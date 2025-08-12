Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) Bu Teknik Kırılmayı Gerçekleştirdiği İçin Yükseliyor, Peki Hedef?

Özet

  • Jelle artık ETH için fiyat keşfi aşamasına geçtiğimizi ve yeni tüm zamanların rekor seviyesine ulaşacağımızı yazdı.
  • Fed/Schmid: Gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki sınırlı etkisi, politikayı sabit tutmak için bir neden, faiz indirmek için bir fırsat değil.
  • Miles Deutscher M2 para arzındaki artışın istikrarlı kripto para yükselişine işaret ettiğini söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Son 1 saatte birçok Fed üyesinin ve Trump’ın açıklamalarını gördük. Kripto paralarda volatilite halen güçlü. BTC 119 bin doları koruyor ve ETH 4.400 dolar üzerinde yeni zirvelere koşuyor. Altcoinlerin genelinde daha güçlü bir yükseliş dönemi için Ether’in istikrarlı yükselişini sürdürmesi şart. Peki analistlerin tahminleri ne yönde? Fed üyeleri ne düşünüyor?

Alt Başlıklar
Ethereum Teknik AnalizKripto Paralar Güncel Yorumlar

Ethereum Teknik Analiz

Jelle birkaç dakika önce paylaştığı teknik analizde önemli kırılma aşamasının geride kaldığından bahsetti. ETH yukarı yönlü kırılmayı başlattı ve şimdi kilit bölgenin üzerinde alıcı buluyor. Analiste göre artık fiyat keşfi evresindeyiz yani çok hızlı biçimde 5 bin dolar ve üstünde zirveler görmemiz gerek. ETF akışları 1 milyar doları aştı ve 30 milyar dolara yakın ETH rezervi için 2 halka açık şirket gün sayıyor.

“ETH megafondan çıktı ve yükselmeye devam ediyor. Gerçek direnç kalmadı. Fiyat keşfi başlasın.” – Jelle

Kripto Paralar Güncel Yorumlar

Fed üyesi Schmid yazı hazırlandığı sırada devam eden açıklamalarında faiz indirimlerinden uzak kalınması gerektiğini söyledi. 5 Fed üyesinin indirim lehinde açıklamalarına rağmen indirim istemeyen üyeler de var. Bunlardan biri Schmid ve şunları söyledi;

“Büyüme sağlam seyrini sürdürüyor ve enflasyon hala çok yüksek. Gümrük vergilerinin enflasyon üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu görülüyor. Şimdilik ılımlı kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmek uygun. Gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki sınırlı etkisi, politikayı sabit tutmak için bir neden, faiz indirmek için bir fırsat değil.”

Fed üyesi Barkin ise dakikalar önce konuşmasını tamamladı ve şunları söyledi;

“Ekonominin sarsılması için daralmanın daha ciddi olması gerekir. İstihdam ve enflasyon risklerinin dengesi hala belirsiz. Vergi yasasının kabul edilmesi ve gümrük vergisi anlaşmalarının yapılmasıyla sis dağılıyor. Harcamalar sağlam, ancak tüketiciler yüksek fiyatlardan yoruluyor.”

Trump yine aynı dakikalarda gümrük tarifelerinin ülkeye milyarlarca dolar sıktığını ekonomiyi desteklediğini söylüyordu.

Altcoinlere göz atacak olursak Ali Martinez SEI Coin için satın alma sinyali görüyor. TD Sequential son 2 haftadır iyi sinyaller verdi diyen analist bu aşamada indikatörün “satın al” uyarısı verdiğini SEI Coin’in kazanç getirebileceğini söyledi.

Miles Deutscher kripto paraların geneli için önemli bir sinyal olan BTC/M2 grafiğini paylaştı. Önceleri pek dikkate almassa da M2 para arzının güçlü biçimde arttığını ve BTC’nin çok iyi şekilde bunu izlediğini söyledi. BTC dolayısıyla kripto paraların geneli için daha fazla yükseliş görebileceğimizi ima ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum Altcoinlerine Dikkat, ETH Rekora Giderken Yükselecekler

Son Dakika: 24,5 Milyar Dolarlık Müjdeyle Ethereum (ETH) 5.000 Dolara Gidiyor

BlackRock’ın Ethereum ETF’sinde 10 Milyar Dolar Eşiği Aşıldı: ETHA Hisseleri Rekor Seviyede

Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Ethereum’da Tarihi Gün: İlk Kez 1 Milyar Dolar Geldi

Ethereum Ağında Yeni Rekorlar Heyecan Verici

Altcoin Devindeki Yükseliş Yatırımcıyı Harekete Geçirdi: 6200 Doları 86 Milyon Dolara Dönüşen Yatırımcı Satış Yaptı

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Fed Başkanı Powell’a Dava Açıklaması, Trump Çıldırdı
Bir Sonraki Yazı Ethereum Altcoinlerine Dikkat, ETH Rekora Giderken Yükselecekler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple Kilit Açılışlarıyla İlgili Yanlış Bilinenler, Balinalar Bunun Farkında
RIPPLE (XRP)
Do Kwon, TerraUSD ve Luna Çöküşünden Sonra Artık Final Bölümündeyiz
Kripto Para Hukuku
Scottie Pippen Rüyasında Nakamoto’nun Ona Fiyat Hedefleri Verdiğini Söylüyor
Kripto Para
Pump Coin Son Müjdeyle Ralliye Başladı, İşte Gerçek Eğlence
Meme Token
Lost your password?