Kripto Para

Sıcak Gelişme: 29 Mayıs’ta 7/24 Kripto Para İşlemleri Başlayacak

Özet

  • CME Group, 29 Mayıs'ta 7/24 Kripto Para Vadeli İşlem ve Opsiyon işlemlerini başlatacak.
  • Yıl başından bu yana CME kripto para ürünleri ortalama günlük hacim (ADV) 407.200 kontrat ile yıllık bazda %46 artış, ortalama günlük açık pozisyon 335.400 kontrat ile yıllık bazda %7 artış yaşadı.
  • CME'den Tim McCourt: Düzenlenmiş ve şeffaf kripto para birimi ürünlerimize her zaman erişim imkanı sunmak, müşterilerin risklerini yönetmelerini ve her an güvenle işlem yapmalarını sağlayacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC 66 bin doların da altına indir ve İran hakkında haberler pek iyi değil. Gün boyu Trump etkinliklere katılacak ve yapacağı açıklamaların dalgalanmalara neden olması muhtemel. Fakat iyi haberler var. CME bir süredir konuşulan 7/24 vadeli işlemler için net tarihi 29 Mayıs olarak açıkladı.

7/24 Kripto Para İşlemleri

CME birkaç dakika önce paylaştığı duyuruyla 29 Mayıs itibariyle kripto para vadeli işlemlerin 7/24 çalışacağı müjdesini verdi. CME GAP artık tarih oluyor ve volatilite arttığında vadeli ve opsiyon tarafındaki hacim de artık destekleyici olacak. Elbette bunun kötü yanı hafta sonları yaşanan şok düşüşlerinde CME müşterilerinin satışları besleme riski.

CME Group’un Hisse Senetleri, Döviz ve Alternatif Ürünler Küresel Başkanı Tim McCourt şunları söyledi;

Kripto varlık piyasasında risk yönetimi konusunda müşteri talebi tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Her piyasa 7/24 çalışmaya uygun olmasa da, düzenlenmiş ve şeffaf kripto para birimi ürünlerimize her zaman erişim imkanı sunmak, müşterilerin risklerini yönetmelerini ve her an güvenle işlem yapmalarını sağlıyor.”

CME Group kripto para vadeli işlem ve opsiyonları, hafta sonu en az iki saatlik bir bakım süresi ile CME Globex’te kesintisiz olarak işlem görecek. Yıl başından bu yana CME kripto para ürünleri ortalama günlük hacim (ADV) 407.200 kontrat ile yıllık bazda %46 artış, ortalama günlük açık pozisyon 335.400 kontrat ile yıllık bazda %7 artış yaşadı. Vadeli işlemlerin ADV’si 403.900 kontrat ile bir önceki yıla göre %47 artış gösterdi. Bunda 3 aylık sıkıcı hareketlerin bitip kriptoda hacimli yıkım döneminin başlamasının da payı var.

