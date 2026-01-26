BITCOIN (BTC)

Küresel Piyasalarda Tarihi Günler Yaşıyoruz Peki Bitcoin?

Özet

  • Altın 1999’dan bugüne en büyük aylık kazancını elde etmek üzere.
  • Gümüş yeni rekorlar kuruyor ve paladyum 2008’den bugüne en büyük aylık kazancını elde etmek üzere.
  • Bitcoin kaldıraç oranı düşen trendde ve 84.500 dolar destek olarak korunmazsa BTC 74 bin dolara gerileyebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 88 bin doları korumak için mücadele ederken düşüşe şimdilik mola verilmiş gibi görünüyor. Kripto para yatırımcılarının 2021 boğasında yaşadığı hisleri bugünlerde emtia yatırımcıları yaşıyor. Arz kıtlığının Bitcoin için ralliye neden olması beklenirken likidite BTC’ye değil metallere akıyor.

İçindekiler
1 Küresel Emtia Rallisi
2 Bitcoin (BTC)

Küresel Emtia Rallisi

Altın 1999’dan bugüne en büyük aylık kazancını elde etmek üzere. Gümüş yeni rekorlar kuruyor ve paladyum 2008’den bugüne en büyük aylık kazancını elde etmek üzere. Kalay aylıkta %33 arttı. Doğalgaz 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bakır 13.400 dolar ile rekor kırdı. Alüminyum neredeyse 4 yılın zirvesinde. Lityum 2 yılın zirvesini gördü.

Altın bu ay neredeyse %18 yükseldi, bu da 2026’nın sadece 26 gününde Bitcoin’in toplam değerinin yaklaşık 2 katını kazanması anlamına geliyor. S&P 500 son 3 aydır büyük ölçüde aynı ve BTC 2 ayı aşkın süredir saplanıp kaldığı dar aralıkta oyalanmaya devam ediyor.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin kaldıraç oranı sessizce düşüyor. ETF’lerin piyasaya sürülmesinden bu yana, vadeli işlem açık pozisyonlarındaki 60 günlük %’lik değişim daha düşük zirveler kaydediyor. Bu, sistemden spekülatif yoğunluğun azaldığının açık bir işareti. Bu durumun yeni bir düşüşe mi yol açacak belirsiz ancak eğilimin kırılmasıyla spot fiyatın yükselmesi artık sıkıcı günlerin sonuna geldiğimizi gösterecek.

Bitcoin risk endeksini paylaşan Swissblock aşağıdaki grafik üzerinden yatırımcıları bekleyen 2 senaryoyu ele aldı.

“Son fiyat hareketleri düşüş eğilimini güçlendirdi. BTC 89.200 dolarlık önemli desteğini kaybettiği için Risk Endeksi yükselmeye devam ediyor ve genel düşüş eğilimi artıyor.

Ancak, boğalar hala 84.500 dolarlık bölgede kritik bir savunma hattını elinde tutuyor ve bu bölge şu anda en yakın düşüş hedefi olarak görülüyor.

  • Boğa Senaryosu: Risk Endeksi soğumaya başlarken 84,5k desteği korunursa (likidite temizliği kabul edilebilir), long pozisyonlar için yüksek ikna gücüne sahip bir giriş görebiliriz.

  • Ayı Senaryosu: 84.500 dolar altında bir kırılma ve konsolidasyon, muhtemelen daha derin bir düzeltmeyi tetikleyecek ve Kasım seviyelerinin altında yeni dipler görülecektir. Birincil hedef 74.000 dolardır.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BofA, Credit Agricole, Goldman 28 Ocak Fed Faiz Kararı İçin Ne Diyor?

Son Dakika: Bitcoin Hazine Şirketinden Yeni Devasa Alım

Hash Rate Düştü, Fiyat Kıpırdamadı: Bitcoin’de Gizli Risk

Bitcoin 100 Bin Dolar İçin Ne Bekliyor? Kritik Seviyeler Masada

Bitcoin’de 2 Yıl Sonra İlk: Yatırımcılar Zarar Yazıyor

Bitcoin ETF’lerinde Alarm Zilleri: Ethereum, Solana ve XRP’de Ayrıştı

Bitcoin Neden Altın ve Gümüşün Arkasında Kaldı?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Salı’dan Perşembe Gününe Ertelendi, Kar Fırtınası Kripto Paraları Vurdu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Salı’dan Perşembe Gününe Ertelendi, Kar Fırtınası Kripto Paraları Vurdu
Kripto Para Hukuku
Fed Konuştu, Piyasa Sallandı! Kriptoyu Yönlendiren Makro Verileri Canlı Takip Etmenin Gücü
BITCOIN Haberleri

Lost your password?