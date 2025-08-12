Son Dakika: Robinhood Son Günlerin Gözde Altcoinini Listeleyecek

Kripto paralar için bugün güzel bir gün çünkü ETH fiyatı 4.400 dolar eşiğini de aştı. Şimdi Robinhood borsası bir süredir yatırımcıların odağında olan altcoinlerden birini listeliyor. İşin ilginç yani listeleme duyurusu paylaşıldıktan hemen sonra silindi ve bu önümüzdeki saatlerde resmi duyurunun gelebileceği anlamını taşıyor.

SUI Coin Haberleri

SUI Coin’in resmi internet sitesinin blog bölümünde “Robinhood SUI Coin’i listeliyor” manşetiyle bir gönderi yayınlandı. Bu hemen silindi ve muhtemelen taslaktaki yazı yanlış zamanda yanlışlıkla yayınlandı. Henüz resmi bir duyuru gelmese de aşağıdaki sayfanın yakında yayına açılması bekleniyor.

Gönderinin yanlışlıkla paylaşılmasının ardından SUI Coin fiyatı 3,8 dolar sınırına dayandı. Yükseliş için 4 dolar seviyesi SUI Coin grafiğinde kilit ve eğer ilerleyen saatlerde resmi duyuruyla bu bölge aşılabilirse 4,9 dolara kadar rallinin devam ettiğini görebiliriz. ETH fiyatı 4.414 dolarda ve altcoinlerde yükseliş için şartlar fazlasıyla müsait.

BTC 120 bin dolara yakın seviyede konsolide olurken Çin hükümeti firmaları Nvidia H20 çiplerini kullanmama talimatı verdi. Bu son gelişme SPX için negatif ve dün yaşanana Nvidia tarife muafiyeti haberiyle tetiklenen yükselişe zarar verecek bir olay. ABD piyasaları biraz önce korkulanın aksine pozitif açıldı ve daha fazla yükseliş için müsait. Birkaç dakikaya yön belli olacaktır.