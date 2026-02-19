Solana’da 870 Milyon Dolarlık Token Kilidi Açılıyor: Fiyatlar Test Edilebilir

Solana piyasasında dikkatler yaklaşan büyük bir token kilit açılımına çevrilmiş durumda. Staking’de tutulan yaklaşık 870 milyon dolar değerinde SOL’un piyasaya girmesi bekleniyor. Bu büyüklükteki bir arzın özellikle volatil dönemlerde doğrudan piyasayı etkilemesi öngörülüyor.

SOL Kilit Açılımının Piyasa Dinamiklerine Etkisi

Solana, yüksek işlem kapasitesiyle bilinen ve kripto para dünyasında önemli bir konuma sahip blockchain ağlarından biri. Platformun yerel tokeni SOL, kullanıcıların işlemlerini gerçekleştirmesine ve ağ güvenliğine katkı sağlamasına olanak tanıyor. Şimdi ise, staking’den çözülen bu büyük miktardaki SOL’un serbest kalması, yatırımcı üzerinde baskı yaratma potansiyeline sahip.

Güncel piyasa fiyatlarıyla 870 milyon dolarlık SOL, günlük hacmin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Solana’da tokenlerin kademeli olarak serbest bırakılması geleneksel bir süreç olsa da, bu büyüklükteki bir açılım özellikle oynak piyasa koşullarında ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Özellikle böyle bir miktarın merkezi borsalara hızla aktarılması halinde, satış baskısı dikkat çekici seviyelere ulaşabilir.

Yatırımcıların Beklentileri ve Takip Edilen Seviyeler

On chain veri akışı, yatırımcılar ve analistler tarafından yakından takip ediliyor. Açılan tokenlerin merkezi borsalara gönderilmesi hâlinde satışların artabileceği, ancak tokenlerin elde tutulması ya da tekrar staking işlemlerine yönlendirilmesi durumunda piyasada panik havasının bir nebze hafifleyebileceği değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde bu tokenlerin hareketi, piyasa açısından belirleyici olacak.

Teknik analiz tarafında ise kısa vadede düşüş riskinin öne çıktığı yönünde işaretler var. Son teknik değerlendirmeler, özellikle destek bölgelerinin kırılması hâlinde yüzde 50’ye varan sert bir düzeltmenin mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.

$79,50 seviyesi, izlenmesi gereken kısa vadeli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Trendin devamında ise fiyat hareketlerinin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Orta ve uzun vadede ise Solana için görüntü henüz tam anlamıyla negatif değil. Fiyat dalgalanmalarının ve oynaklığın 2026 yılı boyunca sürebileceği, ancak doğrudan bir çöküş senaryosunun şimdilik öne çıkmadığı ifade ediliyor.

Kısa vadede ise 120 dolar destek, 144 dolar ise ilk toparlanma eşiği olarak öne çıkıyor. Özellikle 870 milyon dolarlık token kilit açılımının piyasada yüksek volatilite yaratıp yaratmayacağı, bu seviyelerdeki fiyat hareketleriyle belli olacak.

Eğer beklenen token açılımı piyasada alıcı bulursa, aşağı yönlü kırılma gerçekleşmeyebilir ve satış baskısı kısa süreliğine hafifleyebilir. Hareketin piyasada nasıl karşılanacağı, önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.