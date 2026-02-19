Aptos Vakfı’ndan APT Arzına Sınır ve Ekosistem Yenilikleri İçin Teklif

Aptos Vakfı, APT token ekonomisinde önemli bir dönüşüm sürecinin başlatılması için yeni bir yol haritası açıkladı. Ağın sürdürülebilirliğini ve performansını ön plana almayı amaçlayan bu adım, APT’in toplam arzına sınır getirilmesini ve sürekli Token üretimi modelinden uzaklaşılmasını öngörüyor.

2,1 Milyar APT ile Sınırlı Toplam Arz, Emisyon Modelinde Dönüşüm

Vakıf, kamuya duyurduğu teklif kapsamında, APT’nin toplam arzını 2,1 milyar token ile sabitlemeyi planlıyor. Bilindiği üzere, Aptos ekosistemi özellikle blokzincir üzerine inşa edilen merkeziyetsiz uygulamalara hız ve ölçeklenebilirlik sunmayı hedefliyor. Geliştiriciler ve kurumsal kullanıcılar tarafından tercih edilen ağda, dolaşımdaki APT miktarı şu anda 1,2 milyar civarında bulunuyor ve mevcut durumda herhangi bir üst limite sahip değil. Yapılması önerilen değişiklikle, yeni token üretiminin ağdaki gerçek kullanım düzeyine bağlanması ve deflasyonist baskının artırılması amaçlanıyor.

Stake Ödüllerinde ve Gas Ücretlerinde Güncelleme

Vakıf, yıllık staking ödüllerini yüzde 5,19’dan yüzde 2,6’ya düşürmeyi önerdi. Ayrıca, daha uzun süreli kilitleme taahhüdü veren kullanıcılar için ek teşvik mekanizmaları oluşturulacak. En dikkat çekici önerilerden biri ise ağdaki gas ücretlerinin on kat artırılması. Buna rağmen, Aptos tarafı işlem ücretlerinin hâlâ küresel ortalamaların altında kalacağını belirtiyor. APT ile ödenen gas ücretlerinin yakılması sayesinde, yükselen işlem maliyetleri doğrudan dolaşımdaki token miktarında azalışa yol açacak.

Ek olarak, toplamda 210 milyon APT’nin staking amacıyla kalıcı şekilde kilitlenmesi de teklifin ana başlıklarından. Doğrudan bir yakım işlemi olmamakla birlikte, vakıf bu yöntemin dolaşımda olan arzı etkisizleştirme bakımından benzer işlev göreceğini ifade ediyor. Kilitli tokenlerin sağladığı ödüller ise vakfın operasyonel bütçelerinde kullanılmak üzere ayrılacak.

Bağış Programında Disiplin ve Sektörde Yükselen Arz Kontrolü Trendleri

Aptos Vakfı, topluluk ve geliştiricilere verilen hibelerde de yeni bir performans odağı benimsemeyi planlıyor. Sadece belirlenen kriterleri karşılayan projelere token tahsisi yapılacak ve hibeler öncesi daha net başarı ölçütleri uygulanacak. Ayrıca, supply dinamiklerini daha iyi yönetebilmek adına APT geri alım programı veya rezerv fonu oluşturulması da gündemde.

Aptos’un attığı bu adım, blokzincir sektöründe token arzını sınırlama yönünde gelişen eğilime paralel ilerliyor. Örneğin, yılın başında Optimism Foundation’ın yönettiği toplulukta da benzer şekilde gelirlerin belli bir bölümünden karşılanan token geri alım programı için onay alınmıştı.

Aptos Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yeni tokenomik model, ağ büyüdükçe token yakımlarının üretimi geçmesini mümkün kılabilir. Bu sayede kullanım temelinde sürdürülebilir bir ekosistem kurulması hedefleniyor.

Vakıf, önerilerin nihai olarak topluluk oylamasına sunulacağını belirtiyor. Değişikliklerin hayata geçmesi halinde, Aptos’un hem kısa hem de uzun vadeli arz ve değer yönetiminde daha kontrollü ve öngörülebilir bir modele kavuşması planlanıyor.