Tarihsel Veriler Haklı Çıkarsa 2026’da Bitcoin Kaç Dolara Düşer?

Altın ile BTC genelde birlikte hareket eder ancak son 2 yılda bu büyük ölçüde değişti. BlackRock CEO’sunun ifadesiyle Bitcoin “riski fiyatlayan” varlık. Risk arttıkça emtia yükselirken Bitcoin darbe alıyor ve enflasyonda da aynı şekilde Bitcoin’in sınıfta kaldığını görmüştük.

Bitcoin 2026 Dip Hedefi

Arz kıtlığı hikayesi gümüş ve altında bugün ralliye neden olurken Bitcoin kurumsal talebe rağmen zayıf. Herkes yıllarca halving nedeniyle arzın talebi aşacağından bahsetti. 2021 sonrasında ETF ve hazine şirketlerinin güçlü talebiyle “arz kıtlığının” doların zayıfladığı ortamda Bitcoin’i yeni zirvelere ulaştıracağından bahsettik.

Büyük şirketler ve ETF’ler artık borsalardan çok daha fazla BTC tutuyor. Tek başına Strategy 21 milyon maksimum arzı olan varlığın 700 binden fazlasını elinde tutuyor. Üstelik bu arzın kayda değer kısmı ölü, Satoshi’nin varlıklarından unutulan cüzdanlara kadar milyonlarca BTC hiç dolaşıma bile girmeyecek.

Enflasyona karşı korumada başarıya ulaşamayan Bitcoin şimdi risk ortamında Fed faizleri gecikmeli de olsa sürekli indirmesine rağmen zayıf. Jeopolitik riskler bitiyor tarife savaşı başlıyor ardından başka bir gelişme Bitcoin’i yine aşağı çekiyor. Belki de tarihsel verilerin öngördüğü düşüş yılı hikayesi 2026 için gerçeğe dönüşür? Bunu zaman gösterecek.

CryptoCon takma isimli analist Bear Bands ile yakın bir şekilde sıralanan bazı yoğun likidite ceplerine dikkat çekerek aşağıdaki grafiği paylaştı. Bu grafik BTC’nin olası ilk dip ve döngü dibi seviyelerine işaret ediyor.

İlk dip muhtemelen 69.000 ile 74 bin dolar arasında olacak. Döngü dibiyse 27 bin dolar ile 32 bin dolar arasında. Önceki zirvenin destek olarak korunması kuralı 2022 yılında ihlal edildiğinden 69 bin dolar altı daha derin dipler analistlerce ifade edilebiliyor. Roman Trading bu konuda daha insaflı ve o döngü dibinin 56 bin dolar civarında olacağını öngörüyor.

Hisse Senetleri Düşerse Ne Olacak?

Roman Trading geçtiğimiz günlerde bu konuya dikkat çekmişti. Bugün Bob Loukas da aynı konuyu ele aldı. Hisse senetleri zirveye yakın ancak yükselişi durdurdu. Altın yükseliyor ve hisse senetleri daha büyük bir düşüş serisi başlatma riskiyle karşı karşıya. Hisseler yükseliyorken BTC bekleneni yapmadı, düşerken düştü. Peki ya düşüş hızlanırsa ne olacak? Roman Trading 56 bin doları başlayacak diyor.

Bob ise şunları yazdı;

“Kasım ayında duyarlılık sıfırlandı ve dip seviyenin ardından Bitcoin için 10. hafta. Boğa piyasasında bu bir BTD olayıydı ve şu anda hisse senetleri gibi ATH’leri yukarı çekiyor olacaktı. Bugüne kadar son derece zayıf ve yetersiz bir tepki. Altınla hiçbir ilgisi yok. Hisse senetleri burada ATH’leri aşarsa, bu grafik muhtemelen boğalar için biraz heyecan doğuracaktır. Hisse senetleri bir şekilde bunu başaramazsa…”