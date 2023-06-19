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Ethereum çekirdek geliştiricileri, son çekirdek geliştirici konsensüs toplantısında Ethereum Vakfı araştırmacısı Michael Neuder’ın savunduğu doğrulayıcı başına maksimum 32 ETH olan payı 2 bin 48 ETH’ye yükseltilmesi teklifini konuştu.

Doğrulayıcı Başına 32 ETH Olan Maksimum Pay 2 Bin 48 ETH’ye Yükseltilebilir

Ethereum çekirdek geliştiricileri, doğrulayıcı başınan maksimum 32 ETH olan payı 2 bin 48 ETH‘ye yükseltmeyi değerlendiriyor. Ethereum doğrulayıcıları şu anda hem minimum hem de maksimum 32 ETH olarak belirlenen etkin bir pay sınırına tabi. Bu durum, büyük ölçekli stake işlemlerinin önüne geçerken, daha büyük bir miktar üzerinden kazanç sağlamak isteyenleri birden fazla doğrulayıcı oluşturmaya zorluyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, mevcut uygulama doğrulayıcıların sayısında büyük bir artışa neden oldu. Güncel rakamlarla şu anda ağda 600 bin aktif doğrulayıcı var ve kuyrukta etkinleştirilmeyi bekleyen 90 bin ek doğrulayıcı bulunuyor.

Neuder, 16 Haziran’da düzenlenen son Ethereum çekirdek geliştirici konsensüs toplantısı sırasında bu artış için bir açıklama yaptı ve mevcut doğrulayıcı payı sınırının merkeziyetsizliği teşvik etmesine rağmen, istemeden de olsa doğrulayıcı sayısında enflasyona neden olduğunu söyledi. Ethereum Vakfı araştırmacısı, doğrulayıcı payındaki üst sınırın yükseltilmesinin aktif doğrulayıcı sayısındaki artışı yavaşlatabileceğini ve sonuçta tek bir Ethereum yuvası (slot’u) içinde kesinliğe ulaşma açısından ağın verimliliğini artırabileceğini belirtti.

Maksimum Payın Yükseltilmesiyle Diğer Birçok Sorun Giderilebilir

Neuder’e göre, önerilen üst sınır, doğrulayıcı ödüllerinin otomatik olarak birleştirilmesi ihtimalini de beraberinde getirecek. Şu anda, 32 ETH olan üst sınırın ötesinde kazanılan ödüller, herhangi bir stake getirisi elde etmek için başka bir yere yönlendiriliyor. Eğer üst sınır kaldırılır ve artırılırsa, bu ödüller hemen birleştirilebilir ve doğrulayıcılara stake ettikleri ETH‘lerinden daha fazla kazanmaları için etkili bir araç sağlanabilir. Teklif ayrıca, şu anda doğrulayıcı başına maksimum 32 ETH olan pay nedeniyle şu anda on binlerce doğrulayıcı bulunduran Coinbase gibi kripto para borsaları da dahil olmak üzere daha büyük düğüm operatörlerinin operasyonel endişelerini gidereceğini savunuyor.

Doğularıyıcı başına maksimum payının yükseltilmesi, bu tür operatörlerin daha az, ancak daha yüksek hisseli doğrulayıcıları yönetmesine imkan tanıyacak ve bu potansiyel olarak daha az karmaşıklık sağlayacak. Bununla birlikte Neuder, kesme (slashing) olarak da bilinen kazara çifte onaylama veya teklifler için potansiyel olarak daha yüksek cezalar da dahil olmak üzere ilgili riskler konusunda uyardı.

Teklif, ETHMagicians ve Discord gibi sosyal platformlarda teklifin uygulama ayrıntılarını daha fazla tartışmayı kabul eden çekirdek geliştiriciler arasında tartışılmaya devam ediyor.