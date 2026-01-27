Bitcoin’te Alarm Zilleri: 2018 Hayaleti Geri mi Dönüyor?

Bitcoin, kritik bir teknik eşikten geri dönmesinin ardından yeniden satış baskısı altına girdi. Fiyatın 90 bin doların altında kalması, piyasada daha derin bir geri çekilme ihtimalini güçlendirdi. Teknik göstergeler, düşüşün 70 bin dolara kadar uzanabilecek bir hareket alanı yarattığına işaret ediyor. Analistler, mevcut görünümün 2018’de görülen nadir ve sert bir zayıflama dönemini hatırlattığını vurguluyor.

Kritik Dirençten Dönüş ve Artan Satış Baskısı

Bitcoin, son haftalarda 94 bin ile 98 bin dolar aralığını aşmakta başarısız oldu ve bu bölge güçlü bir direnç alanı olarak çalıştı. Teknik analizde boyun çizgisi olarak izlenen bu seviyeden gelen reddedilme, düşüş eğilimini teyit eden önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Baş ve omuz formasyonunun tamamlanamaması ve devamında görülen ayı bayrağı kırılımı, aşağı yönlü hareketin teknik temelini güçlendirdi.

Fiyat, son yedi günlük süreçte yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederken, kısa süreli tepki alımları kalıcı bir toparlanma sağlayamadı. Piyasa katılımcıları 80 bin, 75 bin ve 70 bin dolar seviyelerini ara ve ana destekler olarak izliyor. Analist Crypto Patel, mevcut teknik kırılımın yaklaşık yüzde 22’lik bir geri çekilmeye işaret ettiğini belirtiyor. Görünüm, fiyatın yeniden 92 bin dolar üzerine yerleşip tutunamaması halinde negatif kalmaya devam ediyor.

Türev piyasalarda yaşanan yüksek hacimli tasfiyeler de düşüşü hızlandıran unsurlar arasında öne çıktı. Küresel piyasalarda döviz ve ABD tahvil faizlerindeki sert hareketler, risk iştahını baskılarken, kripto varlıklar bu dalgadan doğrudan etkilendi. Yatırımcılar, yaklaşan ABD Merkez Bankası kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarını, kısa vadeli yön açısından kritik başlıklar olarak izliyor.

Teknik Göstergeler ve 2018 Benzeri Uyarı Sinyalleri

Piyasa verileri, 50 günlük basit hareketli ortalamanın 90 bin dolar civarında güçlü bir direnç oluşturduğunu gösteriyor. Material Indicators’a göre bu seviyenin hemen üzerinde 50 milyon doların üzerinde likidite bulunması, yukarı yönlü denemeleri zorlaştırıyor. 21 günlük ortalamanın 91.500 dolar civarında yer alması da olası yükselişlerde ek baskı yaratabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki ay 21 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalar arasında aşağı yönlü bir kesişim ihtimali bulunuyor. Böyle bir tablo, teknik analizde düşüş trendini pekiştiren klasik sinyallerden biri olarak kabul ediliyor. BitBull ise fiyatın 87.500 dolar civarındaki “Active Investor Mean” seviyesinde karar aşamasında olduğunu, bu bölgenin kaybedilmesi halinde 80.700 doların gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Kısa vadeli yatırımcıların maliyet ortalamasının 96 bin doların üzerinde olması, yukarı seviyelerde satış baskısını artırıyor. Uzun vadeli yatırımcılar ise ortalama 56 bin dolar civarındaki maliyetleri sayesinde hâlen kârda bulunuyor. Analist Aman’ın dikkat çektiği üzere Bitcoin, üst üste dördüncü kırmızı ayı yaşama eşiğinde ve bu tablo en son 2018’de görülmüştü. Piyasa uzmanları, mevcut dip seviyelerin kesin bir taban oluşturduğuna dair güçlü kanıtların henüz ortaya çıkmadığı görüşünde birleşiyor.