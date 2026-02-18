Winvest — Bitcoin investment
Stripe’ın Sahibi Olduğu Bridge, ABD’den Ulusal Takas Bankası Kurmak İçin Onay Aldı

Özet

  • Bridge, ABD’de ulusal takas bankası için OCC’den ön onay aldı.
  • Şirket stablecoin hizmetlerini doğrudan federal denetimle sunmayı planlıyor.
  • Birkaç büyük kripto kurumunun da benzer şekilde ön onay aldığı görülüyor.
COINTURK
COINTURK

Ödeme devi Stripe bünyesinde faaliyet gösteren stablecoin altyapı şirketi Bridge, ABD Para Denetim Ofisi’nden (OCC) ulusal düzeyde faaliyete geçecek bir takas bankası kurmak üzere geçici onay aldı. Bu gelişmeyle birlikte, dijital varlık hizmetlerinin doğrudan federal denetime tabi şekilde sunulmasının önü açıldı.

İçindekiler
1 Bridge’ın Federal Banka Yolculuğu
2 OCC’den Regülasyon ve Şartlar
3 Stablecoin Şirketlerinde Federalleşme Dalgası

Bridge’ın Federal Banka Yolculuğu

2024 sonunda Stripe tarafından satın alınan Bridge, stablecoin tabanlı ödeme çözümleriyle finansal teknoloji alanında ses getiren bir şirket olarak öne çıkıyor. Stripe, bu satın almayla birlikte küresel finansal altyapısına stablecoin işlemlerini doğrudan entegre etmeyi hedeflemişti. Şimdi alınan ön onay sayesinde Bridge, Amerika genelinde dijital varlık saklama, stablecoin rezerv yönetimi ve stablecoin ihraç etme hizmetlerini sağlayabilecek. Ayrıca, farklı eyaletlerde ayrı lisans almak gerekliliği de ortadan kalkacak.

OCC’den Regülasyon ve Şartlar

OCC’nin verdiği bu ön onay, Bridge’ın doğrudan federal yetkiyle hareket edebilmesi için çeşitli yükümlülükler de getiriyor. Şirketten beklenenler arasında güçlü bir kara para aklamayı önleme politikası oluşturmak ve yeterli sermaye teminatı sağlamak bulunuyor. Söz konusu onay, şirket bu şartları yerine getirdikten sonra kesinleşecek.

Bridge, kendi uyum çerçevesini, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve ABD’de kripto varlıkların daha net regülasyonunu mümkün kılan GENIUS Yasasıyla uyumlu hale getirdiğini aktarıyor. Bu yasa sayesinde klasik finans kuruluşları ve yenilikçi dijital şirketler, tokenlaştırılmış varlıklarla faaliyet gösterirken federal standartlara bağlı kalabiliyor.

Stablecoin Şirketlerinde Federalleşme Dalgası

Son dönemde birçok dijital varlık şirketi, ulusal takas bankası statüsü almak için ABD’li regülatörlerin kapısını çalmaya başladı. 2025’in sonunda Circle, BitGo, Ripple, Paxos ve Fidelity Digital Assets de benzer biçimde OCC’den ön onay alan şirketler arasında yer aldı. Bu eğilim, federal düzenleyicinin stablecoin altyapısını giderek daha fazla geleneksel bankacılık çerçevesine dahil etme stratejisi olarak yorumlanıyor.

Bridge, bu yeni statüyle birlikte özellikle kurumsal müşterilere yönelik dijital dolar işlemlerini, bankacılık sektörüyle benzer denetim standartları altında sunabilecek. Şirket, stablecoin hizmetleri kapsamında saklama, ihraç, rezerv yönetimi ve operasyon birleşimi sağlayabilecek bir yapıyı hedefliyor.

Bridge tarafından yapılan açıklamada, federal gözetim altında stablecoin ürün ve hizmetlerinin sunulacağı, bu kapsamda saklama, ihraç, rezerv yönetimi ve operasyonel süreçlerin doğrudan denetleneceği belirtiliyor.

Sektör kaynakları, bu türden ulusal takas bankası adımlarının stablecoin altyapısının daha şeffaf ve erişilebilir bir yapıya kavuşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor. Son olarak Almanya’daki ING Deutschland’ın bireysel yatırımcılara kripto tabanlı yatırım ürünlerini sunması gibi uygulamalar, geleneksel bankacılıkla dijital finans arasındaki sınırların giderek daha geçirgen hale geldiğini gösteriyor.

