MEXC, USDT Esnek Tasarruf Ürününde Faiz Oranını Yüzde 20’ye Yükseltti

Kripto para borsalarından MEXC, USDT Esnek Tasarruf ürününde yıllık faiz oranını yüzde 20’ye yükselttiğini duyurarak yeni bir promosyon başlattı. Yapılan güncellemeyle belirli bir tutara kadar yatırılan USDT bakiyeleri için daha yüksek oranlar sunuluyor. Şirketin açıklamasına göre bu değişiklik, dalgalı kripto piyasasında daha istikrarlı getiri arayan kullanıcıları platforma çekmeyi hedefliyor.

Yükselen Getiri ve Esnek Para Çekme İmkanı

Güncellenen faiz oranlarına göre 0 ile 300 USDT aralığında yatırımlar yapan kullanıcılar için yıllık yüzde 20’ye varan getiri mümkün hale geldi. Daha önce aynı seviyede yüzde 16 oranı uygulanıyordu. 300 USDT ile 100.000 USDT arasında bakiye bulunduranlar ise artık yüzde 10 faiz alabiliyor, bu oran da eskiye kıyasla iki kat artış anlamına geliyor. Üründe herhangi bir kilitli dönem bulunmuyor; kullanıcılar, fonlarını istedikleri zaman çekebiliyor.

Platformun resmi paylaşımında, “USDT Esnek Tasarruf faiz oranı artık yüzde 20’ye kadar yükseldi ve çekimde kısıtlama yok” şeklinde ifadelere yer verildi.

Stabilcoin Yatırımcılarına Özel Fırsatlar

MEXC’nin güncel kampanyası, özellikle stabilcoin tutan yatırımcılara odaklanıyor. Hem USDT hem de USDC sahipleri, diğer birçok platformla kıyaslandığında rekabetçi faiz oranlarıyla avantajlı bir birikim imkanı elde ediyor. Şirket, bu yaklaşımıyla, yüksek riskli işlemler yerine, kullanıcıların daha basit yöntemlerle pasif gelir elde etmesine olanak sağlamayı amaçlıyor.

Bunun yanında yeni üyelere yönelik, kısa vadeli vadeli tasarruf ürünlerinde kampanyalı oranlar sunuluyor. Bunlar arasında USDT tabanlı teklifler ile birlikte XAUT ve SLVON gibi tokenlaştırılmış altın ve gümüş ürünleri de yer alıyor. Ayrıca ETH, SOL ve XRP dahil olmak üzere önde gelen kripto paralar için de kazanç seçenekleri var.

Kredi ve Vadeli İşlem Kazanç Seçenekleri

MEXC, tasarruf ürünlerinin yanı sıra kredi ve vadeli işlem servisi ile kullanıcıların finansal seçeneklerini genişletmeyi sürdürüyor. Kullanıcılar, Bitcoin, Ethereum, Solana veya XRP gibi varlıkları teminat göstererek kripto kredi çekebiliyor. Ayrıca, platformda şubat ayı sonuna kadar sıfır faizli kredi kampanyası geçerli durumda.

Vadeli işlemler tarafında ise Futures Earn ürünüyle USDT ve USDC birikimleri üzerinden gelir sağlanabiliyor. Tüm bu yeniliklerle MEXC, stabilcoin yatırımlarında artan rekabet ortamında kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

MEXC ayrıca yakın tarihte sıfır komisyonlu hisse senedi vadeli işlem ticaretini kullanıma sunarak geleneksel finansal ürünlere açılış yaptı. Bu platformda kullanıcılar, ABD borsasında işlem gören büyük şirketlerin hisselerine dayalı vadeli sözleşmeleri hiçbir aracı komisyonu ödemeden alıp satabiliyor.