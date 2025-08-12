ALTCOIN

Son Dakika: Robinhood Son Günlerin Gözde Altcoinini Listeleyecek

Özet

  • SUI Coin internet sitesinde Robinhood listelemesi duyuruldu ancak gönderi hemen silindi.
  • Birkaç saate Robinhood resmi kanallardan listelemeyi duyurabilir.
  • SUI Coin 4 doları aşabilirse ralli hızlanacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için bugün güzel bir gün çünkü ETH fiyatı 4.400 dolar eşiğini de aştı. Şimdi Robinhood borsası bir süredir yatırımcıların odağında olan altcoinlerden birini listeliyor. İşin ilginç yani listeleme duyurusu paylaşıldıktan hemen sonra silindi ve bu önümüzdeki saatlerde resmi duyurunun gelebileceği anlamını taşıyor.

SUI Coin Haberleri

SUI Coin’in resmi internet sitesinin blog bölümünde “Robinhood SUI Coin’i listeliyor” manşetiyle bir gönderi yayınlandı. Bu hemen silindi ve muhtemelen taslaktaki yazı yanlış zamanda yanlışlıkla yayınlandı. Henüz resmi bir duyuru gelmese de aşağıdaki sayfanın yakında yayına açılması bekleniyor.

Gönderinin yanlışlıkla paylaşılmasının ardından SUI Coin fiyatı 3,8 dolar sınırına dayandı. Yükseliş için 4 dolar seviyesi SUI Coin grafiğinde kilit ve eğer ilerleyen saatlerde resmi duyuruyla bu bölge aşılabilirse 4,9 dolara kadar rallinin devam ettiğini görebiliriz. ETH fiyatı 4.414 dolarda ve altcoinlerde yükseliş için şartlar fazlasıyla müsait.

BTC 120 bin dolara yakın seviyede konsolide olurken Çin hükümeti firmaları Nvidia H20 çiplerini kullanmama talimatı verdi. Bu son gelişme SPX için negatif ve dün yaşanana Nvidia tarife muafiyeti haberiyle tetiklenen yükselişe zarar verecek bir olay. ABD piyasaları biraz önce korkulanın aksine pozitif açıldı ve daha fazla yükseliş için müsait. Birkaç dakikaya yön belli olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
