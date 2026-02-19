Birleşik Arap Emirlikleri, Citadel Madenciliği ile Yarım Milyar Dolarlık Bitcoin Değeri Oluşturdu

Blokzincir analiz şirketi Arkham Intelligence tarafından hazırlanan on-chain veriler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin BTC üretimiyle yaklaşık 454 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını gösteriyor. Ortaya çıkan bu varlık, ülkede enerji destekli altyapı üzerinde sürdürülen, doğrudan madenciliğe dayalı bir model ile kazanıldı.

Devlet Destekli Madencilik ve Rezerv Politikası

Söz konusu Bitcoin varlığı, piyasadan alım veya el koyma yoluyla değil, ülkede kurulu endüstriyel madencilik tesislerinden elde edildi. Yapının arkasında, pasif yatırım modelinden farklı olarak koordineli ve kurumsal bir devlet yaklaşımı olduğu gözlemleniyor.

Arkham’ın zincir üstü takibine göre, madencilik faaliyetinin kârlılığı 344 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu rakam, enerji ve operasyon maliyetlerinin düşülmesinin ardından elde edilen tahmini net kârı yansıtıyor. Şubat 2026 itibarıyla günde ortalama 4,2 BTC üretildiği tespit edildi. Son dört ayda cüzdanlardan anlamlı bir çıkış yapılmadan, üretilen Bitcoin’lerin büyük kısmının rezervde tutulduğu anlaşılıyor.

Kurumsal Yapı ve Stratejik Ortaklıklar

Ülkede yürütülen madencilik operasyonları, Citadel Mining öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Bu şirketin çoğunluk hissesi, Abu Dabi’nin yönetici ailesiyle ilişkili Royal Group ve International Holding Company (IHC) kontrolünde bulunuyor. Uluslararası arenada enerji ve finans alanında etkinliğiyle tanınan bu kurumlar, operasyonun özel girişimlerden çok kamuya dayalı olduğu izlenimini güçlendiriyor.

Projede devlet etkisinin, geniş ölçekli enerji kaynaklarına erişimle birleştiği; altyapı ve finansal destek açısından kurumsal bir model uygulandığı görülüyor. Sonuç olarak Birleşik Arap Emirlikleri, başta Batılı ülkeler olmak üzere, Bitcoin’e kolluk kuvvetleri aracılığıyla el konulan varlıklar üzerinden değil, doğrudan üretim yoluyla erişiyor.

Arkham Intelligence tarafından aktarılan zincir üstü analizde, “Madencilik faaliyetlerinde gözlenen tutum, nakit akışına dayalı satış modelinden çok, hazine mantığına işaret ediyor” ifadesine yer verildi.

Sürdürülebilir Rezerv ve ETF Stratejisi

Şubat 2026 itibarıyla, Birleşik Arap Emirlikleri’nin egemen Bitcoin pozisyonunun, madencilik rezervleriyle birlikte ETF yatırımlarının da dahil edilmesiyle 900 milyon doları aştığı hesaplanıyor. Bu toplamda, başta BlackRock’ın IBIT ürünü olmak üzere düzenli finansal araçlara yapılan yatırımlar da yer alıyor.

Böylece ülke, yerel üretimle rezerv biriktirmenin yanında, yasal uyum sağlayan finansal ürünlerle likiditeyi sürdürme yönünde ikili bir strateji izliyor. On-chain aktivite ise, yapılan gelirden ziyade, birikim davranışı ve rezerv yönetimi açısından dikkat çekiyor.

Devlet destekli bu yapı, üretilen Bitcoin’leri dağıtıma sokmadan uzun vadeli ulusal rezerv biriktirme stratejisine odaklanıyor. Mevcut üretim hızında kalındığı sürece, ülkenin egemen Bitcoin birikimi ilerleyen aylarda daha da yukarıya taşınabilir.