş Noktası

Analist, Bitcoin’in 26 bin doların üzerinde tutunmasıyla birlikte 27 bin doları da geçmesi halinde yükseliş görünümünün teyit edileceğini öne sürerek “Tamamen teknik açıdan bakıldığında, 25 bin dolar yılın başında başlayan trend çizgisi ve yatay seviye tarafından verilen güçlü bir birleşme desteği oldu. Ayrıca, 30 binden dolar seviyesinden olan son düşüş düşen kama formasyonunun oluşmasıyla sonuçlandı. Bununla birlikte, BTC’nin 27 binin üzerine çıkması yükseliş görünümünü teyit edecek ve son zamanların en yüksek seviyesinin yeniden test edilmesine ve hatta 35 bin civarında yeni bir seviyeye ulaşılmasıyla sonuçlanacak.” dedi.

Öte yandan Bitcoin fiyatının son dönemde karşılaştığı zorluklar karşısında gösterdiği direnç, yatırımcılar ve trader’lar arasında iyimserliği artırmış durumda. Özellikle dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock‘ın SEC’e Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunda bulunduğu haberi bu iyimserliği körükledi.

SEC tarafından alınan düzenleyici önlemlerin genel olarak kripto para piyasasını etkileyen önemli bir düşüş kaynağı olduğu görülüyor. Buna ek olarak ABD’de enflasyon beklenen ölçüde düşmemiş olmasının sonucunda Fed’in uzun vadede sıkı para politikasıyla boğuşmak zorunda kalacak olması kripto para piyasasında düşüş olacağı beklentisini besliyor.