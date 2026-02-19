5.000 Dolarlık XRP mi, Minotaurus mu: Önümüzdeki Beş Yılda Hangisi Kazanç Getirebilir?

XRP, 15 aydan uzun süredir görülmeyen seviyelere ulaştıktan sonra şu anda 1,46 dolar civarında konsolide oluyor. Bu hareket, daha geniş kripto piyasasında görülen sert fiyat düzeltmelerini yansıtan aylar süren gerilemenin ardından geldi.

Bu arada, iddialara göre tarihsel bağlam ve daha iyi performans gösteren varlıklarla yapılan karşılaştırmalar, bir toparlanma beklentisini güçlendiriyor. Aynı zamanda yeni token’lar da umut vadeden projelere erken aşamada dahil olmak isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor olabilir. Bu projelerden biri de ekibini iddialı açıklamalarına göre piyasa çıkışı öncesinde sessizce ivme kazanan bir blockchain oyun projesi olan Minotaurus (MTAUR).

XRP 7 Dolarlık Psikolojik Seviyeye Ulaşabilir

Piyasa analisti Rector, XRP’nin gümüşün tarihsel fiyat hareketleriyle yapılan bir karşılaştırmaya dayanarak 7 dolar seviyesine yaklaşabileceğini düşünüyor. Bu hedefin spekülatif değil, hesaplamalara dayandığını savunuyor.

6 Şubat’ta XRP, 2024’ten bu yana en düşük seviyesi olan 1,11 dolara geriledi ve ardından 1,46 dolara toparlandı. Buna rağmen hâlâ önceki zirvesinin oldukça altında bulunuyor. Rector, token’ın geçmişteki sıfırlanma fazlarını andıracak şekilde yaklaşık %70 oranında düzeltme yaptığını belirtiyor. Hem XRP hem de gümüş, çift dip formasyonları, derin geri çekilmeler ve uzun konsolidasyon süreçleri sergiliyor.

Rector ayrıca Eylül 2022’ye dikkat çekiyor; o dönemde gümüş kısa süreliğine 20 doların altına inmiş ve ardından güçlü, çok yıllı bir yükseliş başlatmıştı. 17 dolar civarına geriledikten sonra metal hızla yükselmiş ve yakın zamanda 100 doların üzerine çıkarak konsolidasyona girmişti.

Ona göre XRP şu anda benzer bir yapı gösteriyor. Ayı piyasasının dibi olarak gördüğü 1 dolar seviyesinden %600’lük benzer bir yükseliş, token’ı yaklaşık 7 dolara taşıyabilir. Bu da onun 5 ila 10 dolar aralığındaki hedefiyle örtüşüyor.

Grafik benzerliğinin ötesinde, Rector 7 dolar seviyesini psikolojik olarak önemli görüyor. Bu seviyede satış baskısı beklediğini, ancak momentum güçlenirse uzun vadede çift haneli fiyatların da mümkün olabileceğini ifade ediyor.

Minotaurus Oyun Sektöründe Erken Büyüyebilir Mi?

Minotaurus ise XRP’nin aksine erken aşamada “bir sonraki büyük fırsata” katılım imkânı sunduğunu iddia ediyor. Token, dijital varlıkları gündelik oyun deneyimiyle birleştiren blockchain oyun sektörüne odaklanıyor. Veriler, bu sektörün üç yıldan kısa sürede 29 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceğini ve iddialara göre Minotaurus üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

Projenin değerlemesi hâlâ düşük seviyede olduğu için, ekibin açıklamasına göre mütevazı bir talep artışı bile fiyat üzerinde orantısız bir etki yaratabilir. Aralık ayında 0,000040 USDT’den MTAUR aldığını belirten biri, portföyünün 3 katın üzerinde arttığını ve henüz satış yapmadığını iddia ediyor. Ekibin açıklamalarında belirttiği gibi analizlere göre buradan çok daha yüksek seviyeler mümkün olabilir.

İddialara göre 0,0001267 USDT fiyatla 5.000 USDT’lik bir yatırım yaklaşık 39 milyon token sağlayacaktır. Proje, ekibinin iddiasına göre Axie Infinity gibi erken dönem GameFi token’larına benzer değerlemelere ulaşırsa, potansiyel getiri yatırımcıyı mutlu edebilir. Bu senaryoda, XRP’nin 7 dolara ulaşması halinde 5.000 USDT’lik yatırımın yaklaşık 24.000 USDT’ye çıkmasına kıyasla daha yüksek bir kazanç öngörüldüğü iddiası bulunuyor.

Sonuç olarak, hem XRP hem de iddialara göre MTAUR 2031’e kadar büyüme potansiyeli sunuyor. Güvenlik konusunda endişe duyanlar için ekibinin iddiasına göre Minotaurus’un Coinsult, Certik ve SolidProof tarafından denetlendiği belirtiliyor. Talebin de arttığı ve şimdiden 3 milyon USDT’den fazla fon toplandığı iddia ediliyor.

Daha fazla bilgi için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.