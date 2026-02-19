Güney Kore Savcıları, El Konulan Bitcoin’leri Sahte Cüzdan Sitesi Yüzünden Kaybetti

Güney Kore’nin Gwangju bölgesindeki savcılık, 2021 yılında bir suç örgütünden ele geçirilen yaklaşık 320 Bitcoin’in bir oltalama saldırısı sonucunda kaybedilmesinin ardından iç denetim başlattı. Yaklaşık 40 milyar won değerindeki dijital varlıklar, adli emanette tutulan suç gelirleri arasında yer alıyordu.

Sahte Cüzdan Sitesine Erişim ve Güvenlik Açığı

Yürütülen iç denetimde, Ağustos 2025’te bir devir teslim sırasında yetkililerin USB cihazında saklanan soğuk cüzdanı kontrol etmek için sahte bir kripto cüzdan internet sitesine giriş yaptığı ortaya çıktı. Görevlilerin, meşru bir platforma benzeyen bu siteye kimlik bilgilerini yanlışlıkla girmesi nedeniyle varlıklara erişim sağlandı. Oltalama yöntemiyle ele geçirilen Bitcoin’lerin transferi ise ilk kez kısa süre önce, adli paraların hazineye devri öncesindeki son incelemeler sırasında fark edildi.

Bitcoin Takibinde Şüpheli Hareketler

İlk başta savcılık, dijital varlıkların dışarıdan bir siber saldırı ile ele geçirildiğini ileri sürdü. Ancak 19 Şubat 2026 tarihli blok zinciri verileri, 320 Bitcoin’in savcılığın asıl cüzdan adresine kısa süreliğine geri döndüğünü ve ardından iki ayrı adrese aktarıldığını gösterdi. Bu olağandışı zincir içi hareketler, vaka üzerinde çalışan uzmanlarda içerden usulsüzlük veya gelişmiş bir kendini gizleme girişimi şüphesi oluşturdu.

Soruşturmayı derinleştiren Gwangju savcılığı, beş görevlinin cep telefonlarını dijital inceleme altına aldı. Ayrıca, şu ana kadar çalınan Bitcoin’lerin paraya çevrilmediği belirtildi.

Kurumlarda Dijital Varlık Güvenliği Endişesi

Olay, kurumların dijital varlık yönetiminde güçlü siber güvenlik protokollerine olan ihtiyacı öne çıkardı. Kurumsal düzeyde yaşanan bu kayıp, sosyal mühendislik tekniklerine karşı büyük organizasyonların da tam anlamıyla korunaklı olmadığını gösterdi.

Yakın zamanda Curve Finance tarafından yaşanan köprü saldırısı sonrasında kullanıcıların oy güvenliği konusunda uyarılması da, sektörde güvenlik açıklarının sıkça tartışıldığını gösteriyor. Kurumların çok katmanlı koruma önlemleri geliştirmeleri gerektiği görüşü öne çıkıyor.

Gwangju savcılığı, varlıkların geri kazanılmasına yönelik çabaların sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, ilgili tüm transfer hareketlerinin detaylıca incelendiği aktarıldı.

Yetkililer, varlıkların bu aşamada herhangi bir kripto borsasında nakde çevrilmediğine dikkat çekti ve kurtarma işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Böylesi bir olay, blockchain tabanlı varlıkların kamu kurumlarında nasıl yönetildiğine ve saklandığına yönelik eleştiri ve endişeleri artırdı.