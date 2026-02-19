Bitcoin’de Sessiz Bekleyiş: Fırtına Öncesi Sessizlik mi, Büyük Çöküş mü?

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, Ocak sonu ve Şubat başında yaşadığı sert türbülansın ardından 60.000 dolar ile 70.000 dolar arasındaki dar bantta sıkışarak yatırımcısını belirsizliğe sürükledi. 90.000 dolarlık zirvelerden son 15 ayın en düşük seviyelerine gerileyen en büyük kripto para uzmanlara göre tarihsel bir kırılımın eşiğinde bulunuyor. MN Fund Kurucusu Michael van de Poppe gibi önde gelen isimler volatilitenin rekor seviyede düşmesini “büyük hareketlilik öncesi sessizlik” olarak nitelendirirken, yatırımcılar stratejik bir yol ayrımına geldi.

Analistlerin Kritik Seviye Tahminleri ve Alım Stratejileri

Bitcoin’in 67.000 dolar sınırındaki mücadelesi, piyasa uzmanlarını iki farklı senaryoya odakladı. Merlijn The Trader, mevcut seviyenin kaybedilmesi durumunda 60.000 dolarlık psikolojik sınırın tekrar test edileceğine inanıyor. Daha kötümser bir tablo çizen analist, 6 Şubat’taki dip noktasının altına inilmesi halinde fiyatın 50.000 doların altına sarkabileceği uyarısında bulunuyor. Glassnode ise daha ılımlı bir yaklaşımla, piyasa koşullarının kötüleşmesi durumunda 55.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olduğunu öngörüyor.

Piyasanın tanınan isimlerinden Michaël van de Poppe, bu belirsizlik ortamında kendi oyun planını netleştirdi. Bitcoin fiyatının 60.000 dolar altına sarkması durumunda “kesinlikle büyük bir alıcı” olacağını belirten uzman, yukarı yönlü bir harekette ise 80.000 – 85.000 dolar bandında kar realizasyonuna gideceğini açıkladı. Yatırımcılar, Ocak ayındaki sert düşüşün yaralarını sarmaya çalışırken, lider kripto paranın 70.000 dolar direncini aşıp aşamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Bitcoin’in son dönemdeki durgun performansı, piyasadaki risk iştahını doğrudan etkiliyor. Özellikle uzun vadeli sahiplerin bekleyişi, teknik indikatörlerin soğumasına neden oldu. Ancak düşük volatilite dönemleri genellikle her iki yöne de sert patlamalarla sonuçlandığı için uzmanlar, mevcut sakinliğin yanıltıcı olabileceği konusunda hemfikir. 60.000 dolarlık destek hattı, boğalar için savunulması gereken en kritik kale olarak güncelliğini koruyor.

Değerli Metallerin Yükselişi ve Portföy Dönüşümü

2026 yılına girilirken finans dünyasında “Metallerin Yılı” teması hakimiyet kazanmaya başladı. 2025 sonunda Bitcoin’in 100.000 dolar altına düşeceğini doğru tahmin eden Doctor Profit, kripto paranın Ekim ayındaki rekor seviyesinden %50 daha aşağıda işlem gördüğünü vurguluyor. Yatırımcıların sadece dolar bazında değil, satın alma gücü açısından da kayıp yaşadığını belirten analist, rotanın altın ve gümüşe kırıldığını işaret ediyor.

Değerli metaller de 2026 yılında tıpkı kripto paralar gibi yüksek volatiliteye sahne oldu. Altın, Ocak ayı sonunda 5.600 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra 4.400 dolara gerileyip ardından 5.000 dolar bandına yerleşti. Gümüş ise 120 doları aşan tarihi zirvesinden 64 dolara kadar gerilese de şu an 80 dolar seviyesinde tutunmayı başardı. Her iki metal de yıl başından bu yana artıda seyrederken, Bitcoin’in derin bir kırmızı bölgede kalması yatırımcı tercihlerini değiştiriyor.

Bitcoin ve kıymetli madenler arasındaki bu performans farkı, makroekonomik belirsizliklerin güvenli liman arayışını tetiklediğini gösteriyor. Kripto paralar teknolojik bir devrim sunsa da, altının binlerce yıllık değer saklama aracı olma özelliği, özellikle Bitcoin’in %50’lik kayıp yaşadığı dönemlerde daha cazip hale geliyor. 2026’nın geri kalanında gümüşün agresif hareketleri ve altının dengeli duruşu kripto paralardan çıkan sermayenin yeni adresi olmaya devam edecek gibi görünüyor.