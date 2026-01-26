Küresel Piyasalarda Tarihi Günler Yaşıyoruz Peki Bitcoin?

Bitcoin fiyatı 88 bin doları korumak için mücadele ederken düşüşe şimdilik mola verilmiş gibi görünüyor. Kripto para yatırımcılarının 2021 boğasında yaşadığı hisleri bugünlerde emtia yatırımcıları yaşıyor. Arz kıtlığının Bitcoin için ralliye neden olması beklenirken likidite BTC’ye değil metallere akıyor.

Küresel Emtia Rallisi

Altın 1999’dan bugüne en büyük aylık kazancını elde etmek üzere. Gümüş yeni rekorlar kuruyor ve paladyum 2008’den bugüne en büyük aylık kazancını elde etmek üzere. Kalay aylıkta %33 arttı. Doğalgaz 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bakır 13.400 dolar ile rekor kırdı. Alüminyum neredeyse 4 yılın zirvesinde. Lityum 2 yılın zirvesini gördü.

Altın bu ay neredeyse %18 yükseldi, bu da 2026’nın sadece 26 gününde Bitcoin’in toplam değerinin yaklaşık 2 katını kazanması anlamına geliyor. S&P 500 son 3 aydır büyük ölçüde aynı ve BTC 2 ayı aşkın süredir saplanıp kaldığı dar aralıkta oyalanmaya devam ediyor.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin kaldıraç oranı sessizce düşüyor. ETF’lerin piyasaya sürülmesinden bu yana, vadeli işlem açık pozisyonlarındaki 60 günlük %’lik değişim daha düşük zirveler kaydediyor. Bu, sistemden spekülatif yoğunluğun azaldığının açık bir işareti. Bu durumun yeni bir düşüşe mi yol açacak belirsiz ancak eğilimin kırılmasıyla spot fiyatın yükselmesi artık sıkıcı günlerin sonuna geldiğimizi gösterecek.

Bitcoin risk endeksini paylaşan Swissblock aşağıdaki grafik üzerinden yatırımcıları bekleyen 2 senaryoyu ele aldı.

“Son fiyat hareketleri düşüş eğilimini güçlendirdi. BTC 89.200 dolarlık önemli desteğini kaybettiği için Risk Endeksi yükselmeye devam ediyor ve genel düşüş eğilimi artıyor. Ancak, boğalar hala 84.500 dolarlık bölgede kritik bir savunma hattını elinde tutuyor ve bu bölge şu anda en yakın düşüş hedefi olarak görülüyor.

Boğa Senaryosu: Risk Endeksi soğumaya başlarken 84,5k desteği korunursa (likidite temizliği kabul edilebilir), long pozisyonlar için yüksek ikna gücüne sahip bir giriş görebiliriz.

Ayı Senaryosu: 84.500 dolar altında bir kırılma ve konsolidasyon, muhtemelen daha derin bir düzeltmeyi tetikleyecek ve Kasım seviyelerinin altında yeni dipler görülecektir. Birincil hedef 74.000 dolardır.”