Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatındaki toparlanma en azından altcoinlerdeki satışı zayıflattığı için yatırımcılar rahat nefes aldı. Birçok altcoin tarihi dip seviyelerine koşarken BlackRock başvurusu piyasaya can suyu oldu. Peki Türk kripto yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği Shiba Coin, Solana ve Chiliz (CHZ) bugün kaç TL? Güncel fiyat hedefleri ve grafik yorumları.

Shiba Coin Kaç TL?

Bugün %6 oranında artan fiyat 21milyon.com verilerine göre 0,0001735 TL’ye ulaştı. Shiba Coin yine de TL karşısında 30 günlük dönemde %5 değer kaybetti. Dolar karşısında bugün %4 değer kazanan en büyük ikinci meme coin saat 10:45 sularında 0,0000069 dolardan 0,00000728 dolara kadar yükseldi.

Büyük Cumartesi satışında 0,00000544 dolara kadar inen fiyat 8 gündür 0,0000064 dolar tabanını koruyor. Kısa vadede yükselişin devam edebilmesi için 0,000007 dolar seviyesinin destek olarak sağlam kalması gerekecek. Eğer bunu başarabilirse tekrar 0,0000087 dolara kadar hızlı bir yükseliş görebiliriz.

Solana Coin Kaç TL?

Türkiye merkezli borsalarda SOL Coin 368,22 TL’den alıcı buluyor. Son 30 günde fiyat %14 oranında düştü. Aynı dönemde TL’nin dolar karşısındaki çift haneli kaybını da düşünürsek SOL Coin’in fazlasıyla yıprandığı ortada. TVL halen düşük ve ağa ilgi zayıf bu da uzun vadede SOL Coin görünümünü negatif etkiliyor.

USDT paritesinde Cumartesi satışlarının ardından 12,86 dolar desteği test edilmişti. Shiba Coin’e benzer şekilde DOGE fiyatı da 14,3 dolar desteğini sağlamlaştırdı. Gerçek bir ralli için yatırımcıların 16 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var. SOL Coin eğer bu bölgeyi aşabilirse tekrar 20 dolarlık desteği geri alabilir. Önümüzdeki hafta Fed açıklamaları piyasalara muhtemelen pek iyi gelmeyecek bu da 14,3 dolar desteğinin tekrar test edilebileceğini söylüyor.

Chiliz (CHZ) Kaç TL?

Sadece sporla ilgilenip kripto paralardan da kazanç elde etmek isteyenler için CHZ Coin fan tokenler arasında hep favori. Fiyat TL paritesinde pek değişmedi yazı hazırlandığı sırada CHZ Coin 1,621 TL’den alıcı buluyor.

1 hafta önceki satışlarda 0,058 dolara kadar düşen fiyat dört saatlik grafikte neredeyse yatay hareket ediyor. 0,06 dolar desteği sağlamlaştı ancak yükseliş için 0,0686 dolar üstünde kapanışlara ihtiyaç var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.