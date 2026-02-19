Güney Kore’de 21 Milyon Dolarlık Çalınan Bitcoin Olayında Kripto Paralar Geri Alındı

Güney Kore’de Gwangju Bölge Savcılığı, geçtiğimiz yıl gerçekleşen bir siber saldırının ardından yaklaşık 21 milyon dolar değerindeki Bitcoin’in büyük bölümünü yeniden kontrol altına aldı. Söz konusu Bitcoin’ler, devlet tarafından el konulan varlıklar arasında yer alıyordu ve siber suçlara karşı yürütülen operasyonlarda toplanmıştı.

Phishing Yoluyla Yaşanan Güvenlik Açığı

2025 yılının Ağustos ayında, inceleme yapan bir görevli, ele geçirilen kripto varlıkların bulunduğu cüzdanın kurtarma cümlesini yanlışlıkla bir oltalama sitesine (phishing) girerek ciddi bir güvenlik açığına neden oldu. Bu hata sonucunda saldırgan, cüzdandaki tüm varlıklara erişim sağladı. Olayda yaklaşık 320 Bitcoin’in kontrolü tek seferde saldırganın eline geçti.

Varlıkların Geri Kazanılması Süreci

Olayın fark edilmesinin ardından savcılık, merkezi kripto para borsaları üzerinden çalınan Bitcoin’in nakde çevrilmesini engelledi. Bu adım sayesinde saldırgan, elindeki varlıkları kolayca bozamayınca, Bitcoin’leri savcılığın kontrolündeki cüzdanlara yeniden gönderdi.

Ancak blockchain analiz şirketleri, 320 Bitcoin’in savcılığa iade edilmesinden kısa bir süre sonra varlıkların yeni bir adrese aktarılmasıyla ilgili detaylar tespit etti. Bu durum, fonların geri alınmasından sonraki muhafaza yöntemlerine ilişkin kurum içinde yeni bir inceleme başlatılmasına yol açtı.

Soruşturmayı yürüten Gwangju Bölge Savcılığı, Güney Kore’de resmi makamlara emanet edilen dijital varlıkların güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Savcılık, yaşanan olay sonrasında özellikle kurtarma cümlelerinin saklanması ve oltalama saldırılarına karşı koruma yöntemlerinin güncellenmesi amacıyla iç prosedürlerini gözden geçiriyor.

Saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen kişi veya kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü aktarıyor.

Dijital Varlık Saklamada Artan Endişeler

Bu olay, 2026 yılı başından itibaren kamu kurumları ve büyük kripto para borsalarında yaşanan çeşitli güvenlik aksaklıklarının ardından gündeme geldi. Şubat ayında polis, resmi olarak el konulan varlıklar arasında yer alan 22 Bitcoin’in saklama hatası nedeniyle kaybolduğunu açıkladı. Benzer dönemde önde gelen borsalardan Bithumb, sistemsel bir hata sonucu yüksek miktarda Bitcoin’i hatalı şekilde dağıttı, ancak bu miktarın büyük kısmı kısa sürede geriye alındı.

Yaşanan tüm bu gelişmeler, Güney Kore’de kamu kurumları ve özel sektörde kripto para saklama standartlarının daha yakından incelenmesine yol açtı. Savcılık ve diğer resmi kurumlar, dijital varlıkların güvenli saklanmasına yönelik protokolleri yeniden ele almaya başladı.