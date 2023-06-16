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  •   En Fazla Edilen 4 Soru ve Cevabı! Ripple Davası Son Durum! Altcoinler İçin Neden Kritik?

En Fazla Edilen 4 Soru ve Cevabı! Ripple Davası Son Durum! Altcoinler İçin Neden Kritik?

Özet

  • Ripple şirketinin geçmiş faaliyetleri XRP Coin'in davada aleyhine.
  • XRP Coin dava sonucunda menkul kıymet olarak etiketlenebilir.
  • SEC borsalara ve Ripple'a açtığı davayla Howey test'in esnek biçimde uygulanabilirliğini meşrulaştırmak istiyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:25
16 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC bugünlerde tüm kripto endüstrisinin ortak sorunu ancak Ripple onunla yıllardır mücadele ediyor. Peki son durum ne? XRP Coin yatırımcılarının yüzü davadan bu yana gülmedi ve 2021 boğasında da XRP Coin fiyatı devam eden baskı nedeniyle beklenen performansı göstermedi.

İçerik Rehberi

Ripple Davası Son Durum

13 Haziran tarihinde yayınlanan Hinman belgelerinin ardından yükselen fiyat daha yüksek seviyelerde kalıcı olamadı. Bunun sebebi yayınlanan belgelerin bugün piyasaların beklediği ölçüde davaya seyir verecek cinsten olmayışıydı. Eski SEC yetkilisinin ETH hakkında yaptığı açıklamalar bireysel yorumlar olarak kaldı ve davanın kaderini değiştiremedi. Şu aşamada Hinman belgeleri maksimum bir iç soruşturma doğurabilir, daha fazlası değil.

Bugün SEC başkanı nasıl tüm altcoinlerin menkul kıymet olduğunu söylüyorsa Hinman da yıllar önce ETH için tam tersini söylüyordu. İkisi de kişisel görüşler olarak kabul ediliyor. Şimdi birkaç soru cevap üzerinden gidelim.

Ripple davası ne zaman bitecek?

Şirketin CEO’suna göre haftalar içinde sonuçlanacak. Önceki tahmini Haziran sonuna kadardı ancak bu gerçekleşecek gibi görünmüyor. Hukukçular arasında yaygın görüş yaz bitmeden davanın da sonuçlanacağı yönünde.

XRP menkul kıymet mi?

Eğer Howey test esnek biçimde uygulanırsa evet. XRP’nin en büyük dezavantajı Ripple şirketi tarafından ihraç edilmesi. Halka açılmayı planlayan Ripple şirketinin üst düzey isimlerinin ellerindeki varlıklar ve şirketin token satışından elde ettiği kazanç SEC’in lehine.

XRP davası neden önemli?

Bu davada XRP Coin’in menkul kıymet olduğunun kesinleşmesi, arkasında şirket veya vakıf bulunan projeler için emsal oluşturacak.

SEC neden tüm altcoinlere XRP’ye açtığı gibi dava açmıyor.

Bunun tek nedeni devasa iş gücü ve maddi maliyet hususudur. Bunun yerine SEC, kripto para borsaları belirli altcoinleri (kayıtsız menkul kıymet olarak damgaladığı 10 altcoin) işleme açmakla suçluyor. Böylece hem daha az masrafla boğuşuyor hem de altcoinlerin dava süreçleriyle ayrı ayrı uğraşmıyor. SEC’in borsalara açtığı davalardaki en büyük hedeflerinden biri Howey test’in esnek biçimde uygulanabilirliğiyle ilgili yargı kararları elde etmek.

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