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Decentraland (MANA) fiyatı Cuma sabahı 0,40 dolara yaklaşarak haftalık kazancını %18’e çıkardı. Zincir üzerindeki veriler, fiyat meraklısı milyoner balina yatırımcıları kümesi arasında bir birikim dalgası olduğunu ortaya koyuyor. Bir MANA fiyat kurtarma misyonunu tetikleyecekler mi?

Decentraland, MANA’nın SEC’in Binance ve Coinbase’e karşı açtığı davanın hedefinde kalmasının ardından Haziran 2023’e çalkantılı bir başlangıç yaptı. Bununla birlikte, MANA balinalarının bu hafta büyük taze yatırımlar yapmaya başladıkları için olumsuz duyguları salladıkları görülüyor.

Decentraland Balinaları ve SEC

SEC’in son davalarda MANA’yı bir ‘menkul kıymet’ olarak tanımlanmasına rağmen, bir grup ‘milyoner’ balina düşüşü satın almaya başladı. Zincir üzerindeki veriler, 10 milyon ila 100 milyon MANA bakiyesine sahip balinaların 20 Haziran ile 23 Haziran arasında 36 milyon token daha satın aldığını gösteriyor.

Şu anki piyasa fiyatı olan 0,38 dolara göre balinaların yeni yatırımlarının değeri 13,6 milyon doların üzerinde. Büyük kurumsal sahiplerin 72 saat içinde bu kadar büyük miktarda yatırım yapması, MANA’nın fiyat beklentilerine güvendikleri anlamına geliyor.

Dahası, kripto balinaları arasındaki birikim dalgası perakende yatırımcılara da yükselişe geçmeleri için ilham verebilir. Boğalar sıkı kontrol altında kalırsa, MANA sahipleri Haziran ayının sonunu olumlu bir noktaya çevirebilir.

Boğalar Mana Satın Almak İstiyor

Boğaların hareketini doğrulamak üzere, toplam sipariş defterleri en iyi kripto borsalarında yükselen alım duvarlarını ortaya koyuyor. Aşağıda görüldüğü gibi, boğalar 6,23 milyon MANA token’ı satın almak için emir vermişti. Bu arada, trader’lar yalnızca 4,49 milyon token’ı satışa çıkarmış durumda.

Tipik olarak, varlıklara yönelik talep arzı aştığında, alıcılar rekabet etmeye başladıkça fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturur. Yukarıda gösterildiği gibi, MANA alım duvarı aktif satış emrinin 1,74 milyon token üzerinde yükseliyor.

Yükseliş ivmesi artarsa, alıcılar siparişlerini hızlı bir şekilde doldurmak için tekliflerini yükseltebilir. Bu durum, önümüzdeki haftalarda MANA’nın fiyatını istemeden de olsa 0,50$ dolar doğru yükseltebilir.

Mana Kaç Dolar Olur?

Yukarıda bahsedilen faktörler, MANA boğalarının 0,50 doları geri almak için bir fiyat kurtarma görevinde olduğunu gösteriyor. Ancak MANA, 0,40 dolar civarında önemli bir dirençle karşı karşıya.

Bu bölgede 7.340 yatırımcı, MANA maksimum satın alma fiyatı olan 0,40 dolara yaklaştığında 38,47 milyon token’ının bir kısmını satabilir. Ancak, yükselişe geçen MANA balinaları bu direnci aşabilirse, 0,50 dolarlık dönüm noktasına doğru yükselebilir.

Yine de, MANA’nın fiyatı beklenmedik bir şekilde 0,35 doların altına düşerse ayılar kontrolü tekrar ele geçirebilir. Ancak, minimum 0,35 dolar fiyattan 42,72 milyon MANA coin satın alan 4.220 yatırımcı bu düşüşü engelleyebilir. Ancak, bu destek seviyesi düşerse, MANA 2023’te ilk kez 0,30 doların altına inebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.