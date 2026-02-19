Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Futbol Temalı Fan Token’larda Şubat Ayında Dikkat Çeken Yükseliş

Özet

  • Futbol kulüplerine ait fan token’lar Şubat ayında genel piyasadan daha iyi performans gösterdi.
  • Manchester City, Milan, PSG ve Barcelona token’larında önemli artışlar kaydedildi.
  • Avrupa ve Brezilya’daki sportif gelişmeler fan token piyasasına olumlu yansıdı.
COINTURK
COINTURK

Kripto para borsası BitMart’ta işlem gören futbol takımlarına ait fan token’lar, Şubat ayında genel kripto pazarının üzerinde bir performans sergiledi. Avrupa’da devam eden şampiyonluk mücadelesi ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, hem bireysel yatırımcıların hem de kurumların bu tür dijital varlıklara ilgisini artırdı.

İçindekiler
1 Manchester City Fan Token’ında Güçlü Artış
2 Diğer Büyük Takım Token’larında Son Durum
3 Brezilya Fan Token’larında Yavaş Büyüme

Manchester City Fan Token’ında Güçlü Artış

Manchester City’nin taraftarlarına yönelik olarak çıkarılan dijital varlık $CITY, 6 Şubat’tan bu yana yüzde 29 artış gösterdi. Token’ın değeri bu süreçte 0,490 dolardan 0,634 dolara yükseldi. Takımın Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalması ve ligde lider Arsenal ile olan puan farkını dört’e indirmesi, bu çıkışta etkili oldu.

Diğer Büyük Takım Token’larında Son Durum

İtalya’nın köklü futbol kulüplerinden Milan’ın fan token’ı $ACM ise yüzde 18,9 artışla 0,386 dolardan 0,459 dolara ulaştı. Milan’ın Serie A’da 23 maçlık yenilmezlik serisi yatırımcı güvenini destekledi. Paris Saint-Germain takımı için çıkarılan $PSG de yüzde 16,9’luk yükseliş gösterdi ve 0,618 dolardan 0,723 dolara çıktı. PSG’nin hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği başarı, bu yükselişte belirleyici oldu. Barcelona fan token’ı $BAR ise yüzde 11,4 arttı ve 0,438 dolardan 0,488 dolara yükseldi. Ancak takımın lig ve kupadaki gerilemesi, token’ın performansını daha sınırlı tuttu.

Brezilya Fan Token’larında Yavaş Büyüme

Brezilyalı futbol kulüpleri için yeni listelenen token’larda ise daha ılımlı yükselişler gözlendi. Palmeiras’ın fan token’ı $VERDAO Şubat’ta yüzde 3,4 değer kazanarak yaklaşık 0,033 dolar seviyesine çıktı. Kulübün Brezilya Serie A’daki iyi başlangıcının yatırımcılarda iyimserlik yarattığı görülüyor. Vasco da Gama fan token’ı $VASCO ise yüzde 4,8 yükselişle yaklaşık 0,03 dolardan işlem gördü. Sezona yavaş başlayan takımın performansını artıracağı beklentisi bu artışta etkili oldu.

Futbol odaklı kripto varlıkların gördüğü ilgide, kulüplerin sportif başarılarındaki gelişmelerin kısa sürede token fiyatlarına yansıyabildiği dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa’nın büyük ligleri ve uluslararası turnuvalardaki hareketlilik, fan token piyasasına ivme kazandırdı.

Son olarak, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet yürüten DeFi Planet, Londra merkezli Eagles & Stars FC kulübünün U12 yaş genç takımıyla iki yıllık sponsorluk üzerine anlaştı. Bu genç takım, South East London & Kent (SELKENT) Gençlik Futbol Ligi’nde mücadele ediyor ve kulüp, yerel futbolun gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Fan token piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik; kripto ekosistemi ile spor dünyası arasındaki etkileşimin güçlendiğine işaret ediyor. Kulüp başarılarının hem token fiyatlarına hem de yatırımcı ilgisine doğrudan yansıdığı gözlemleniyor.

