Resmi olarak lisanslı olduklarını ifade eden OWNIC, dinamik bir NFT platformu olarak lanse ediliyor ve futbol alanına odaklanıyor.

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Bir NFT platformu olan OWNIC, koleksiyonerlerin dNFT adı verilen NFT’ler ile oynayabileceği, kazanç sağlayabileceği, etkileşimde bulunabileceği ve yönetime katılabilecekleri bir platform olarak tanımlanabilir. Resmi olarak lisanslı olduklarını ifade eden OWNIC, dinamik bir NFT platformu olarak da lanse edilebilir.

OWNIC Nedir?

Koleksiyoncuların bir sporcunun başarısından kazanç elde edebilecekleri şekilde spor koleksiyon ürünleri kültüründe devrim yaratmayı amaçlayan OWNIC, temelde şu prensiplere inandıklarını ifade ediyor:

Spor koleksiyonları koleksiyonerler için çalışmalı ve gerçek zamanlı olarak gelişmeli

Koleksiyoncular, doğru zamanda doğru yeteneği keşfettikleri için ödüllendirilmeli

Bir spor NFT’sine sahip olmak, rekabetçi bir oyun deneyimi olmalı

NFT spor koleksiyonları, koleksiyoncuların sporculara doğrudan erişimini sağlamalı

Bunlara ek olarak OWNIC, bir sporcunun kariyer gelişiminin ve performansının yenilikçi dinamik NFT teknolojisi aracılığıyla bir karta yansıtıldığı ilk spor dNFT koleksiyonuna öncülük ettiklerini ifade ediyor. Bunun da dNFT’nin dinamik güncellemesini sağlayan off-chain verileri bir havuzda toplayarak sağlandığı belirtiliyor. dNFT’lerin, bir sporcunun yolculuğunun bir parçası olduğu ve çoklu kullanım fırsatlarının kilidinin açıldığı zamana bağlı olmadan gelişen bir dijital varlık olduğu da dile getiriliyor.

Öte yandan dNFT teknolojisi ve dinamizmi, NFT koleksiyoncularının para ödülü kazanmalarına, özel OWNIC kartlarıyla ödüllendirilmelerine, imzalı ürünlere sahip olmalarına, rekabetçi oyunlar oynamalarına, kartlarını kişiselleştirmelerine, Club DAO’da oy vermelerine ve sporcuların metaverse’lerine erişim kazanmalarına olanak tanıyor.

OWNIC 5 ana yardımcı program kullandıklarını ifade ediyor:

dNFT Staking: Bir dNFT’yi, uzun vadeli değere sahip token üreten bir dijital varlığa dönüştürdükleri görülüyor. dNFT’nin kazanç potansiyeli, ödül katsayısını belirleyen kartın Prima Gücüne (xP) bağlı.

VirtualScout: dNFT sahiplerinin özel OWNIC kartlarıyla ödüllendirildiği ve diğer koleksiyonculara karşı rekabetçi turnuvalardaki başarıya dayalı olarak para ödülü kazandığı yenilikçi bir play to earn oyunu olarak tanımlaıyor. Başarı, kartların Prima Power (xP) performansına göre belirleniyor.

MetaTeam: dNFT koleksiyoncularının dNFT koleksiyonlarıyla bir spor kulübü oluşturduğu ve birbirleriyle rekabet ettiği bir kulüp oluşturma simülatörü ve metaverse olarak tanımlanıyor.

InnerCircle: Yüksek bir xP’ye sahip kartlar, koleksiyonculara temsil edilen sporcuların InnerCircle’ına özel erişim sağlıyor.

Club DAO: OWNIC’in DAO’su aracılığıyla OWNIC token sahipleri yönetimde söz sahibi olabiliyor.

OWNIC Dinamik NFT (dNFT) Ekosistemi

Statik spor kartlarının yerine sınırsız yardımcı program, oyun, deneyim ve ödül içeren dinamik NFT teknolojisini kullanarak OWNIC, spor kartlarının alım biçiminde devrim yaratmayı amaçlıyor. OWNIC dNFT’ler, bir sporcunun hem sahada hem de saha dışındaki kariyeriyle birlikte gelişiyor ve koleksiyonerlerin spor idollerinin başarısının bir parçası olmalarına olanak tanıyor.

dNFT’ler, bir kartın metaverse ve görsel özelliklerini dinamik olarak güncellemek için algoritmaları tetikleyen lisanslı off-chain verileri kullanıyor.

Yapılan açıklamalara göre her biri tüm yardımcı programlarda çalışan benzersiz bir amaca hizmet eden birden fazla kart özelliği bulunuyor:

Kart Tipi: Her sporcu farklı bir kart tipine atanıyor. Sporcuların nasıl kategorize edildiği, Wyscout ile ortaklaşa geliştirilen tescilli veri algoritmasına dayanıyor.

Nadirlik: OWNIC’in koleksiyon ürünleri, NFT nadirliğinin yalnızca kart tipine göre belirlenmesi avantajına sahipt. Bunu, her kart tipini altı nadirlik grubundan birine atayarak yapıyorlar.

