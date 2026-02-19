Robinhood Chain Testnet’i İlk Haftasında 4 Milyon İşleme Ulaştı

ABD merkezli finansal teknoloji platformu Robinhood, yeni blockchain projesiyle kripto ekosisteminde adından söz ettiriyor. Şirketin CEO’su Vlad Tenev, Robinhood Chain isimli Layer-2 ağının testnet aşamasında, ilk hafta içinde dört milyonun üzerinde işleme imza attığını aktardı. Vlad Tenev, özellikle bireysel yatırımcılara yönelik ürünlerle öne çıkan Robinhood’un başında bulunuyor ve finans ile teknoloji alanında geliştirdiği çözümlerle dikkat çekiyor.

Testnet ve Teknolojik Altyapı

Robinhood Chain, Ethereum tabanında geliştirilen ve Arbitrum teknolojisi üzerine kurulu özelleştirilmiş bir Layer-2 ağı olarak planlandı. Ağ, merkeziyetsiz uygulamalar için daha düşük işlem maliyetleri ve artan ölçeklenebilirlik hedefliyor. Şubat ayının başında kullanıma açılan testnet, geliştiricilerin ağ altyapısını denemelerine olanak tanıyor ve test ağında yalnızca denenebilen, “hisse senedi tokenları” gibi varlıklara ev sahipliği yapıyor.

Şirket, yeni blockchain’in finansal ölçekli kullanım senaryolarına hitap etmesini amaçlıyor. Ek olarak, geliştiriciler Ethereum ekosistemiyle uyumlu şekilde ağ üzerinde uygulamalar inşa etmeye başladı.

Kripto Topluluğundan Farklı Tepkiler

Testnet’in yüksek işlem hacmi, kripto topluluğunda çeşitli yorumlar aldı. Bazı kullanıcılar, test ağındaki işlem sayısının şirketin kendi iç testlerinden veya otomatik süreçlerden kaynaklanabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle, erken döneme dair rakamların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Diğer yandan, testnetin bir haftada ulaştığı dört milyonluk işlem seviyesi, önemli oranda ilgi olarak da değerlendirildi. Ağda gerçek ürün geliştirilip geliştirilmediği ya da işlemlerin ağırlıklı olarak iç testlerden mi kaynaklandığı, topluluk içinde tartışılan başlıca konular arasında yer aldı.

Destekçileri ise mevcut ivmenin olumlu olduğunu ifade ediyor. Testnetteki yoğunluk, ana ağda benzer şekilde devam ederse Robinhood Chain’in kripto ve tokenize varlıklar için perakende tarafta önemli bir giriş noktası olabileceği öne sürülüyor.

Şirketin Performansı ve Stratejik Yönelimler

Robinhood’un blockchain hamlesi, şirketin finansal sonuçlarında yaşanan değişimlere denk geliyor. 2025 yılının son çeyreğinde Robinhood 1,28 milyar dolar gelir elde etti. Yıllık bazda gelirde yüzde 27 artış görülse de rakam, piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı.

Şirketin kripto işlemlerinden elde ettiği gelir geçen yıla göre yaklaşık yüzde 38 geriledi. Bu düşüşte, genel piyasa koşullarındaki durgunluğun etkili olduğu aktarılıyor. Buna karşın, hisse senedi ve opsiyon ticareti ile abonelik gelirleri şirketin toplam performansındaki kaybı telafi etmeye yardımcı oldu.

Vlad Tenev, paylaştığı mesajda “İlk haftada Robinhood Chain testneti üzerinde dört milyon işlem gerçekleşti. Geliştiriciler, gerçek dünyadaki varlıkların tokenleştirilmesi ve zincir üzerindeki finansal hizmetlere uygun Layer-2’miz üzerinde ürünler inşa etmeye başladı. Finansın bir sonraki evresi zincir üzerinde olacak.” değerlendirmesinde bulundu.