Bugün Neler Olacak? Analistlerin 19 Şubat BTC Tahminleri ve Takvim

WSJ Irak’ın işgalinden bugüne ABD’nin bölgeye en büyük askeri transferini yaptığından bahsediyor. İran’daki protestolar, müzakerelerin bile ancak dolaylı yapılabilmesi ve daha birçok işaret bize iyi şeyler vadetmiyor. Bu ortamda Bitcoin ve kripto paralar için de iyi şeyler söylemek zor. Peki neler olacak? Beklentiler ne yönde?

Kripto Paralar ve Takvim

SBF halen cezaevinden suçsuz olduğuna dair paylaşımlar yapıyor. Fed’den Bowman’ın şu dakikalarda başlayan açıklamalarında para politikasıyla ilgili detaylar yer almıyor. Birkaç dakika önce Robinhood SNX Coin’i listelemek için gerekli adımı attı.

Şu an en sıcak konu İran’a saldırının ne zaman başlayacağı çünkü askeri sevkiyatların boyutu hiç normal değil. Trump’ın “anlaşacağız, harika gidiyor” dedikten günler sonra İran’ı vurduğu geçen seneyi hatırlarsak bu kadar sevkiyatla ne yapacağını kestirmek zor olmasa gerek.

İşsizlik başvuruları beklenenden 20 bin daha azdı ve istihdam rakamları toparlanmaya işaret ettikçe faiz indirim beklentileri de sekteye uğruyor. Bostic ve Bowman’ın açıklamalarında önemli detaylar yok. Saat 17:00’da Trump Barış Kurulu Etkinliği’nde konuşma yapmaya başlayacak.

18:30’da Fed’den Goolsbee, Yale Finansal İstikrar Programı ve Chicago Fed ile birlikte düzenlenen finansal krizler konferansında açılış konuşması yapacak.

22:30’da Trump podcast röportajına katılacak. 23:30’da fabrika turunda olacak. 00:00’da Trump’ın ekonomi hakkında açıklamalar yapması bekleniyor.

Bitcoin (BTC)

Gündem yoğun ve yarın Yüksek Mahkeme gümrük tarifelerini iptal ettikten sonra Trump Cumartesi İran’a saldırıyı başlatırsa kripto paralarda hayatınızda bir kere görebileceğiniz türden kaoslardan birini görebilirsiniz. Bu hafta da zayıflığın devam ediyor olma sebebi bu. İhsanlar böyle bir ihtimal varken içeride kalmak istemiyor ve risklerini azaltıyor. Alıcılar iştahsız, satıcılar korkuyla tetiklenmiş pozisyonlarını daha düşük seviyelerde gerçekleştirmeye razı.

Bir kırılma olduğunu göreceğiz ve ardından ivme artacak. DaanCrypto takma isimli analist 66 bin ve 71 bin dolara (likidite kümesi sebebiyle) işaret ediyor.

“BTC Mevcut fiyat seviyesinin her iki tarafında bazı kümelenmeler oluşuyor ancak henüz önemli bir gelişme yok. Mevcut ~66.000 $ seviyesi, son 2 haftadır destek olarak kalırken, ~71.000 $ seviyesi fiyatın tavanını oluşturuyor. Şu anda çok fazla hareketlilik olmadığı için, hafta sonuna kadar belirleyici bir kırılma olup olmayacağını göreceğiz.”

TATrader_Alan takma isimli analist yükselişten çok daha emin. Bunu da yukarıdaki grafiğe bakarak tarihsel veriler ışığında şöyle savunuyor;

“Güçlü destek bölgeleri yine işini yapıyor. Bitcoin geçen döngüde bu destek seviyelerini korudu ve fiyat bu bölgelere her düştüğünde sert bir şekilde sıçradı. 2017 desteği: 2022’de test edildi, büyük ralli başladı. 2021 desteği: şu anda 2026’da test ediliyor büyük ralli bekleniyor. Bunlar sadece bölgeler değil. Bunlar, BTC’nin bir sonraki yükseliş için hazırlandığı kanıtlanmış birikim bölgeleri.”