BITCOIN (BTC)

Tarihsel Veriler Haklı Çıkarsa 2026’da Bitcoin Kaç Dolara Düşer?

Özet

  • Bear Bands ile yakın bir şekilde sıralanan bazı yoğun likidite ceplerine dikkat çeken CryptoCon ilk dibin 69.000 ile 74 bin dolar arasında olmasını bekliyor.
  • BTC için döngü dibi 27 bin dolar ile 32 bin dolar arasına uzanabilir.
  • Hisse senetlerine yükselişte eşlik etmeyen BTC olası borsa düzeltmesinde dibe koşabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Altın ile BTC genelde birlikte hareket eder ancak son 2 yılda bu büyük ölçüde değişti. BlackRock CEO’sunun ifadesiyle Bitcoin “riski fiyatlayan” varlık. Risk arttıkça emtia yükselirken Bitcoin darbe alıyor ve enflasyonda da aynı şekilde Bitcoin’in sınıfta kaldığını görmüştük.

İçindekiler
1 Bitcoin 2026 Dip Hedefi
2 Hisse Senetleri Düşerse Ne Olacak?

Bitcoin 2026 Dip Hedefi

Arz kıtlığı hikayesi gümüş ve altında bugün ralliye neden olurken Bitcoin kurumsal talebe rağmen zayıf. Herkes yıllarca halving nedeniyle arzın talebi aşacağından bahsetti. 2021 sonrasında ETF ve hazine şirketlerinin güçlü talebiyle “arz kıtlığının” doların zayıfladığı ortamda Bitcoin’i yeni zirvelere ulaştıracağından bahsettik.

Büyük şirketler ve ETF’ler artık borsalardan çok daha fazla BTC tutuyor. Tek başına Strategy 21 milyon maksimum arzı olan varlığın 700 binden fazlasını elinde tutuyor. Üstelik bu arzın kayda değer kısmı ölü, Satoshi’nin varlıklarından unutulan cüzdanlara kadar milyonlarca BTC hiç dolaşıma bile girmeyecek.

Enflasyona karşı korumada başarıya ulaşamayan Bitcoin şimdi risk ortamında Fed faizleri gecikmeli de olsa sürekli indirmesine rağmen zayıf. Jeopolitik riskler bitiyor tarife savaşı başlıyor ardından başka bir gelişme Bitcoin’i yine aşağı çekiyor. Belki de tarihsel verilerin öngördüğü düşüş yılı hikayesi 2026 için gerçeğe dönüşür? Bunu zaman gösterecek.

CryptoCon takma isimli analist Bear Bands ile yakın bir şekilde sıralanan bazı yoğun likidite ceplerine dikkat çekerek aşağıdaki grafiği paylaştı. Bu grafik BTC’nin olası ilk dip ve döngü dibi seviyelerine işaret ediyor.

İlk dip muhtemelen 69.000 ile 74 bin dolar arasında olacak. Döngü dibiyse 27 bin dolar ile 32 bin dolar arasında. Önceki zirvenin destek olarak korunması kuralı 2022 yılında ihlal edildiğinden 69 bin dolar altı daha derin dipler analistlerce ifade edilebiliyor. Roman Trading bu konuda daha insaflı ve o döngü dibinin 56 bin dolar civarında olacağını öngörüyor.

Hisse Senetleri Düşerse Ne Olacak?

Roman Trading geçtiğimiz günlerde bu konuya dikkat çekmişti. Bugün Bob Loukas da aynı konuyu ele aldı. Hisse senetleri zirveye yakın ancak yükselişi durdurdu. Altın yükseliyor ve hisse senetleri daha büyük bir düşüş serisi başlatma riskiyle karşı karşıya. Hisseler yükseliyorken BTC bekleneni yapmadı, düşerken düştü. Peki ya düşüş hızlanırsa ne olacak? Roman Trading 56 bin doları başlayacak diyor.

Bob ise şunları yazdı;

“Kasım ayında duyarlılık sıfırlandı ve dip seviyenin ardından Bitcoin için 10. hafta. Boğa piyasasında bu bir BTD olayıydı ve şu anda hisse senetleri gibi ATH’leri yukarı çekiyor olacaktı.

Bugüne kadar son derece zayıf ve yetersiz bir tepki. Altınla hiçbir ilgisi yok.

Hisse senetleri burada ATH’leri aşarsa, bu grafik muhtemelen boğalar için biraz heyecan doğuracaktır. Hisse senetleri bir şekilde bunu başaramazsa…”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Küresel Piyasalarda Tarihi Günler Yaşıyoruz Peki Bitcoin?

BofA, Credit Agricole, Goldman 28 Ocak Fed Faiz Kararı İçin Ne Diyor?

Son Dakika: Bitcoin Hazine Şirketinden Yeni Devasa Alım

Hash Rate Düştü, Fiyat Kıpırdamadı: Bitcoin’de Gizli Risk

Bitcoin 100 Bin Dolar İçin Ne Bekliyor? Kritik Seviyeler Masada

Bitcoin’de 2 Yıl Sonra İlk: Yatırımcılar Zarar Yazıyor

Bitcoin ETF’lerinde Alarm Zilleri: Ethereum, Solana ve XRP’de Ayrıştı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı PUMP, HYPE, PENGUIN ve XRP Coin Kapsamlı Grafik Analizi, Tahminler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

PUMP, HYPE, PENGUIN ve XRP Coin Kapsamlı Grafik Analizi, Tahminler
Hyperliquid (HYPE) RIPPLE (XRP)
Küresel Piyasalarda Tarihi Günler Yaşıyoruz Peki Bitcoin?
BITCOIN (BTC)

Lost your password?