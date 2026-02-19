Sıcak Gelişme: Fed’den “Kripto İşe Yaramaz” Açıklaması

Bu yıl Fed’in faiz kararları için yeniden oy hakkında sahip olan Kashkari yazı hazırlandığı sırada önemli açıklamalar yapıyor. Stablecoinler, yapay zeka ve kripto paralarla ilgili konuşan isim Fed içinde halen kriptoya öfkeyle veya şüpheyle bakanların olduğunu gösteriyor. Bitcoin 66 bin doların hemen altında ve ABD piyasaları yazı hazırlandığı sırada beklendiği gibi düşüşle açıldı.

Fed Kripto Para Açıklamaları

Fed üyesi Kashkari yazı hazırlandığı sırada yapay zeka, stablecoinler, kripto paralar ve ekonomi hakkında açıklamalar yapıyor. Genelde Trump göreve geldiğinden beri Fed üyelerinin kripto paralarla ilgili açıklamaları yuvarlak olmuştu ancak Kashkari bugün dümdüz “işe yaramazlar” dedi.

Açıklamasının önemli satırbaşları;

“İşgücü piyasası oldukça dirençli kalmaya devam etti, biraz zayıfladı ancak hala iyi ila oldukça iyi durumda. Fed her iki görevine de yakındır ve faiz oranları nötr seviyeye oldukça yakındır. İşletmelerin personel alımıyla ilgili raporları, işgücü piyasasının gücü konusunda bir miktar ihtiyatlı olunmasını gerektiriyor. Fed, diğer dikkat dağıtıcı unsurları önlemek amacıyla, verilere ve analizlere dayalı en iyi kararları almaya kararlıdır. ABD’de yapısal olarak konut sıkıntısı var; faiz oranları bunun bir parçası olabilir, ancak imar, malzeme ve işçilik maliyetleri de öyle. Yapay zeka konusunda umutluyum, neredeyse tüm işletmeler yapay zeka kullanmanın faydalarını görüyor. Yapay zeka, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde üretkenliği artırabilir. Fed, yapay zekayı kurum içinde kullanma konusunda temkinli davranıyor ve gizli verilere erişime karşı güçlü önlemler alıyor. Kripto para tamamen işe yaramazdır. Stablecoin’in Venmo ve benzeri hizmetlerin halihazırda sunduklarının ötesinde ne yapabileceği belli değil.”

ABD borsa açılışı ve Kashkari’nin açıklamaları üst üste geldiği için BTC 65 bin dolara doğru ilerliyor. Bu seviye günlük dibidir. Üç gündür üst üste daha derin dipler görmemiz BTC için artık yolun 50 bin dolara uzanabileceği endişelerine neden oluyor.