Nevada ve Kalshi Arasındaki Tahmin Piyasası Anlaşmazlığı Derinleşiyor

Nevada’da faaliyet gösteren piyasa gözlem otoritesi, finansal tahmin platformu Kalshi’ye karşı yürütülen hukuki süreci yeni bir aşamaya taşıdı. ABD’nin önde gelen tahmin piyasalarından biri olan Kalshi, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından denetlenen yapısıyla çeşitli finansal kontratlar sunuyor ve son dönemde spor etkinliklerine dayalı sözleşmeleriyle gündeme geliyor. Şirket, 2025 yılında başlayan bu hukuki çatışmanın merkezinde yer alıyor.

Devam Eden Hukuk Mücadelesi

ABD Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi’nin Kalshi’nin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesinin ardından, Nevada oyun otoritesi kısa sürede eyalet mahkemesinde Kalshi’ye karşı bir dava açtı. Düzenleyici kurum, platformun Nevada eyaletinde geçerli olan lisans kurallarına uymadan spor etkinliklerine dayalı tahmin sözleşmeleri sunduğunu ve bunun yasal düzenlemeleri ihlal ettiğini belirtiyor. Söz konusu uygulamaların, klasik spor bahis sistemleriyle benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.

Federal ve Eyalet Düzeyinde Yetki Tartışması

Kalshi ise savunmasında, sunduğu tahmin piyasası ürünlerinin federal yasalar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve CFTC’nin gözetiminde bulunduğunu öne sürüyor. Bu nedenle Kalshi, davanın tekrar federal mahkemeye taşınması için girişimde bulunarak eyaletin yetkisini tartışmalı hale getirdi.

Kalshi ile Nevada arasındaki bu anlaşmazlık, platformun eyalet yasa ve düzenlemelerine tabi olup olmadığına ilişkin yetki tartışmalarını gündeme taşıdı. Şirket, faaliyetlerinin yalnızca federal standartlara bağlı olması gerektiği yönünde savunma yaparken, Nevada’daki yetkililer federal korumaların bu faaliyetler için geçerli olmayacağını iddia ediyor.

Nevada oyun otoritesi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, Kalshi’nin sunduğu tahmin sözleşmelerinin piyasa katılımcılarını spor karşılaşmalarının sonucuna ilişkin spekülasyonlar yapmaya yönlendirdiği belirtildi ve bu modelin klasik bahis ürünleriyle benzer bir yapı sergilediği vurgulandı. Nevada yetkilileri, Kalshi’nin eyalet lisansı olmadan faaliyet yürüttüğünü ve bunun yasalara aykırı olduğunu kayda geçirdi.

Kalshi, kontratlarının emtia piyasası kuralları kapsamında işlem gördüğünü ve yalnızca federal regülasyonlara tabi olması gerektiğini savundu.

Basına yansıyan ilk bilgiler Kalshi’nin, Nevada’nın açtığı davayı hızla federal mahkemeye taşıdığı ve eyalet mahkemesinin dosyanın geri alınmasını talep ettiği yönünde oldu. Bu süreçte, eyalet kurumları hem geçici tedbir kararı hem de ihtiyati tedbir talep ederek Kalshi’nin eyalette bahis benzeri ürün sunmasını engellemeye çalışıyor.

Hukuki mücadelenin sonucu sadece Nevada için değil, benzer tahmin piyasası uygulamalarını sunan diğer platformlar için de önemli olabilir. ABD’de bazı başka eyaletler de tahmin piyasasıyla ilgili teklif ve uygulamaları incelemeye aldı veya bu tarz platformlara yönelik soruşturma başlattı.

Federal Düzeyde Etki ve Genişleyen Tartışma

Bu sorunun ulusal boyutu, CFTC başkanı Mike Selig’in kamusal beyanlarıyla gündeme güçlü şekilde oturdu. Selig, tahmin piyasalarının temelinde finansal türev sözleşmelerinin bulunduğunu ve bu nedenle CFTC’nin söz konusu piyasayı denetleme görevini üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Ajans, kısa süre önce Crypto.com şirketiyle Nevada arasındaki benzer bir yasal tartışmada da etkin rol üstlendi.

Tahmin piyasalarına olan ilgi bu yasal süreçlerle birlikte giderek artış gösteriyor. Trump Media & Technology Group, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden tahmin pazarlarını entegre etmek için işbirlikleri planladığını aktardı. Özellikle finans, medya ve siyaset alanlarındaki bu gelişmeler tahmin piyasası ürünlerine yönelik hukuki ve düzenleyici belirsizliklerin tartışılmasına yol açıyor.