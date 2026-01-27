BlackRock’tan Bitcoin İçin Sessiz Devrim: Gelir Odaklı ETF

Küresel varlık yönetim devi BlackRock, Bitcoin stratejisini gelir odaklı bir ürünle genişletmek üzere yeni bir ETF başvurusu yaptı. Yaklaşık 14 trilyon dolarlık varlığı yöneten şirket, iShares Bitcoin Premium Income ETF ile yatırımcılara hem Bitcoin yatırımı hem de düzenli nakit akışı sunmayı hedefliyor. ABD’de yapılan başvuru, kurumsal yatırımcıların yüksek oynaklık dönemlerinde farklı getiri mekanizmalarına yöneldiğini gösteren son örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Başvurunun zamanlaması, spot Bitcoin ETF’lerinden yaşanan son çıkışların ardından dikkat çekici bir strateji değişimine işaret ediyor.

Gelir Odaklı Bitcoin ETF Modeli

Yeni fon, Bitcoin’e doğrudan yatırım yapmanın yanı sıra BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si iShares Bitcoin Trust (IBIT) hisselerini ve nakit varlıkları portföyünde birlikte tutacak şekilde kurgulandı. S-1 belgesine göre fonun temel farkı, yalnızca fiyat artışına dayanmak yerine opsiyon stratejileriyle gelir üretmeyi amaçlaması. Portföy yöneticileri, ağırlıklı olarak IBIT hisseleri üzerine yazılan “covered call” opsiyonları aracılığıyla prim geliri elde etmeyi planlıyor.

Bu yapı, özellikle fiyat dalgalanmalarının yoğun olduğu dönemlerde yatırımcılara daha öngörülebilir bir nakit akışı sunmayı hedefliyor. Opsiyon primlerinden elde edilecek gelirlerin aylık olarak dağıtılması öngörülürken, yıllık bazda yüzde 8 ila yüzde 12 aralığında getiri potansiyelinden söz ediliyor. Getirinin kaynağı Bitcoin fiyatındaki yükseliş değil, sistematik şekilde toplanan opsiyon primleri olacak.

Gelir odaklı opsiyon stratejileri uzun süredir hisse senedi piyasalarında kullanılıyor. BlackRock’ın aynı yaklaşımı Bitcoin ekosistemine taşıması, dijital varlıkların kurumsal portföylerde daha sofistike araçlarla konumlandırıldığını gösteriyor.

Kurumsal Akışlar ve Piyasa Dengesi

Başvuru, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF pazarındaki güçlü konumunun ardından geldi. Ocak 2024’te işlem görmeye başlayan IBIT, kısa sürede yaklaşık 70 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşarak sektörün en büyük spot Bitcoin ETF’si haline geldi. Yeni gelir odaklı ürün için henüz işlem kodu veya ücret bilgisi açıklanmadı ve fonun piyasaya çıkabilmesi için U.S. Securities and Exchange Commission onayı gerekiyor.

Öte yandan son haftalarda ETF verileri, kurumsal tarafta daha temkinli bir duruşa işaret ediyor. Bitcoin spot ETF’lerinden toplamda 1,32 milyar dolarlık net çıkış yaşanırken, IBIT’ten yaklaşık 537 milyon dolar ayrıldı. Fidelity ürünlerinde ise 656 milyon dolar civarında çözülme görüldü. Analistler, bu hareketlerin uzun vadeli inanç kaybından ziyade risk yönetimi ve kısa vadeli pozisyon ayarlamalarını yansıttığını belirtiyor.

Bitcoin fiyatı haberin hazırlandığı sırada 88.565 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1 civarında yükseliş kaydetti. Gelir odaklı ETF başvurusu, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e bakışında fiyat artışından bağımsız, sürdürülebilir getiri arayışının güçlendiğini gösteren önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.