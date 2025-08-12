Ethereum (ETH) Bu Teknik Kırılmayı Gerçekleştirdiği İçin Yükseliyor, Peki Hedef?

Son 1 saatte birçok Fed üyesinin ve Trump’ın açıklamalarını gördük. Kripto paralarda volatilite halen güçlü. BTC 119 bin doları koruyor ve ETH 4.400 dolar üzerinde yeni zirvelere koşuyor. Altcoinlerin genelinde daha güçlü bir yükseliş dönemi için Ether’in istikrarlı yükselişini sürdürmesi şart. Peki analistlerin tahminleri ne yönde? Fed üyeleri ne düşünüyor?

Ethereum Teknik Analiz

Jelle birkaç dakika önce paylaştığı teknik analizde önemli kırılma aşamasının geride kaldığından bahsetti. ETH yukarı yönlü kırılmayı başlattı ve şimdi kilit bölgenin üzerinde alıcı buluyor. Analiste göre artık fiyat keşfi evresindeyiz yani çok hızlı biçimde 5 bin dolar ve üstünde zirveler görmemiz gerek. ETF akışları 1 milyar doları aştı ve 30 milyar dolara yakın ETH rezervi için 2 halka açık şirket gün sayıyor.

“ETH megafondan çıktı ve yükselmeye devam ediyor. Gerçek direnç kalmadı. Fiyat keşfi başlasın.” – Jelle

Kripto Paralar Güncel Yorumlar

Fed üyesi Schmid yazı hazırlandığı sırada devam eden açıklamalarında faiz indirimlerinden uzak kalınması gerektiğini söyledi. 5 Fed üyesinin indirim lehinde açıklamalarına rağmen indirim istemeyen üyeler de var. Bunlardan biri Schmid ve şunları söyledi;

“Büyüme sağlam seyrini sürdürüyor ve enflasyon hala çok yüksek. Gümrük vergilerinin enflasyon üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu görülüyor. Şimdilik ılımlı kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmek uygun. Gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki sınırlı etkisi, politikayı sabit tutmak için bir neden, faiz indirmek için bir fırsat değil.”

Fed üyesi Barkin ise dakikalar önce konuşmasını tamamladı ve şunları söyledi;

“Ekonominin sarsılması için daralmanın daha ciddi olması gerekir. İstihdam ve enflasyon risklerinin dengesi hala belirsiz. Vergi yasasının kabul edilmesi ve gümrük vergisi anlaşmalarının yapılmasıyla sis dağılıyor. Harcamalar sağlam, ancak tüketiciler yüksek fiyatlardan yoruluyor.”

Trump yine aynı dakikalarda gümrük tarifelerinin ülkeye milyarlarca dolar sıktığını ekonomiyi desteklediğini söylüyordu.

Altcoinlere göz atacak olursak Ali Martinez SEI Coin için satın alma sinyali görüyor. TD Sequential son 2 haftadır iyi sinyaller verdi diyen analist bu aşamada indikatörün “satın al” uyarısı verdiğini SEI Coin’in kazanç getirebileceğini söyledi.

Miles Deutscher kripto paraların geneli için önemli bir sinyal olan BTC/M2 grafiğini paylaştı. Önceleri pek dikkate almassa da M2 para arzının güçlü biçimde arttığını ve BTC’nin çok iyi şekilde bunu izlediğini söyledi. BTC dolayısıyla kripto paraların geneli için daha fazla yükseliş görebileceğimizi ima ediyor.