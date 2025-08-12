Ekonomi

Son Dakika: Fed Başkanı Powell’a Dava Açıklaması, Trump Çıldırdı

  • Trump: Powell hemen faizleri indirmeli.
  • Trump: Powell'a büyük bir dava açılmasına izin vermeyi düşünüyorum.
  • Fed'in Trump'ın direktifleriyle hareket etmesi kuruma güveni sarsar ve son açıklamalar kripto paralara düşüş getirdi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Haftalardır Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı koltuğundan kaldırmak için yaptığı şeylerden bahsedip durduk. Geçen ay detaylı biçimde Fed binalarının yenilenmesi süreci, bu süreç üzerinden geliştirilen eleştiriler ve karşı propagandanın amaçlarını yazdım. Trump hedefinden vazgeçmiş değil ve biraz önce önemli bir açıklama yaparak kripto paraları salladı.

Fed Başkanı Powell’a Dava

Fed Başkanı Powell faizleri indirmiyor ve hali hazırda 5 üye faiz indiriminden yana. Trump istihdamdaki soğuma ve yüksek faizin ekonomi üzerindeki negatif etkileri nedeniyle Powell’a baskı kuruyor. Fed binalarının yıllar içinde yenilenmesinde milyarlarca dolarlık kamu zararı olduğunu geçtiğimiz ay ilan eden Trump şimdi yaptığı açıklamada “Powell’a büyük bir dava açılmasına izin vermeyi düşünüyorum” dedi. Bu elbette kripto paraların hoşuna gitmedi.

Powell ŞİMDİ faiz oranını düşürmelidir. Steve ‘Manouychin’ bu ezik adamı destekleyerek bana gerçekten “güzel” bir hediye verdi. Her zaman çok geç kalarak verdiği zarar hesaplanamaz. Neyse ki ekonomi o kadar iyi ki, Powell ve kendini beğenmiş Yönetim Kurulu’nu kolayca aştık. Ancak, Fed binalarının inşaatını yönetirken yaptığı korkunç ve son derece beceriksiz iş nedeniyle Powell aleyhine büyük bir dava açılmasına izin vermeyi düşünmeye başladım.

50 milyon dolarlık bir onarım işi için 3 milyar dolar harcandı. Hiç iyi değil!”

Kugler görev süresi bitmeden aylar önce geçtiğimiz hafta istifa etti. Trump aynı şeyi Mayıs ayından önce Powell’ın da yapmasını istiyor. Veya faizleri acil bir toplantıyla 300bp indirmesini ABD’nin faiz maliyetini düşürmesini bekliyor. Anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde Powell’ı başka uykusuz geceler bekleyecek. Ancak Powell’ın istifası veya Trump’ın emriyle faizleri indirmesi Fed’in siyasileşmesi tartışmalarını alevlendirip kuruma güveni kırarken ekonomiye darbe vurabilir.

BTC son açıklamayla 119 bin doların altına indi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
