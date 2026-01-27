ALTCOIN

Bir Dönemin Popüler Altcoin’i Geri Döndü: 3 Dolar Kapıda mı?

Özet

  • AXS, token ekonomisi değişikliklerinin ardından güçlü bir toparlanma sürecine girdi.
  • 2,80–2,92 dolar bandı aşılmadan 3 dolar hedefi kesinleşmiş sayılmıyor.
  • Genel eğilim yukarı yönlü kalırken kısa vadeli konsolidasyon ihtimali korunuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

GameFi segmentinde uzun süredir görülmeyen bir hareketlilik yaşanırken, Axie Infinity ekosisteminin yerel token’ı AXS yeniden yatırımcıların odağına girdi. Aylardır süren düşüş eğiliminin ardından fiyatın sert biçimde yön değiştirmesi, piyasada yeni bir denge arayışına işaret ediyor. Ocak ayının ilk günlerinden itibaren hızlanan alımlar, AXS’i son çeyreklerin en güçlü toparlanma sürecine taşıdı. Gözler şimdi, fiyatın kısa vadede 3 dolar eşiğini yeniden test edip edemeyeceğine çevrilmiş durumda.

İçindekiler
1 AXS’te Yükselişi Tetikleyen Dinamikler
2 Teknik Görünüm ve 3 Dolar Eşiği

AXS’te Yükselişi Tetikleyen Dinamikler

AXS fiyatındaki toparlanmanın merkezinde, Axie Infinity ekibi tarafından devreye alınan token ekonomisi düzenlemeleri yer alıyor. bAXS mekanizmasının kullanıma açılmasıyla birlikte dolaşımdaki arzın bir bölümü kilitlenirken, SLP ödül emisyonlarının durdurulması satış baskısını belirgin şekilde azalttı. Oyun içi ekonomi kaynaklı enflasyonun sınırlanması, yatırımcı algısında olumlu bir kırılma yarattı.

Yılın başından bu yana yüzde 270’i aşan yükseliş, GameFi tarafında uzun süredir beklenen bir canlanmanın erken sinyali olarak okunuyor. İşlem hacmindeki kalıcı artış, hareketin düşük likiditeye dayalı geçici bir sıçrama olmadığını gösteriyor. Alıcıların fiyatı daha yüksek seviyelerde tutma isteği, piyasanın yeniden risk almaya başladığını ortaya koyuyor.

Bu süreçte AXS, yalnızca bireysel yatırımcıların değil, oyun ve blokzincir kesişimindeki projeleri yakından izleyen piyasa katılımcılarının da radarına girdi. Fiyatın toparlanması, Axie Infinity ekosisteminin yeniden sürdürülebilir büyüme anlatısı kurabildiğine dair algıyı güçlendirdi.

Teknik Görünüm ve 3 Dolar Eşiği

Teknik cephede AXS, ocak ayının ilk haftasında güçlü hacim eşliğinde yukarı yönlü kırılım gerçekleştirdi. Günlük grafikte orta bantların üzerine taşınan fiyat, alıcıların kontrolü ele aldığını teyit ediyor. OBV göstergesinin yeni zirvelere ulaşması, yükselişin geniş katılımlı olduğunu desteklerken, momentum göstergelerinde gözlenen yavaşlama kısa vadeli soluklanma ihtimalini gündeme getiriyor.

Önümüzdeki günlerde en kritik bölge 2,80–2,92 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Daha önce arz yoğunluğu barındıran bu alanın üzerinde sağlanacak günlük kapanış, yükselişin devamı açısından belirleyici olacak. Böyle bir senaryoda fiyatın 3,00–3,10 dolar bandına doğru alan bulması teknik olarak mümkün görünüyor.

Direncin aşılamaması halinde ise 2,40–2,60 dolar aralığında yatay bir denge süreci beklenebilir. Bu bant içinde kalınması, ana yükseliş yapısının bozulduğu anlamına gelmiyor. AXS için kısa vadeli yön, momentumdan çok teyitli fiyat kabulüne bağlı olarak şekillenecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

PUMP, HYPE, PENGUIN ve XRP Coin Kapsamlı Grafik Analizi, Tahminler

Önemli Gelişme: Herkes Korkarken 117 Milyon Dolarlık Altcoin Aldı, Devamı Yolda

Bu Hafta Bu Altcoin’lere Dikkat: 464 Milyon Dolarlık Arz Takvimi

Kripto Para Borsası İçin Şok İddia: SwapNet Açığıyla Milyonlar Uçtu

9 Yıl Sonra Uyanan Ethereum Balinası Piyasayı Tedirgin Etti

XRP’de 42 Dolar Neden Sürekli Gündeme Geliyor? Büyük Resim Ne Diyor?

Bitcoin Düştü, Gözler Bu 3 Altcoin’e Çevrildi

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı BlackRock’tan Bitcoin İçin Sessiz Devrim: Gelir Odaklı ETF
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BlackRock’tan Bitcoin İçin Sessiz Devrim: Gelir Odaklı ETF
BITCOIN (BTC)
Bitcoin ve Ethereum’da Kurumsalların Silahı Artık Herkesin Elinde: Volatilite Bahisleri
Kripto Para
Tarihsel Veriler Haklı Çıkarsa 2026’da Bitcoin Kaç Dolara Düşer?
BITCOIN (BTC)
PUMP, HYPE, PENGUIN ve XRP Coin Kapsamlı Grafik Analizi, Tahminler
Hyperliquid (HYPE) RIPPLE (XRP)
Küresel Piyasalarda Tarihi Günler Yaşıyoruz Peki Bitcoin?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?