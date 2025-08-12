ALTCOIN

Yüzde 90 Büyüme Açıklayan Altcoin Devi Kendi Blockchain Ağı Arc’ı Duyurdu: Bu Sonbaharda Geliyor

  • Circle, 2025 yılı 2'nci çeyrek raporunda yıllık yüzde 53 gelir artışı ve USDC’de yüzde 90 büyüme açıkladı.
  • Aynı açıklamada, EVM uyumlu ve işlem ücretlerinde USDC'nin kullanıldığı Layer-1 ağı “Arc” tanıtıldı.
  • Arc'ın test ağının entegre FX motoru, hızlı işlem süresi ve isteğe bağlı gizlilikle bu sonbaharda kullanıma sunulması planlanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto para piyasasının önde gelen stablecoin ihraççılarından Circle, 2025 yılı 2’nci çeyrek sonuçlarında gelirlerinin yıllık bazda yüzde 53 arttığını ve USDC’de yüzde 90 büyüme yakaladığını açıkladı. Şirket aynı kapsamda kurumsal ölçekte kripto para ödemeleri ve sermaye piyasası uygulamalarını desteklemek üzere “Arc” adlı kendi Layer-1 Blockchain‘ini tanıttı. Arc’ın herkese açık test ağının bu sonbaharda devreye alınması planlanıyor. Duyuru, şirketin 2’nci çeyrek raporu ve bilgilendirmesi içinde paylaşıldı.

Circle’ın Blockchain’i Hangi Amaçlarla Kullanılacak?

Circle’ın yaptığı açıklamaya göre Arc Blockchain’i, kripto para ödemeleri, döviz (FX) işlemleri ve sermaye piyasası uygulamalarına kurumsal sınıf bir temel sağlamak için tasarlandı. Ağ EVM uyumlu olacak ve ağ içinde işlem ücretlerinin ödenmesinde USDC kullanılacak. Böylece ödeme ve takas süreçlerine odaklanan, performans ve yönetilebilirliği önceleyen standart bir Layer-1 Blockchain’i hedefleniyor.

Circle’ın Layer-1 Blockchain Ağı Arc İçin Yaptığı Açıklama

Arc içinde entegre bir stablecoin FX motoru bulunacak ve işlemler alt saniye düzeyinde kesinleşme sunacak. Kullanıcılar, isteğe bağlı gizlilik kontrollerini etkinleştirebilecek. Ağ, Circle’ın platform ve hizmetlerine bütünüyle entegre edilecek. Şirketin desteklediği çok sayıdaki ortak Blockchain’le birlikte çalışabilirlik korunacak. Test ağının bu sonbaharda kullanıma açılması bekleniyor.

Circle’ın Gelirleri Yıllık Bazda Yüzde 53 Arttı

Circle, 2025 yılı 2’nci çeyrek raporunda gelirlerde yıllık yüzde 53 artış bildirdi. USDC tarafında büyüme oranı yüzde 90 olarak açıklandı. Söz konusu rakamlar Arc duyurusuyla birlikte aynı bilgilendirme içinde yer aldı.

Şirket, Arc ağını kullanıma sunmaya hazırlanırken mevcut ürün ve hizmetlerinin erişilebilir olmaya devam edeceğini belirtti. Buna paralel olarak, ağ genelinde entegrasyon ve desteklenen Blockchain’lerle birlikte çalışabilirliğin üst seviyede tutulacağı vurgulandı. Arc’ın halka açık test ağı için ise net bir tarih verilmeden, bu sonbahar işaret edildi.

