Ledn, Bitcoin Teminatlı Kredi Portföyünü 188 Milyon Dolarlık Menkul Kıymetleştirme İşlemiyle Sattı

Özet

  • Ledn, Bitcoin teminatıyla desteklenen kredileri menkul kıymetleştirerek satış gerçekleştirdi.
  • İşlem, geleneksel finans piyasasında kripto teminatlı ürünlere duyulan ilgiyi ortaya koydu.
  • Yatırımcılar, tahviller aracılığıyla kriptoya dayalı kredi riski ve getirilerden fayda sağlamaya başladı.
Kripto kredi platformu Ledn, Bitcoin ile teminatlandırılmış tüketici kredilerini ilk kez geleneksel varlığa dayalı menkul kıymetler (ABS) piyasasında menkul kıymetleştirerek 188 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu gelişme, kripto varlıkların ana akım finansal ürünlere entegre edilmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.

İçindekiler
1 İşlemin Yapısı ve Teminat Detayları
2 Kredi Notu ve Piyasalardaki Konumlandırma
3 Bitcoin ve Kripto Varlıklara Kurumsal Yaklaşım

İşlemin Yapısı ve Teminat Detayları

Yapılan işlemin arkasında Ledn Issuer Trust 2026-1 yer alıyor ve toplamda 4.078,87 Bitcoin, kredi portföyüne teminat olarak gösterildi. Söz konusu ABS yapısı, 2.914 ABD’li borçluya verilen 5.441 kısa vadeli, sabit faizli balon kredilerden oluşuyor. Bu kredilerde vade sonunda toplu ödeme yapılıyor; erken ödemeler düşük kalırken, risk vade sonunda yoğunlaşıyor.

Kredi Notu ve Piyasalardaki Konumlandırma

S&P Global Ratings, kıdemli A sınıfı tahvillere BBB- (sf), B sınıfı tahvillere ise B- (sf) ön notu atadı. BBB-, yatırım yapılabilir seviyenin en alt basamağında yer alırken, B- daha yüksek risk kategorisine işaret ediyor. Yatırımcılar, geleneksel ABS ürünlerine kıyasla ek getiri talep ederek, kripto teminatlı kredilerle ilişkili potansiyel riskleri fiyatladı.

Jefferies Financial Group, bu ihraçta tek yapılandırıcı ve aracılık rolünü üstlenerek kurumsal sabit getirili yatırımcıların kriptoya bağlı gelir akışlarına erişimini sağladı.

Bitcoin ve Kripto Varlıklara Kurumsal Yaklaşım

Uzmanlar, bu işlemin kurumsal yatırımcıların Bitcoin’i teminat olarak kabul etmeye başladığının göstergesi olduğu görüşünde. Son dönemde farklı bölgelerde de kurumsal Bitcoin treasurylere dayalı kredi ürünleri hayata geçiriliyor. Örneğin kuzey ülkelerinde, K33 adlı şirket Bitcoin ve Ether teminatlı kredi hizmeti başlattı; kullanıcılar, ellerindeki dijital varlıkları satmadan USDC cinsinden borç alma imkanı buldu. Bu tür uygulamalar, bilançolardaki kripto varlıklarla likidite yaratmanın yollarını çeşitlendiriyor.

Ledn’ın ihraç ettiği menkul kıymetlerde yatırımcılar doğrudan Bitcoin’e sahip olmuyor fakat kredilerin teminatına dayalı getiri elde ediyor. Bu yapı, getirinin büyük ölçüde borçlu ödemeleri ve teminat yönetimperformansına bağlı olduğu bir model sunuyor.

Kripto kredi faaliyetlerine 2018 yılında başlayan Ledn, bugüne kadar 100’den fazla ülkede 9,5 milyar doların üzerinde kredi kullandırdığını açıklıyor. Şirket, 2025’in sonlarına doğru stabilcoin Tether’den de stratejik yatırım aldı.

Bu gelişmenin ardından, Bitcoin teminatlı menkul kıymetleştirme işlemlerinin, kripto ile geleneksel finans arasında yeni köprüler kurabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Sürecin ABS piyasasında başka yeni ürünleri teşvik edebileceği düşünülüyor.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
