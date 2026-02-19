Kripto Para Yasasında Son Viraj: Nisan Ayında Her Şey Değişecek mi?

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Çarşamba günü katıldığı World Liberty Forum’da dijital varlıklara dair kişisel tutumunu ve kurumsal vizyonunu ilk kez bu kadar net bir dille paylaştı. Kendi portföyünde “çok az” miktarda Bitcoin bulundurduğunu itiraf eden Solomon, kripto paraların finansal piyasalardaki yapısal değişimin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Washington’da devam eden yasama çalışmalarına da değinen ünlü yönetici, sektördeki belirsizliğin ancak net düzenlemelerle aşılabileceğini belirtti.

Bankacılık Devinden Kripto Para Dünyasına Stratejik Yaklaşım

David Solomon’un açıklamaları, geleneksel bankacılık ile kripto para ekosistemi arasındaki buzların erimeye başladığını gösteriyor. Kendisini piyasayı yakından takip eden bir “gözlemci” olarak tanımlayan Solomon, Bitcoin’i geçmişte “ilginç bir spekülatif varlık” olarak nitelemiş olsa da bugün gelinen noktada piyasa yapıcı rolü üstlenmeye açık kapı bırakıyor. Bankalar ile kripto para şirketlerinin birbirine düşman olduğu yönündeki iddiaları reddeden CEO, her iki tarafın da aynı finansal sistemin parçası olduğunu ve asıl kısıtlayıcı faktörün teknolojik yetersizlik değil, katı düzenlemeler olduğunu savundu.

Mevcut kuralların büyük finans kurumlarının doğrudan Bitcoin tutmasını veya ticaretini yapmasını engellediğine dikkat çeken Solomon, yasal çerçevenin netleşmesi durumunda Goldman Sachs’ın Bitcoin ve Ethereum’da piyasa yapıcılığı gibi daha aktif roller üstlenebileceğini ifade etti. Kongre’de bekleyen piyasa yapısı tasarısının önemine vurgu yapan yönetici, yasa yapıcılarla diyalog kurmak istemeyen kripto para şirketlerine ise sert bir dilde “El Salvador’a taşınmaları” gerektiğini hatırlattı.

Goldman Sachs’ın dijital varlıklara olan ilgisi sadece sözde kalmıyor; bankanın 2025 yılı sonu itibarıyla borsa yatırım ürünleri (ETP) üzerinden kripto para pozisyonlarını ciddi oranda artırdığı görülüyor. BlackRock’ın Bitcoin fonunda 1 milyar doları aşan bir varlığa sahip olan dev kurum, Solana ve XRP fonlarında da toplam 260 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Bu veriler, düzenleme engellerine rağmen kurumsal ilginin alternatif yollarla büyümeye devam ettiğini kanıtlıyor.

Kongre’de Uzlaşı Sinyalleri ve Stablecoin Tartışması

Aynı etkinlikte Coinbase CEO’su Brian Armstrong ve Ohio Senatörü Bernie Moreno’nun verdiği mesajlar, sektördeki aylarca süren belirsizliğin ardından bir “kazan-kazan” formülünün masada olduğunu ortaya koydu. Armstrong, Capitol Hill’deki görüşmelerin ilerlediğini ve Amerika Birleşik Devletleri’ni dünyanın kripto para başkenti yapma hedefinin artık daha ulaşılabilir olduğunu dile getirdi. Sektör temsilcileri ve siyasiler arasındaki bu yakınlaşma, özellikle nisan ayına kadar yasalaşması beklenen yeni düzenlemeler için umut verici bir atmosfer oluşturuyor.

Ancak stablecoin getirilerinin dağıtımı konusunda bankalar ve kripto para girişimleri arasındaki görüş ayrılığı hala devam ediyor. Bankalar, stablecoin’lerden elde edilen getirilerin kullanıcılara dağıtılmasına geniş kapsamlı bir yasak getirilmesini talep ederken; Senatör Moreno bu ödüllerin tüketiciler için faydalı olduğunu savunuyor. Moreno’ya göre, tüketici dolarları için rekabetin artması finansal piyasaları daha sağlıklı bir noktaya taşıyacak.

Beyaz Saray’ın bu bölünmeyi gidermek adına yeni bir toplantı düzenlemesi beklenirken, endüstrinin geleceği bu kritik pazarlıklara kilitlenmiş durumda. Coinbase ve bazı bankalar arasında şimdiden kurulan ortaklıklar, inovasyonun küresel rekabet gücünü korumak adına ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Düzenleyici netlik sağlandığında, geleneksel finansın devleri ile kripto paranın yenilikçi gücü arasındaki sınırların tamamen şeffaflaşması öngörülüyor.