Kişisel Özellik: Sporculara, benzersiz becerilerine ve oyun stiline dayalı olarak bir özellik atfediliyor. Her özelliğin, tamamlandığında XP’yi önemli ölçüde artıran kendi dönüm noktası bulunuyor.

Prima Güç (XP): Prima Power (XP), dinamizmin kökü olarak nitelendiriliyor. Tek bir merkezi numara ile dNFT’ler için yeni bir değer yaratma sistemi sunuluyor. XP bir kartın, birden fazla ödülün, yardımcı programın ve benzersiz deneyimlerin kilidini açan gücünü temsil ediyor.

Beceriler: Wyscout ile ortaklaşa OWNIC’in lisanslı verilerine dayalı olarak, oyuncular yirmi sekiz performans ölçütüne göre değerlendiriliyor ve bunlar dört temel beceri olarak kategorize ediliyor.

Giyilebilir Ürünler: Bir dNFT, giyilebilir öğeler eklenerek özelleştirilebiliyor: Formalar, botlar ve aksesuarlar. Önde gelen spor giyim markalarıyla işbirliği içinde bazı giyilebilir koleksiyonlar geliştiriliyor.

Resmi veri ortağı Wyscout tarafından sağlanan lisanslı verileri analiz ettikten sonra OWNIC, dNFT koleksiyonundaki her sporcuyu değerlendiriyor. Koleksiyondaki her sporcunun kartına daha sonra bir tip atanıyor. Kart tipi, kartın nadirliğini belirliyor.

Öte yandan bir koleksiyoncunun MetaTeam ve VirtualScout gibi OWNIC dNFT oyun deneyimlerindeki performansı da Prima Power’ı (xP) etkiliyor. Turnuvalardaki zaferler bir kartın gücünü artırıyor.

OWNIC Oyun Deneyimleri

VirtualScout, koleksiyoncuları doğru zamanda doğru yeteneği bulma çabaları için ödüllendiren yenilikçi bir play to earn oyunu olarak tanımlanıyor. VirtualScout, koleksiyonerlerin keşif becerilerini test etmesinin ve diğer koleksiyonculara karşı rekabet etmesinin önemli bir yolu olarak değerlendiriliyor. Burada portföyünde daha iyi performans gösteren sporculara sahip olan koleksiyoner kazanıyor.

MetaTeam, dNFT koleksiyoncularının koleksiyonlarıyla takımlar oluşturduğu ve bir metaverse ortamında NFT arazileri üzerinde kulüp tesisleri kurduğu bir kulüp kurma simülatörü şeklinde tanımlanıyor. Oyun, tüm kulüplerin kendi kartları ve OWNQ token ödülleri için birbirleriyle rekabet ettiği bir lig sistemine sahipt. Bu play to earn simülasyon oyunundaki başarı, kartın xP’sine, sporcunun karttaki becerilerine, koleksiyoncular tarafından benimsenen stratejiye, oyun stiline, kulüp tesislerine, galibiyet serilerine ve rastgele olaylara göre belirleniyor.

OWNIC Marketplace

OWNIC Marketplace, dNFT’lerin piyasaya sürüldüğü, işlemlerinin yapıldığı, ödünç verildiği ve takas edildiği yer olarak düşünülebilir. Drop’lar, yalnızca tekli sürümler veya paketler halinde Marketplace’te gerçekleşiyor. Tekil olarak piyasaya sürülme, bir dNFT kartının ayrı ayrı listelendiği zaman olarak tanımlanıyor. Açık Paket ise dNFT kartlarının birleştirildiği ve açmadan önce içeriğini belli olmayan sunulan NFT’leri kastediyor.

Buna ek olarak OWNIC’in fiziksel kulübü olan Club DAO’nun yönetimi dNFT koleksiyoncularına devrediliyor. Tüm koleksiyonerler oy hakkına sahipler ve dolayısıyla kulübün ilerlemesi hakkında söz hakları bulunuyor.

Öte yandan koleksiyoncular, dNFT’lerine çeşitli giyilebilir ürünler ekleyerek kartlarının gücünü artırma fırsatına da sahip. Her giyilebilir cihaz, farklı güçlere ve ayrıcalık seviyelerine sahip kendi içinde bir NFT olarak sunuluyor. Yapılan açıklamalara göre bazı giyilebilir koleksiyonlar, ikonik spor giyim markalarıyla ortaklaşa geliştiriliyor.

Ayrıca sporculara benzersiz becerilerine ve tarzlarına göre bir özellik atfediliyor. Nitelikler kendi içlerinde eklenebilir NFT’ler ve koleksiyoncular önceden atanmış bir özelliği değiştirebilir ve bir oyuncuya daha uygun olduğuna inanırlarsa başka bir özellik ekleyebilirler.

Kullanıcılarına sporcular ile gerçek bir bağ sunmak ve bunu içinde NFT ve blockcain teknolojisini kullanan OWNIC ile ilgili daha detaylı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz.