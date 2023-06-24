Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto kredi şirketi Celsius‘un yaklaşan yeniden yapılanma planı, müşterilerin saklama ve hesap tutma hariç tüm altcoinler’inin satışını içeriyor olsa da kısa süre önce ortaya çıkan iddialar bu satışı gölgeleyebilir. Alacaklıların yakın tarihli mahkeme başvurusuna göre ticaret şirketi Wintermute ile olduğu iddia edilen iş birliğinde Celsius yöneticileri kayıtsız CEL token’leri kullanarak yasadışı olarak kabul edilen washing trade diğer bir deyişle yıkama ticareti yaptılar.

Celsius Hakkında Şok İddia

Bloomberg’in 23 Haziran’da yayınladığı habere göre kripto kredi şirketi Celsius alacaklıları kısa bir süre önce ABD New Jersey Bölge Mahkemesi‘nde açtıkları dava için mahkemeden Wintermute’un yöneticilerinin de yıkama ticaretine katıldığı şeklinde değişiklik yapılmasını talep ettiler. Wintermute’un Celsius’un CEO’su Alex Mashinsky ve diğer yöneticilere ait kayıtsız CEL token‘lerini hukuka aykırı bir şekilde kullanarak yasadışı alım satım yaptığı ve bu şekilde piyasayı manipüle ettiği iddia ediliyor.

Bu iddianın doğrulanmasının şirketin planlanan altcoin tasfiyesi ve ardından elde edilen fonların Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘a (ETH) dönüştürülmesi planı üzerinde önemli sonuçları olması bekleniyor. Celsius’a yönelik piyasa manipülasyonu suçlamalarının doğrulanması aslen şirketin faaliyetlerinin bütünlüğüne gölge düşürecek. Beklendiği gibi bu faaliyetler işlem hacimlerini yapay olarak şişirildiği şeklinde piyasa üzerinde olumsuz bir izlenime neden olacak.

İddiaların Kripto Para Piyasası Üzerindeki Potansiyel Etkileri

Öte yandan bu tip iddialar sadece Celsius’un itibarını zedelemekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin kontrollerinin ve uyum önlemlerinin etkinliği hakkında da ciddi sorulara neden oluyor. Alacaklıların açtığı davada vurgulandığı üzere, wash trading ve kendi kendine ticarete karşı yetersiz önlemler, ağın operasyonlarında potansiyel bir sistemik başarısızlığa işaret ediyor.

Celsius, 1 Temmuz 2023 tarihinde müşterilerine ait altcoinler‘inin satışını başlatmaya hazırlandığı için bu iddiaların zamanlaması özellikle kritik. İddiaların doğrulanması, altcoin tasfiye sürecinin güvenilirliğini ciddi şekilde tehlikeye sokabilir.

Dahası, iddia edilen piyasa manipülasyonunun potansiyel piyasa etkileri de göz ardı edilemez boyutta. Celsius’un eylemleri altcoinler’in değerini ve işlem hacimlerini yapay olarak etkilemişse ortaya çıkacak güven sorunu kripto para piyasasına da negatif etki edebilir. Bunun altcoin piyasası üzerindeki etkisi yüksek volatilite olabilir ve Celsius ile ilgisi olmayan altcoinler’in de değerini etkileyebilir.