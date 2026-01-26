Kripto Para Hukuku

Salı’dan Perşembe Gününe Ertelendi, Kar Fırtınası Kripto Paraları Vurdu

Özet

  • Senato Tarım Komitesi bu hafta Salı günü kripto para piyasasına netlik getirmeyi amaçlayan tasarıyı Perşembe gününe erteledi.
  • Amerika'yı etkisi altına alan kış fırtınası SEC ve CFTC ortak toplantısının da ertelenmesine neden oldu.
  • Demokratlar kripto için siyasi etik yasasında ısrarcı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 88 bin doların altında oyalanıyor ve daha derin dipler hedefleniyor. Gümüş ve altın yeni rekorlar kırarken doların geleceğine dair endişelerin arttığı ortamda talep kripto paralara değil emtiaya akıyor. Kripto para yasası için çalışmalar devam etse de kar fırtınası sebebiyle duruşma ertelendi.

İçindekiler
1 Kripto Para Yasası
2 Yasa Yetişecek Mi?

Kripto Para Yasası

Senato Tarım Komitesi bu hafta Salı günü kripto para piyasasına netlik getirmeyi amaçlayan tasarıyı ele alacaktı. Ancak kış fırtınası nedeniyle kripto para piyasa yapısı için duruşma Perşembe gününe ertelendi. Amerika’nın büyük bölümünü etkileyen kış fırtınası SEC ve CFTC’nin kripto temalı ortak toplantısının da Perşembe gününe ertelenmesine neden oldu.

Daha önce yasa çıkarma sürecinden, aşamalarından bahsetmiştik. Senato Tarım Komitesi henüz markup aşamasında ve yasanın maddeleriyle alakalı görüşmeler, fikir alışverişleri bir süre daha devam edecek. Perşembe günü Komite, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun kripto piyasalarını nasıl denetleyebileceğini netleştiren yasalarla ilgili oyalamalar yapacak.

Yasa Yetişecek Mi?

Geçen yıl takvimin esnetilmesi durumunda ara seçimlerden evvel başlayacak tatile yasanın yetişmeyebileceğinden bahsetmiştik. Trump Davos’ta kripto para yasasını en kısa sürede imzalamak istediğini söyledi. Tartışmaların devam etmesi sürecin ilerleyebilmesi açısından olumlu olsa da Coinbase dahil sektördeki birçok paydaşın itirazı olan konular var. Dahası tahmin edileceği üzere milletvekilleri arasında da anlaşmazlıklar bulunuyor.

Tarım Komitesi’nin süreci hızlandırmak adına iki partili taslak oluşturması bekleniyordu. Ancak Komite Başkanı John Boozman geçen hafta yaptığı açıklamada, kendisi ve müzakere ortağı Demokrat Senatör Cory Booker’ın temel politika farkları nedeniyle metin üzerinde anlaşamadıklarını söyledi.

Cuma günü Demokratlar iki partili taslak için çok fazla revize önerisi açıkladı ve üst düzey hükümet yetkililerine etik taahhütler getirilmesini zorunlu kılan hükümler dahil oldukça fazla şey var. Bunun temel sebebi de Trump’ın konumunu kullanarak kriptodan devasa kazançlar elde etmesi. Demokratlar geçtiğimiz yıl boyunca buna itiraz etti ve şimdi de yasayı geçirmek için bunu şart koşuyor. Trump’ın buna sıcak bakması beklenmiyor ve eğer bu konuda ısrarcı olurlarsa yasa muhtemelen ara seçimlere yetişmeyecektir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
