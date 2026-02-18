BlackRock’ın ETH Staking ETF Planı: Büyük Likidite ve Komisyon Dinamikleri

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock, iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB) için staking stratejisini netleştirdi. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son güncellenen belgede, fonun portföyündeki Ethereum’un yüzde 70 ila 95’inin staking yoluyla değerlendirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Kalan varlıklar ise ETF’de likidite yönetimi için hazır tutulacak nakit ve unstaked ETH’den oluşacak.

Staking ve ETF Likidite Dengelemesi

Belgeye göre, fonun Ether’lerinin çoğu staking için çalışırken, kalan kısmı “Likidite Şeridi” (Liquidity Sleeve) mantığıyla her günkü fon giriş-çıkışlarını ve masrafları karşılamak amacıyla kasada tutulacak. Bu yapı, ETF yatırımcılarının alım-satım işlemlerini sorunsuzca gerçekleştirebilmesi için hayata geçiriliyor. ETHB, geleneksel ETF yapısını korurken, Ethereum’un zincir üzerindeki teknik kurallarını da gözetmek zorunda kalıyor. Çünkü staking ile kilitlenen Ether’lerin anında bozdurulması veya çekilmesi protokolün limitleri nedeniyle her zaman mümkün olmayabiliyor.

Ethereum Staking Queues ve Zamanlamanın Önemi

Ethereum ağında staking işlemleri, doğrulayıcı olmak için bir “kuyruk” sistemine tabi. ETHB’nin güncellenen yatırımcı bilgilendirmesinde, yeni yatırılan Ether’lerin staking’e başlatılması için bir aktivasyon kuyruğu ve içeride tutulan varlığı çözmek için de bir çıkış kuyruğu olduğu belirtiliyor. Yakın tarihli veriler, aktivasyon için bekleyen Ether miktarının dört milyon civarında olduğunu ve ortalama sürecin yaklaşık 70 gün sürebileceğini gösteriyor. Fon, stake edilen varlıkların çekilmesinin özellikle ağda yoğunluk yaşandığında haftalar veya aylar sürebileceğine de dikkat çekiyor. Stake edilen Ether’den gelir elde etmek ya da fonun likiditesini yönetmek isteyenler için bu teknik süreçlerin zamanlaması yatırım kararlarını doğrudan etkileyebiliyor.

Komisyonlar ve Getiri Dağılımı Netleşiyor

BlackRock’ın ETHB dosyası, fon bünyesindeki staking işlemlerinden alınacak komisyonların detaylarını da ortaya koyuyor. Oluşan toplam staking ödülünün yüzde 18’i, fon yöneticisi, esas yürütücü kurum ve yetkili staking hizmeti sunucuları arasında bölüştürülecek. Bunun dışında yıllık yüzde 0,25 oranında sponsor ücreti alınacağı, ilk 12 ayda ise ilk 2,5 milyar dolarlık varlık için bu ücretin yüzde 0,12’ye indirileceği vurgulanıyor. Dağıtılan staking ödülleri Ethereum ağındaki güncel oran ve koşullara göre değişkenlik gösterebileceğinden, getirinin nihai yatırımcıya ulaşması süreç ve masraf kalemlerinin toplamına bağlı olacak.

Büyüyen Fon Ebatı ve Ağ Üzerindeki Etkiler

BlackRock’ın mevcut ETF ürünü ETHA, şu anda Ethereum tabanlı ETF’ler arasında en büyüğü konumunda. Şubat 2026 verisine göre 6,58 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne ve 425 milyonun üzerinde paya sahip. Eğer ETHB, buna kıyasla yarı ölçeğe ulaşırsa fonun portföyünde yaklaşık 1,6 milyon ETH bulunabilir. Örnek hesaplamalar, portföyün yüzde 95’inin staking’de olduğu ve mevcut ağ getirileri üzerinden bakıldığında, fonun yılda 28.800 ila 43.300 ETH arası brüt ödül elde edebileceğini gösteriyor. Yıl sonunda sponsor ve hizmet sağlayıcıların toplam kazancı ise değişen staking oranlarına göre 5.200 ile 7.800 ETH aralığında oluşabilir. Sponsor ücretiyle beraber BlackRock’ın fon üzerinden elde edebileceği gelir ise yılda 11 ila 20 milyon dolar civarını bulabilir.

ETF, Staking ve Likidite Etkileşimi

Fonların geniş ölçekli Ethereum staking uygulaması, ağda aktivasyon ya da çıkış kuyruğunda ciddi yoğunluk oluşturabileceğinden, staking ödülü bekleyen yatırımcılar için getiri elde etme süresi uzayabiliyor. ETF’lere gelen yüksek yatırım akışı, Ethereum ağı üzerindeki staking dinamiğini ve bekleme süresini daha da belirleyici hale getirebilir. Böyle dönemlerde, hissedarların hızlıca fon çekmek istemesi durumunda, likidite veya settlement işlemlerinde gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, fon büyüdükçe ve ağırlıklı olarak staking’e çevrildikçe, genel ödül oranlarında da aşağı yönlü bir baskı oluşabileceği aktarılıyor.