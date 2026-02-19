Winvest — Bitcoin investment
Alephium, Powfi Testnet'i ile Ağında Yeni DeFi Özelliklerini Denemeye Açtı

Özet

  • Alephium, Powfi testnet’ini kullanıma açarak DeFi ekosistemini geliştirmeyi amaçlıyor.
  • Yeni model, işlem ücretlerinin dağıtımı ve token yakımı ile dikkat çekiyor.
  • Aave Labs, Avara markasını bırakıp DeFi alanındaki odaklanmasını artırdığını açıkladı.
Layer 1 çözümleri arasında yer alan Alephium, ağında kripto ekonomisini güçlendirmeyi hedefleyen merkeziyetsiz uygulaması Powfi’nin herkese açık testnetini başlattı. Alephium, sunduğu ölçeklenebilir ve enerji verimli mimarisi ile biliniyor; bu son adım, projenin yol haritasında Aligned Economics olarak adlandırılan ikinci fazı başlatıyor.

Powfi Testnet’i ve Temel Özellikleri

Powfi testneti, özellikle Alephium ağı üzerindeki ekonomik faaliyeti güçlendirmek amacıyla tasarlandı. Uygulamanın merkezinde, Konsantre Likidite Market Maker modelini kullanan merkeziyetsiz bir borsa bulunuyor. Bu borsanın, ağdaki likidite ve işlem hacmi açısından ana merkez haline gelmesi amaçlanıyor.

Powfi’de kullanıcılar işlem gerçekleştirdiğinde ortaya çıkan ücretler ikiye ayrılıyor. Takımın aktardığına göre, elde edilen ücretin yarısı ALPH tokenlarını geri almak ve yakmak için kullanılacak. Kalan yarısı ise ALPH stake eden kullanıcılara dağıtılacak. Bu yapı sayesinde, işlem hacminin artması durumunda hem kullanıcı ödüllerinin hem de dolaşımdaki ALPH miktarının olumlu şekilde etkilenmesi bekleniyor.

Açık Kaynak ve Güvenlik Önceliği

Bütün Powfi protokolü, Alephium’un kendi akıllı kontrat dili olan RALPH ile yazıldı ve açık kaynak olarak sunuldu. Ekip, uygulamanın halka açılmasından önce akıllı kontratların güvenliğini sağlamak için uzun bir test sürecinin yürütüldüğünü belirtti.

Testnet aşamasında kullanıcılar, platformda işlem yapıp hata veya aksaklık bildirimleriyle katkı sunabiliyor. Ekip, test sürecine katılanları ALPH ile ödüllendirmeyi planlıyor. Son kullanıcı arayüzünün ise test tamamlandıktan sonra ana ağda kullanıma sunulacağı, bu aşamada güvenliğin öncelikli olduğu vurgulandı.

Staking Modeli ve Ekosistem Vizyonu

Powfi ile birlikte tanıtılan yeniliklerden biri de xALPH adlı ALPH tabanlı bir stake katmanı. Bu sistem, yalnızca Powfi üzerinden değil, ilerleyen dönemde ekosisteme dahil olacak farklı uygulamaların gelirlerini de stake edenler arasında paylaştıracak şekilde geliştirildi. Böylece, Alephium ekosistemindeki bütünleşik değer akışı hedefleniyor.

Testnet sürecinin ana odağı, akıllı kontratların kararlılığını ve arka uç mantığını denemek olacak. Kullanıcıların, platformu deneyip buldukları potansiyel sorunları bildirmeleri teşvik ediliyor.

Diğer yandan merkeziyetsiz finans sektörüne ilişkin bir başka gelişmede, Aave Labs tarafından yapılan açıklamada, ana marka olan Avara’nın kullanımdan kaldırılarak şirketin odak noktasının DeFi faaliyetlerine ve ürün kimliğine net biçimde yönlendirileceği bildirildi.

