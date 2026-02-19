Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bugün Neler Olacak? Analistlerin 19 Şubat BTC Tahminleri ve Takvim

Özet

  • İngiltere, Trump'ın İran'a saldırı için üsleri kullanmasını engelliyor - Times
  • DaanCrypto takma isimli analist 66 bin ve 71 bin dolardan birinin kırılmasıyla Bitcoin'de ivmenin artmasını bekliyor.
  • 22:30’da Trump podcast röportajına katılacak. 23:30’da fabrika turunda olacak. 00:00’da Trump’ın ekonomi hakkında açıklamalar yapması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

WSJ Irak’ın işgalinden bugüne ABD’nin bölgeye en büyük askeri transferini yaptığından bahsediyor. İran’daki protestolar, müzakerelerin bile ancak dolaylı yapılabilmesi ve daha birçok işaret bize iyi şeyler vadetmiyor. Bu ortamda Bitcoin ve kripto paralar için de iyi şeyler söylemek zor. Peki neler olacak? Beklentiler ne yönde?

İçindekiler
1 Kripto Paralar ve Takvim
2 Bitcoin (BTC)

Kripto Paralar ve Takvim

SBF halen cezaevinden suçsuz olduğuna dair paylaşımlar yapıyor. Fed’den Bowman’ın şu dakikalarda başlayan açıklamalarında para politikasıyla ilgili detaylar yer almıyor. Birkaç dakika önce Robinhood SNX Coin’i listelemek için gerekli adımı attı.

Şu an en sıcak konu İran’a saldırının ne zaman başlayacağı çünkü askeri sevkiyatların boyutu hiç normal değil. Trump’ın “anlaşacağız, harika gidiyor” dedikten günler sonra İran’ı vurduğu geçen seneyi hatırlarsak bu kadar sevkiyatla ne yapacağını kestirmek zor olmasa gerek.

İşsizlik başvuruları beklenenden 20 bin daha azdı ve istihdam rakamları toparlanmaya işaret ettikçe faiz indirim beklentileri de sekteye uğruyor. Bostic ve Bowman’ın açıklamalarında önemli detaylar yok. Saat 17:00’da Trump Barış Kurulu Etkinliği’nde konuşma yapmaya başlayacak.

18:30’da Fed’den Goolsbee, Yale Finansal İstikrar Programı ve Chicago Fed ile birlikte düzenlenen finansal krizler konferansında açılış konuşması yapacak.

22:30’da Trump podcast röportajına katılacak. 23:30’da fabrika turunda olacak. 00:00’da Trump’ın ekonomi hakkında açıklamalar yapması bekleniyor.

Bitcoin (BTC)

Gündem yoğun ve yarın Yüksek Mahkeme gümrük tarifelerini iptal ettikten sonra Trump Cumartesi İran’a saldırıyı başlatırsa kripto paralarda hayatınızda bir kere görebileceğiniz türden kaoslardan birini görebilirsiniz. Bu hafta da zayıflığın devam ediyor olma sebebi bu. İhsanlar böyle bir ihtimal varken içeride kalmak istemiyor ve risklerini azaltıyor. Alıcılar iştahsız, satıcılar korkuyla tetiklenmiş pozisyonlarını daha düşük seviyelerde gerçekleştirmeye razı.

Bir kırılma olduğunu göreceğiz ve ardından ivme artacak. DaanCrypto takma isimli analist 66 bin ve 71 bin dolara (likidite kümesi sebebiyle) işaret ediyor.

BTC Mevcut fiyat seviyesinin her iki tarafında bazı kümelenmeler oluşuyor ancak henüz önemli bir gelişme yok. Mevcut ~66.000 $ seviyesi, son 2 haftadır destek olarak kalırken, ~71.000 $ seviyesi fiyatın tavanını oluşturuyor. Şu anda çok fazla hareketlilik olmadığı için, hafta sonuna kadar belirleyici bir kırılma olup olmayacağını göreceğiz.”

TATrader_Alan takma isimli analist yükselişten çok daha emin. Bunu da yukarıdaki grafiğe bakarak tarihsel veriler ışığında şöyle savunuyor;

“Güçlü destek bölgeleri yine işini yapıyor.

Bitcoin geçen döngüde bu destek seviyelerini korudu ve fiyat bu bölgelere her düştüğünde sert bir şekilde sıçradı.

2017 desteği: 2022’de test edildi, büyük ralli başladı.

2021 desteği: şu anda 2026’da test ediliyor büyük ralli bekleniyor. Bunlar sadece bölgeler değil. Bunlar, BTC’nin bir sonraki yükseliş için hazırlandığı kanıtlanmış birikim bölgeleri.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Fed’den “Kripto İşe Yaramaz” Açıklaması

Sıcak Gelişme: 29 Mayıs’ta 7/24 Kripto Para İşlemleri Başlayacak

Güney Kore’de 21 Milyon Dolarlık Çalınan Bitcoin Olayında Kripto Paralar Geri Alındı

Piyasalar, Kripto Paralar ve Önemli Gelişmeler 19 Şubat

Birleşik Arap Emirlikleri, Citadel Madenciliği ile Yarım Milyar Dolarlık Bitcoin Değeri Oluşturdu

Milyonlarca ADA, DOGE, XRP ve LTC Yatırımcısı Bu Gizli Özelliği Bekliyordu

Futbol Temalı Fan Token’larda Şubat Ayında Dikkat Çeken Yükseliş

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Piyasalar, Kripto Paralar ve Önemli Gelişmeler 19 Şubat
Bir Sonraki Yazı Güney Kore’de 21 Milyon Dolarlık Çalınan Bitcoin Olayında Kripto Paralar Geri Alındı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sıcak Gelişme: Fed’den “Kripto İşe Yaramaz” Açıklaması
Kripto Para
Sıcak Gelişme: 29 Mayıs’ta 7/24 Kripto Para İşlemleri Başlayacak
Kripto Para
Güney Kore’de 21 Milyon Dolarlık Çalınan Bitcoin Olayında Kripto Paralar Geri Alındı
Kripto Para
Piyasalar, Kripto Paralar ve Önemli Gelişmeler 19 Şubat
Kripto Para
Güney Kore Savcıları, El Konulan Bitcoin’leri Sahte Cüzdan Sitesi Yüzünden Kaybetti
Güvenlik
Lost your password?