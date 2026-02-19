Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Piyasalar, Kripto Paralar ve Önemli Gelişmeler 19 Şubat

Özet

  • Nasdaq 100 kontratları, teknoloji hisselerinin yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla %0,4 düştü.
  • Birleşmiş Milletler nükleer ajansı başkanının İran'ın nükleer programı konusunda diplomatik anlaşma fırsatının daraldığı uyarısı risk piyasalarını olumsuz etkiledi.
  • Yarın gümrük tarifeleri kararıyla kaosun artıp artmayacağını PCE verisiyle önümüzdeki 2 toplantıda faiz indirimi olup olmayacağının kesinleştiğini göreceğiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump’ın İran’a saldırıya meyilli olduğuna dair haberler bugün risk iştahını daha da baltaladı. Yarın 2 büyük gelişmenin grafikler üzerinde önemli sonuçları olacağını biliyoruz. Fakat İran çarpanı işleri daha da zorlaştırıyor. Peki son önemli gelişmeler neler? Kripto paralarda son durum ne?

İçindekiler
1 Piyasalar ve Kripto Paralar
2 Önemli Gelişmeler

Piyasalar ve Kripto Paralar

Bu hafta AI bağlantılı hisselerde düşüş yerini toparlanmaya bırakmıştı ancak İran hakkındaki haberler yeniden işleri tersine çevirdi. Hisse senetleri ivme kaybederken petrol toparlanıyor. S&P 500 vadeli işlemleri, Birleşmiş Milletler nükleer ajansı başkanının İran’ın nükleer programı konusunda diplomatik bir anlaşma sağlama fırsatının daraldığı uyarısının ardından önceki kazançlarını sildi.

Nasdaq 100 kontratları, teknoloji hisselerinin yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla %0,4 düştü. Piyasalar zaten tedirginken jeopolitik riskin daha da boğucu şekilde ortada belirmesi hem hisse senetleri hem kripto paraları kötü bir yere itiyor. Üstelik yatırımcılar zaten yapay zeka yüzünden diken üstünde.

Çoğu yapay zekanın endüstrileri yeniden şekillendirebileceği ve yüksek sermaye harcamalarının beklenen getiriyi sağlayacağı konusunda şüpheci. S&P 500’ün son üç yıldaki ana büyüme motorunun sürdürülebilir şekilde orada kalacağına dair temkinlilik hali kimi zaman kaçışa dönüyor. AI şüpheciliğinin tetiklediği birçok büyük düşüşü son 4 ayda gördük.

Yarın gümrük tarifeleri kararıyla kaosun artıp artmayacağını PCE verisiyle önümüzdeki 2 toplantıda faiz indirimi olup olmayacağının kesinleştiğini göreceğiz.

En büyük 100 kripto para içinde güne %3 ve üzerinde kazançla devam eden yok. M, PIPPIN, H, STABLE güne çift haneli kayıpla devam ediyor.

Önemli Gelişmeler

FOMC tutanakları önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine işaret ediyor, ancak bazı yetkililer enflasyonun yön değiştirmesi halinde faiz artışlarına hala açık. Fed, gecelik repo işlemleri yoluyla 18,5 milyar dolarlık likidite sağladı.

  • OpenAI’nin 100 milyar doların üzerinde bir fon toplama aşamasına yaklaştığı ve değerlemesinin 850 milyar dolara doğru ilerlediği bildiriliyor.
  • Grayscale ve Canary, staking özelliğine sahip spot SUI ETF’leri piyasaya sürdü.
  • Ethereum Vakfı, 2026 protokol önceliklerini paylaştı.
  • Solana RWA değeri çeyrek bazda %58,7 artışla 1,1 milyar dolara yükseldi.
  • BitMine, 35.000 ETH aldı.
  • OpenAI, kripto akıllı sözleşme benchmarking sistemini piyasaya sürdü.
  • Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Bitcoin pozisyonunu açıkladı.
  • World Liberty, Trump Maldivler oteline bağlı tokenizasyon planlıyor.
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
