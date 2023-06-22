Okuma Süresi: 3 Dakika

ETH stake etmek için en büyük merkezi borsalardan biri olan Coinbase, SEC davasıyla bir gerileme yaşadı ve kullanıcıların alternatif platformlar aramasına neden oldu. Bu değişim, Lido (LDO) gibi merkezi olmayan çözümler için önemli bir artışa yol açtı ve protokolünde stake edilen ETH’nin artmasına neden oldu.

Coinbase Dengeyi Kaybediyor Mu?

Coinbase ve diğer borsalara karşı açılan SEC davası, ETH stake etmek için bu platformlara güvenen kullanıcılar arasında korku yarattı. Sonuç olarak, birçok kullanıcı diğer platformlara göç etti.

Lido, protokolüne yatırılan ETH’de %13’lük etkileyici bir artışla bu durumdan en çok faydalananlardan biri oldu. Bu büyüme, Rocket Pool ve Frax Finance gibi diğer merkeziyetsiz likit stake protokolleri tarafından da yansıtıldı ve piyasada daha geniş bir eğilime işaret etti.

Protokol, kullanıcı katılımında önemli bir artış yaşadığı için Lido’nun faaliyeti üzerindeki etkisi açıktı. Token Terminal’e göre, protokoldeki günlük aktif kullanıcı sayısı son 24 saat içinde %14,2 oranında arttı. Protokol üzerinden elde edilen gelir de aynı dönemde %14,2 oranında değer kazanarak bir sıçramaya tanık oldu.

Lido’nun yönetimi, işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için protokolü proaktif olarak geliştirmeye devam etti. Yakın zamanda, Lido Node Operatör Alt Yönetim Grubu (LNOSG), Lido on Ethereum protokolüne daha fazla katılımcı eklemek için yeni bir süreç önerdi.

Bu girişimin hedefleri müşterileri çeşitlendirmek, genel bulut hizmetlerine olan bağımlılığı azaltmak ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa dışındaki Düğüm Operatörlerinin (NO’lar) varlığını artırmaktı. Bu önlemler, ETH stake etmek için daha merkezi olmayan ve küresel olarak kapsayıcı bir ağı teşvik etmeyi amaçlamakta.

Balinalar Neyin Peşinde?

Lido’nun ilerlemesi umut verici olsa da, bazı balina davranışları piyasada endişelere yol açmış durumda. Tron’un kurucusu Justin Sun’ın 25 milyon dolar değerinde stETH çektiği bildirildi. Bu davranış geçici FUD’a neden olabilir ve gelecekte LDO’nun fiyat hareketlerini etkileyebilir.

Şu anda LDO 2,03 dolardan işlem görüyor ve son birkaç gündür olumlu bir ivme sergiliyor. Artan LDO sahibi sayısı fiyat artışıyla uyumlu oldu. Aynı zamanda, balina arzındaki düşüş, sahiplik dinamiklerinde bir değişim olduğunu ve perakende yatırımcıların ilgisinin arttığını gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.