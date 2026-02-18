8 Halka Açık Şirket XRP Stratejik Hazine Rezervlerine 2 Milyar Dolar Ayırdı

Yeni bir rapora göre, en az sekiz halka açık şirket XRP’yi resmi olarak hazine rezervlerine ekledi ve toplam taahhüt 2 milyar doların üzerine çıktı. Bunun, deneysel bir kripto hamlesi olmadığı; şirket bilançolarında alınmış ciddi ve stratejik kararlar anlamına geldiği iddia ediliyor.

XRP Spekülasyondan Kurumsal Stratejiye Geçiyor

TokenRelations tarafından sağlanan veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Teknoloji, sağlık, enerji, oyun ve tarım gibi farklı sektörlerden halka açık şirketler XRP’ye büyük ölçekli yatırımlar yapıyor.

Bazı şirketler sermayeyi hemen devreye alırken, bazıları yakın gelecekte gerçekleşecek tahsisatlar açıkladı. Bu durum, kurumların daha net düzenleyici çerçeveler ve piyasa koşulları beklentisiyle erken pozisyon aldığını gösteriyor.

X Finance Bull’a göre bu trend, yıllar önce MicroStrategy’nin Bitcoin ile yaptığı hamleyi andırıyor; ancak bu kez sahnenin merkezinde XRP yer alıyor.

En Büyük Tahsisatlar Öne Çıkıyor

En dikkat çekici taahhüt, SPAC birleşmesi aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde XRP ayıran Evernorth’tan geldi. Bu, bugüne kadar açıklanan en büyük hazine stratejisi olarak öne çıkıyor ve şirketlerin XRP tutma konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Diğer büyük tahsisatlar ise şöyle:

Trident Digital Tech (TDTH) – 500 milyon dolar

Webus International (WETO) – 300 milyon dolar

Bu ölçekte, dokuz haneli alımlar XRP’nin artık deneysel veya niş bir varlık olarak görülmediğini ortaya koyuyor. XRP, şirketlerin hazine stratejilerinde anlamlı bir bileşen haline gelmiş durumda.

Geleneksel Sektörler de XRP Hareketine Katılıyor

Bu gelişme yalnızca teknoloji şirketleriyle sınırlı değil. Geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren şirketler de XRP’ye yöneliyor:

Vivopower (VVPR) – 100 milyon dolar (Sürdürülebilir Enerji)

Wellgistics (WGRX) – 50 milyon dolar (Sağlık Lojistiği)

Daha küçük ölçekli tahsisatlar da XRP tutan sektör çeşitliliğini artırıyor:

Nature’s Miracle (NMHI) – 20 milyon dolar (Tarım Teknolojileri)

Gumi (3903.T) – 17 milyon dolar (Japon Oyun Sektörü)

Hyperscale Data Inc. (GPUS) – 10 milyon dolar (Veri Altyapısı)

Toplamda sekiz şirketin XRP hazine rezervleri 2 milyar doları aşıyor. Piyasayı yakından izleyenler için tablo net: XRP, sektörler ve coğrafyalar genelinde uzun vadeli bir hazine varlığı olarak konumlandırılıyor.

MTAUR ile Çeşitlendirme: Erken Aşama Potansiyeli

XRP’nin uzun vadeli hazine trendini izlerken iddialara göre dikkat çeken bir diğer varlık ise Minotaurus (MTAUR). Proje, birkaç ay içinde 0,00004 USDT’den 0,00012669 USDT’ye yükselerek 3 katlık bir artış gösterdi.

Ekibinin açıklamalarına göre MTAUR’un yakında borsa listelemeleri planladığı ve büyük benimsenme ortaklıkları üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 5,6 milyon dolarlık başlangıç piyasa değeri, büyüme için önemli bir alan sunduğu şeklinde değerlendiriliyor; 100 milyon, 200 milyon dolar veya daha üst seviyelere ulaşma potansiyelinden söz ediliyor.

Örneğin, ekibinin iddiasına göre 0,000126 USDT seviyesinden 50 USDT’lik bir yatırım yaklaşık 395.000 token anlamına geliyor. Fiyatın eğer olur da 0,01 USDT’ye ulaşması halinde bu yatırım yaklaşık 4.000 USDT’ye çıkabilir. Ekibin açıklamasına göre projenin denetimden geçtiği ve zincir üstü varlıkların ön satış bütünlüğünü doğruladığı da ifade ediliyor.

XRP veya Bitcoin gibi büyük ve bilinen kripto varlıkların ötesine geçerek çeşitlendirme yapmak, yüksek potansiyele sahip erken aşama fırsatlara erişim sağlayabilir. İddialara göre keşfetmek isteyenler için Minotaurus’un resmi internet sitesinde lansman öncesi detaylar ve katılım talimatları yer alıyor.