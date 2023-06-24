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  •   Nam Salan Analist Bitcoin’le Birlikte 5 Altcoin Sıraladı! Yüzde 400’e Varan Yükselişler Bekliyor!

Nam Salan Analist Bitcoin’le Birlikte 5 Altcoin Sıraladı! Yüzde 400’e Varan Yükselişler Bekliyor!

Özet

  • Kripto analisti Michaël van de Poppe, AVAX, ETH, LTC, LINK ve ATOM'un patlamasını bekliyor.
  • Analist Bitcoin'de ise kısa vadede 38 bin dolar ila 42 bin dolar arasında bir zirve öngörüyor.
  • Poppe, bir spot Bitcoin ETF'sinin onaylanması durumunda yükselişin çok daha şiddetli olacağını da ekledi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:36
24 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaptığı analizleri ile kripto para dünyasının yakından takip ettiği bir isim olan Michaël van de Poppe, piyasa genelindeki toparlanmanın ortasında en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve radarı altındaki 5 altcoin’de beklediği seviyeleri tek tek sıraladı.

Analistin Radarı Altındaki 5 Altcoin

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, radarı altındaki 5 altcoin’de en az yüzde 25, en yüksek yüzde 400 arasında değişen oranlarda yükseliş bekliyor. Poppe’nin verdiği ilk altcoin Avalanche (AVAX) olurken, Ethereum (ETH) rakibinin bir düzeltme yaşamadan önce yüzde 329 ila yüzde 407 oranında patlayarak 55 dolar ila 65 dolar arasında bir seviyeye ulaşmasını bekliyor.

Analistin radarı altındaki ikinci ve üçüncü altcoin ise Litecoin (LTC) ve Chainlink (LINK). Poppe, eşten eşe ödeme protokolü LTC‘de 220 dolar ila 260 dolar arasını hedeflerken, merkeziyetsiz oracle ağı LINK‘de ise 18 ila 22 dolar arasını hedefliyor.

Poppe’nin radarı altında dördüncü altcoin en büyük altcoin Ethereum (ETH). Analiste göre ETH, 2 bin 700 dolar ila 3 bin dolar arasında bir noktaya ulaşabilir. Analistin radarı altındaki son altcoin ise Cosmos‘un ATOM’u. Poppe, ATOM’un 25 dolar ila 35 dolar arasına yükselmesini bekliyor.

Bitcoin’de Kısa Vadede 38 Bin Dolar İle 42 Bin Dolar Arasını Bekliyor

Poppe’nin en büyük kripto parada bir düzeltme olmadan önce Bitcoin’in 38 bin dolar ila 42 bin dolar arasında zirve noktaya ulaşmasını bekliyor. Poppe ayrıca YouTube kanalından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bir spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) yeşil ışık yakması halinde kripto para piyasasının bir yıldan fazla sürebilecek bir yükseliş dönemine girebileceğini belirterek şunları söyledi:

2003 yılında spot altın ETF’si piyasaya sürüldü. Ondan sonra altın değerini beşe katladı. Dolayısıyla, herhangi bir spot Bitcoin ETF’si onaylanacak olursa büyük bir yükseliş olacak ve bu yükselişte zirve muhtemelen 2025’te gelecek.

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