RIPPLE (XRP)

XRP Dahil Seçkin Kripto Paralarda O Tarihe Dikkat! Devlet Güvencesi Geliyor

Özet

  • Arizona Senatosu, XRP içeren bir dijital rezerv fonu kurulmasını öngören SB1649 tasarısını komiteden geçirdi.
  • Eyalet saymanı tarafından yönetilecek fon, kripto varlıkları ödünç vererek eyalet için ek gelir yaratacak.
  • XRP fiyatı 1,43 dolar bandında seyrederken, piyasanın yönü 1,50 dolarlık direncin aşılmasına kilitlendi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Arizona, kripto para dünyasında dengeleri değiştirecek radikal bir adımla finans gündeminin merkezine yerleşti. Eyalet Senatosu Finans Komitesi tarafından kabul edilen yeni yasa tasarısı, XRP ve diğer kripto paraların resmi bir stratejik rezervde toplanmasının önünü açarak piyasalarda büyük bir heyecan dalgası yarattı. 16 Şubat 2026 tarihinde onaylanan bu girişim, bölgenin dijital ekonomideki rolünü güçlendirirken yatırımcıların gözünü bir kez daha Ripple cephesine çevirmesine neden oldu.

İçindekiler
1 Arizona’nın Kripto Para Stratejisi ve Yasal Süreç
2 XRP Piyasasında Teknik Görünüm ve Kritik Seviyeler

Arizona’nın Kripto Para Stratejisi ve Yasal Süreç

Cumhuriyetçi Senatör Mark Finchem tarafından 3 Şubat 2026’da sunulan SB1649 numaralı yasa tasarısı, eyaletin kendi “Kripto Paralar Stratejik Rezerv Fonu”nu kurmasını hedefliyor. Finans Komitesi’nden 2’ye karşı 4 oyla geçen bu düzenleme, el koyulan veya gönüllü olarak teslim edilen kripto paraların devlet hazinesinde değerlendirilmesini esas alıyor. Eyalet saymanının yönetiminde olacak fon; Bitcoin, XRP ve DigiByte gibi varlıkların yanı sıra belirli bir değer puanına sahip stabilcoin ve NFT’leri de kapsayacak şekilde genişletilebiliyor.

Hukuki prosedürlerin tamamlanması için tasarının henüz tam Senato onayından geçmesi, ardından Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi ve son olarak vali tarafından imzalanması gerekiyor. Bu süreç başarıyla tamamlandığında Arizona, kripto paraları sadece depolamakla kalmayacak, aynı zamanda bu kaynakları ödünç vererek eyalet bütçesine ek getiri sağlayacak. Kripto paraların kurumsal bir zırha bürünmesi, özellikle XRP gibi varlıklar üzerindeki piyasa güvenini tazeleyen en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

Söz konusu hamle, geleneksel finans yöntemleri ile blokzinciri teknolojisinin entegrasyonu açısından kritik bir emsal teşkil ediyor. Eyalet yönetiminin bu varlıkları pasif bir yatırım aracı olmaktan çıkarıp aktif bir gelir kapısına dönüştürme planı, diğer eyaletler için de yol gösterici olabilir. Piyasa analistleri, yasal onayların tamamlanmasıyla birlikte XRP’nin kurumsal adaptasyon sürecinin hızlanacağını öngörüyor.

XRP Piyasasında Teknik Görünüm ve Kritik Seviyeler

Haberin duyulmasının ardından XRP fiyatı 1,43 dolar seviyelerinde konsolide olurken, teknik göstergeler piyasanın kararsız bir bekleyiş içinde olduğunu işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 44,73 değeriyle nötr bir bölgede yer alırken, Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesindeki -0,08’lik negatif eğilim, satış baskısının henüz tamamen kırılmadığını kanıtlıyor. Yatırımcılar, boğa döngüsünün başlaması için hacimli bir alım desteğinin oluşmasını bekliyor.

Fiyat grafikleri incelendiğinde, Ripple için 1,50 dolar seviyesi psikolojik ve teknik bir eşik olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat bu direnci aşmayı başarırsa, sırasıyla 1,60 dolar ve 1,80 dolar hedeflerine doğru ivme kazanması kaçınılmaz görünüyor. Öte yandan, mevcut momentumun korunamaması durumunda 1,30 dolarlık destek seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanması ihtimal dahilinde bulunuyor.

Piyasa hakimiyeti açısından Bitcoin ve Ethereum güçlerini korurken, XRP’nin son dönemdeki istikrarlı duruşu dikkat çekici bulunuyor. Arizona’dan gelecek olumlu haberlerin, teknik göstergelerdeki zayıflığı kapatacak bir katalizör işlevi görmesi bekleniyor. Yatırımcı güveninin perçinlenmesi, doğrudan bu tür regülasyonların başarısına ve piyasadaki likidite akışına bağlı kalmaya devam edecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

