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Bitcoin İçin Karar Günü Hızla Yaklaşıyor! 3 Uzman, Tek Senaryo!

Özet

  • Bitcoin'e olan kurumsal ilginin artması ve peşisıra gelen spot ETF başvuruları yatırımcı duyarlılığı artıyor.
  • Yatırımcılar, CME Bitcoin Vadeli İşlemler boşluğunun yakında kapatılacağına inanıyor ve aylık kapanışın önemine dikkat çekiyorlar.
  • Önde gelen analistler BTC'nin kısa vadede 33 bin ila 35 bin dolar aralığına ve hatta ötesine yükseliş bekliyorlar.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:14
24 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı, 20 Haziran’da başlayan son rallinin ardından 30 bin doları aşarak akümüle olmaya başladı ve boğalar 30 bin dolar seviyesini güçlü bir şekilde savunuyorlar. En büyük kripto para birçok yatırımcının pozisyonlarını karla kapatma telaşına girmesi sonrası beklenen geri çekilmesini yapsa da piyasa genelindeki yatırımcı duyarlılığı 35 bin dolar yolculuğunun devam ettiği yönünde.

Bitcoin Fiyatı 35 Bin Dolara Yükselmeye Hazırlanıyor

Geleneksel finans şirketleri (TradFi) sektöre akın ettikçe kripto paralara olan ilgi de artmaya devam ediyor. BlackRock‘ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı iShares spot Bitcoin ETF’si başvurusu, Valkyrie Investments, Invesco, WisdomTree ve Bitwise gibi birçok finans devinin de spot Bitcoin ETF’si başvurusu yapmak için harekete geçmeye iterek zincirleme bir reaksiyona neden oldu. Şu anda dünya genelinde kripto paraya yönelik kurumsal bir telaş söz konusu. Ayrıca Citadel Securities, Fidelity Digital Assets ve Charles Schwab‘in desteklediği kripto para borsası EDX Markets’in de 20 Haziran’da faaliyete geçmesi bireysel ve kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasına neden oldu.

Kripto para yatırımcıları şu anda Bitcoin’in 34 bin 455 dolar ila 35 bin 180 dolar arasındaki CME Bitcoin Vadeli İşlemler boşluğunu (GAP’ini) doldurmasını bekliyorlar. Bilmeyenler için CME boşluğu, Chicago Ticaret Borsası (CME) Bitcoin vadeli işlem piyasasının Cuma günkü kapanış fiyatı ile Pazartesi günkü açılış fiyatı arasında ortaya çıkan fiyat boşluğunu ifade etmektedir. Her ne kadar 30 bin doların hemen üzerinde güçlü bir direnç bulunuyor olsa da, yatırımcılar, CME boşluğunun yakında kapatılacağına inanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise 30 Haziran’da gerçekleşecek olan haftalık ve aylık kapanış olacak.

Nominal değeri 4.5 milyar dolar olan 145 binin üzerinde Bitcoin opsiyonunun vadesi 30 Haziran’da dolacak. Şu an için alım/satım oranı 0,52’de ve 95 bin adet alım ve 49 bin adet satım pozisyonu açık şekilde bekliyor. En yüksek sayıda opsiyon sahibinin kayıp vereceği fiyatı gösteren maksimum acı seviyesi 25 bin dolarda. Buna karşılık ise BTC fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 30 bin 750 dolar seviyesine yakın bir noktada işlem görüyor.

Bitcoin Uzman Yorumları

Yatırımcıların yakından takip ettiği kripto para analistleri Crypto Tony ve Rekt Capital, BTC’nin aylık kapanışı 29 bin 300 doların üzerinde yapması halinde, kısa vadede fiyatın 33 bin dolar ila 35 bin dolar aralığına yükselme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu tahmin ediyorlar.

Önde gelen kripto para analistlerinden biri olan Michael van de Poppe ise en büyük kripto parada 40 bin dolara varan büyük bir ralli bekliyor.

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