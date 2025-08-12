Kripto Paralar Yükseliyor ve Eylül Faiz İndirimi İçin Güzel Haberler Geldi

Az önce son dakika olarak duyurduğumuz ABD enflasyon rakamı geldi ve manşet enflasyon beklenti altı kaldı. Bu harika bir gelişme ve Fed’in Eylül faiz indirimine dair umutları artıracak türden. Muhtemelen biraz sonra ABD hisse senedi piyasaları pozitif açılır ve kripto paralardaki yükselişin ivme kazandığını görürüz. Peki enflasyon raporunun detayları neler? Faiz indirimine dair güncel beklentiler ne yönde?

ABD Enflasyon Raporu

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun bildirdiğine göre barınma endeksi Temmuz ayında %0,2 yükseldi ve tüm kalemlerde artışın ana sebebi oldu. Gıda endeksi aylık bazda değişmedi; ev dışında tüketilen gıda endeksi %0,3 artarken, evde tüketilen gıda endeksi %0,1 düştü. Buna karşılık enerji endeksi Temmuz’da %1,1 geriledi; benzin endeksi ise ay boyunca %2,2 düştü. Tüm bunlar Temmuz enflasyon raporunun şekillenmesini sağladı.

Trump eğer Putin ile Cuma günü büyük bir restleşmeye gidip petrol fiyatlarını yukarı çekmezse enerji fiyatlarındaki gerileme ile tarifelerin enflasyonist etkisi dengelenmeye devam edilebilir. İstihdam cephesindeki aşırı soğuma sinyalleri nispeten yatay enflasyonla birleştiğinde Powell’ın bile indirime razı olabileceği bir ortam oluşturuyor.

Raporda dikkat çeken detay TÜFE’nin tarife değişiminden dolayı etkilendiği ancak net bir ölçüm sunmadığından bahsediyoruz. Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisi biraz zamana yayılmış şekilde anlaşılacak. Üstelik henüz Ağustos başında devreye giren oranların sonuçlarını önümüzdeki ay görmeye başlayacağız.

Fed Faiz İndirimi

BTC fiyatı 119 bin dolara geri dönerken ETH de yükselişe geçti. 36 gün 5 saat sonra yeni faiz kararı açıklanacak. Ancak önümüzdeki ay gelecek Ağustos enflasyon raporunu gördükten sonra Fed’in faiz kararını açıkladığını göreceğiz yani her şey tam olarak netleşmiş olacak. Şimdiye kadar 2 Fed üyesi kesin biçimde indirim yönünde tavır aldı. 1 yeni üye Trump tarafından atandı ve Miran’ın da indirim lehine oy kullanması bekleniyor. 2 üye ise bu ayki açıklamalarında istihdamdaki soğuma nedeniyle indirimlere başlanabileceğini söyledi.

Yani 2 Fed üyesinin daha tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu, istihdamda aşırı soğuma sinyalleri alındığını kabul etmesi ve indirimleri desteklemesi gerekiyor. Bu çok büyük ihtimalle olacak ve Eylül faiz indirimiyle eğer ETF onayları da gelirse kripto paralar güzel bir yıl sonu yaşayacak.