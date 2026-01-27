Bir Dönemin Popüler Altcoin’i Geri Döndü: 3 Dolar Kapıda mı?

GameFi segmentinde uzun süredir görülmeyen bir hareketlilik yaşanırken, Axie Infinity ekosisteminin yerel token’ı AXS yeniden yatırımcıların odağına girdi. Aylardır süren düşüş eğiliminin ardından fiyatın sert biçimde yön değiştirmesi, piyasada yeni bir denge arayışına işaret ediyor. Ocak ayının ilk günlerinden itibaren hızlanan alımlar, AXS’i son çeyreklerin en güçlü toparlanma sürecine taşıdı. Gözler şimdi, fiyatın kısa vadede 3 dolar eşiğini yeniden test edip edemeyeceğine çevrilmiş durumda.

AXS’te Yükselişi Tetikleyen Dinamikler

AXS fiyatındaki toparlanmanın merkezinde, Axie Infinity ekibi tarafından devreye alınan token ekonomisi düzenlemeleri yer alıyor. bAXS mekanizmasının kullanıma açılmasıyla birlikte dolaşımdaki arzın bir bölümü kilitlenirken, SLP ödül emisyonlarının durdurulması satış baskısını belirgin şekilde azalttı. Oyun içi ekonomi kaynaklı enflasyonun sınırlanması, yatırımcı algısında olumlu bir kırılma yarattı.

Yılın başından bu yana yüzde 270’i aşan yükseliş, GameFi tarafında uzun süredir beklenen bir canlanmanın erken sinyali olarak okunuyor. İşlem hacmindeki kalıcı artış, hareketin düşük likiditeye dayalı geçici bir sıçrama olmadığını gösteriyor. Alıcıların fiyatı daha yüksek seviyelerde tutma isteği, piyasanın yeniden risk almaya başladığını ortaya koyuyor.

Bu süreçte AXS, yalnızca bireysel yatırımcıların değil, oyun ve blokzincir kesişimindeki projeleri yakından izleyen piyasa katılımcılarının da radarına girdi. Fiyatın toparlanması, Axie Infinity ekosisteminin yeniden sürdürülebilir büyüme anlatısı kurabildiğine dair algıyı güçlendirdi.

Teknik Görünüm ve 3 Dolar Eşiği

Teknik cephede AXS, ocak ayının ilk haftasında güçlü hacim eşliğinde yukarı yönlü kırılım gerçekleştirdi. Günlük grafikte orta bantların üzerine taşınan fiyat, alıcıların kontrolü ele aldığını teyit ediyor. OBV göstergesinin yeni zirvelere ulaşması, yükselişin geniş katılımlı olduğunu desteklerken, momentum göstergelerinde gözlenen yavaşlama kısa vadeli soluklanma ihtimalini gündeme getiriyor.

Önümüzdeki günlerde en kritik bölge 2,80–2,92 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Daha önce arz yoğunluğu barındıran bu alanın üzerinde sağlanacak günlük kapanış, yükselişin devamı açısından belirleyici olacak. Böyle bir senaryoda fiyatın 3,00–3,10 dolar bandına doğru alan bulması teknik olarak mümkün görünüyor.

Direncin aşılamaması halinde ise 2,40–2,60 dolar aralığında yatay bir denge süreci beklenebilir. Bu bant içinde kalınması, ana yükseliş yapısının bozulduğu anlamına gelmiyor. AXS için kısa vadeli yön, momentumdan çok teyitli fiyat kabulüne bağlı olarak şekillenecek.