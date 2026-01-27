Kripto Para

Bitcoin ve Ethereum’da Kurumsalların Silahı Artık Herkesin Elinde: Volatilite Bahisleri

Özet

  • Polymarket, Bitcoin ve Ethereum volatilitesine dayalı yeni sözleşmeleri işleme açtı.
  • Kontratlar, Volmex’in 30 günlük zımni volatilite endekslerini temel alıyor.
  • Ürünler, yön tahmininden bağımsız olarak piyasa dalgalanmasına odaklanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket, Bitcoin ve Ethereum piyasalarındaki dalgalanmalara yönelik işlem yapmayı kolaylaştıran yeni sözleşmelerini devreye alarak kripto volatilitesini daha geniş bir yatırımcı kitlesine açtı. Volmex tarafından geliştirilen endekslere dayanan ürünler, 2026 sonuna kadar fiyat oynaklığının belirli seviyelere ulaşıp ulaşmayacağına odaklanıyor. Pazartesi günü ABD Doğu saatiyle 16.13’te işleme açılan kontratlar, yön tahmininden bağımsız olarak piyasa hareketliliği üzerine pozisyon almayı mümkün kılıyor. Böylece volatilite işlemleri, kurumsal yatırımcıların hâkim olduğu karmaşık türev stratejilerinden çıkarak daha sade bir yapıya kavuşuyor.

İçindekiler
1 Polymarket’te Volatiliteye Dayalı Yeni Kontratlar
2 Kurumsal Volatilite Araçlarından Bireysel Yatırımcıya

Polymarket’te Volatiliteye Dayalı Yeni Kontratlar

Yeni listelenen sözleşmeler, Volmex’in Bitcoin ve Ethereum için hesapladığı 30 günlük zımni volatilite endekslerini temel alıyor. “Bitcoin Volatilite Endeksi 2026’da hangi seviyeyi görür?” ve “Ethereum Volatilite Endeksi 2026’da hangi seviyeyi görür?” başlıklı kontratlar, yıl sonuna kadar herhangi bir dakikalık mum verisinin belirlenen eşiği aşması durumunda “Evet” sonucu veriyor. Aksi halde sözleşmeler “Hayır” ile kapanıyor.

Dakikalık mum yapısı, fiyatın 60 saniyelik zaman dilimindeki açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük seviyelerini yansıtarak son derece kısa vadeli sıçramaları dahi hesaba katıyor. Bu yaklaşım, yatırımcılara anlık oynaklık patlamalarından faydalanma imkânı tanıyor. Kontratın mantığı, fiyatın yükselip düşeceği yönünden ziyade, hareketin şiddetine odaklanıyor.

Polymarket’in bu adımı, volatiliteye yönelik işlemleri sadeleştirerek bireysel kullanıcıların erişimine açıyor. Daha önce yalnızca opsiyon kombinasyonları veya volatilite vadeli işlemleriyle mümkün olan stratejiler, artık tek bir “Evet/Hayır” kararıyla uygulanabiliyor. Platform, böylece kripto türev piyasasında katılım eşiğini aşağı çekmiş oluyor.

Kurumsal Volatilite Araçlarından Bireysel Yatırımcıya

Volmex Labs’in kurucusu ve CEO’su Cole Kennelly, Polymarket ile kurulan iş birliğini kripto türev piyasası açısından önemli bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. Kennelly, CoinDesk’e verdiği demeçte, kurumsal seviyede kabul gören BTC ve ETH volatilite göstergelerinin sezgisel bir tahmin piyasası formatına taşındığını vurguladı. Bu sayede yatırımcıların zımni volatiliteye ilişkin beklentilerini daha doğrudan ifade edebildiğini belirtti.

Erken dönem işlemler, piyasanın dalgalanmaya açık bir yıla hazırlandığını gösteriyor. İlk fiyatlamalara göre Bitcoin’in 30 günlük zımni volatilite endeksinin mevcut yüzde 40 seviyesinden yüzde 80’e çıkma olasılığı yaklaşık yüzde 35 olarak görülüyor. Ethereum tarafında ise yüzde 50 civarındaki volatilitenin yüzde 90’a ulaşma ihtimali benzer bir beklentiyle fiyatlanıyor.

Öte yandan, spot Bitcoin ETF’lerinin ABD’de devreye girmesinden bu yana zımni volatilite ile spot fiyat arasındaki ilişkinin büyük ölçüde negatife döndüğü biliniyor. Bu durum, volatilitedeki artışların daha çok fiyat gerilemeleriyle eşleştiğine işaret ediyor. Dolayısıyla yeni kontratlar, yatırımcılara yalnızca yön değil, piyasa stresinin derecesi üzerinden de pozisyon alma imkânı sunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Tarihsel Veriler Haklı Çıkarsa 2026’da Bitcoin Kaç Dolara Düşer?

Küresel Piyasalarda Tarihi Günler Yaşıyoruz Peki Bitcoin?

BofA, Credit Agricole, Goldman 28 Ocak Fed Faiz Kararı İçin Ne Diyor?

Önemli Gelişme: Herkes Korkarken 117 Milyon Dolarlık Altcoin Aldı, Devamı Yolda

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 26 Ocak

26 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Son Dakika: Bitcoin Hazine Şirketinden Yeni Devasa Alım

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Tarihsel Veriler Haklı Çıkarsa 2026’da Bitcoin Kaç Dolara Düşer?
Bir Sonraki Yazı BlackRock’tan Bitcoin İçin Sessiz Devrim: Gelir Odaklı ETF
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BlackRock’tan Bitcoin İçin Sessiz Devrim: Gelir Odaklı ETF
BITCOIN (BTC)
Tarihsel Veriler Haklı Çıkarsa 2026’da Bitcoin Kaç Dolara Düşer?
BITCOIN (BTC)
PUMP, HYPE, PENGUIN ve XRP Coin Kapsamlı Grafik Analizi, Tahminler
Hyperliquid (HYPE) RIPPLE (XRP)
Küresel Piyasalarda Tarihi Günler Yaşıyoruz Peki Bitcoin?
BITCOIN (BTC)
Salı’dan Perşembe Gününe Ertelendi, Kar Fırtınası Kripto Paraları Vurdu
Kripto Para Hukuku
Lost your password?